Mặt dài nên để tóc gì? Những kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài

Chăm sóc tóc 25/02/2020 06:15

Những người có khuôn mặt dài, to hay nhỏ, gầy,... thường tự ti vì kém xinh. Bạn không cần phải lo lắng mặt dài nên để tóc gì đẹp? Dưới đây là gợi ý dành cho bạn.

Với những ai sở hữu khuôn mặt dài, để có một mái tóc đẹp phù hợp với gương mặt giúp che đi khuyết điểm quả thật khiến bạn phải đau đầu. Nhiều người thắc mắc và phân vân không biết mặt dài nên để tóc gì. Tuy nhiên, sẽ thật dễ dàng để lựa chọn ra những kiểu tóc xinh xắn cho khuôn mặt dài của bạn khi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây của chúng tôi. Bất cứ kiểu tóc gì, chỉ cần chỉnh sửa tí xíu hoặc biến hóa cho khác hoàn toàn cũng giúp bạn trở nên cuốn hút.

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Mặt dài nên để tóc gì? Những kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc dày mặt dài nên để kiểu gì?

Nhìn sơ qua, một khuôn mặt dài khá giống với gương mặt V line. Tuy nhiên, mặt dài lại có cằm nhọn và dài hơn, làm cho gương mặt mất cân đối, có chút chênh lệch tỷ lệ trên gương mặt. Điều này khiến không ít cô nàng tự ti. 

Những người có gương mặt dài, gò má cao hay gầy,... sẽ khá hốc hác, kém sắc, thậm chí là già hơn so với tuổi. Tuy nhiên, nếu tinh tế một chút và lựa chọn kiểu tóc phù hợp kết hợp với trang điểm, bạn hoàn toàn có thể che được khuyết điểm này, tạo cảm giác hài hòa và gương mặt cân đối hơn.

Vậy mặt dài nên để tóc gì? Đó có thể là tóc ngắn hoặc tóc ngang vai ăn gian chiều dài của khuôn mặt, tuy nhiên tuyệt đối không nên chọn tóc dài và thẳng vì chúng sẽ càng khiến gương mặt bạn dài lại càng dài thêm.

Tóc Lob, tóc ngắn cho mặt dài gầy và dài

Với những ai có mái tóc dài thì kiểu lob ngang vai, uốn cụp đuôi sẽ rất thích hợp. Bạn có thể làm cho mái tóc thêm nổi bật và cá tính hơn bằng cách nhuộm tóc bằng màu sáng. Điều này cũng giúp gương mặt bạn trẻ ra vài tuổi.

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Tóc lob ngang vai uốn cụp đuôi cho mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn xoăn phồng, kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài và to

Thường thì các mẫu tóc phồng và bồng bềnh sẽ giúp gương mặt bạn trở nên tròn trịa hơn, tạo cảm  giác mặt không bị gầy và dài. Bạn có thể kết hợp kiểu tóc uốn xoăn phồng bồng, nhuộm màu khói sáng hoặc ánh kim để tạo nên sự nổi bật và điểm nhấn cho gương mặt.

Tóc ngắn cho mặt dài trán cao

Một kiểu tóc ngắn gợn sóng kết hợp với mái thưa đang cực kỳ hot và phù hợp với bất kỳ kiểu gương mặt nào. Giới trẻ cũng cực kỳ yêu thích mái tóc đầy sự trẻ trung và năng động này. Mái thưa giúp giảm bớt đi một phần chiều dài của khuôn mặt, khiến người đối diện có cảm giác mặt bạn khá cân đối. Một chút gợn sóng, nhuộm màu sáng sẽ giúp khuôn mặt bạn trở nên xinh đẹp gấp bội phần. 

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Tóc ngắn ngang vai gợn sóng mái thưa cho mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ

Tóc ngắn, mái rẽ ngôi lệch sẽ rất phù hợp với những ai có gương mặt dài và nhỏ. Nhất là những bạn được phong biệt danh “lạnh lùng” hay “khá chảnh” thì tóc ngắn cúp nhẹ không mái nhất định sẽ làm bạn ưng ý. Những bạn gái có gương mặt dài không quen để mái có thể áp dụng ngay kiểu tóc này và xem mình sẽ thay đổi ngoạn mục ra sao.

Kiểu tóc ngang lưng cho mặt dài

Kiểu tóc ngang lưng thường hợp với cô nàng nữ tính, duyên dáng. Không quá ngắn cũng không dài quá, nhẹ nhàng và tự nhiên giúp cho đi khuyết điểm của gương mặt dài. Tóc ngang lưng cũng dễ dàng biến tấu thay nhiều kiểu, tết, búi hay buộc cao, thích hợp với mọi cô nàng.

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Kiểu tóc ngang lưng cho cô nàng mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc bob ngắn cho mặt dài

Tóc bob ngắn là kiểu tóc được nhiều cô nàng ưa chuộng, khá năng động và cá tính. Đây cũng là vị cứu tinh của những cô nàng có khuôn mặt dài. Hãy thử ngay kiểu tóc này và ngắm mình trong gương để thấy được sự khác biệt.

Kiểu tóc mái dài xoăn cho mặt dài và gò má cao

Kiểu tóc với mái dài xoăn hay còn gọi là xoăn cả đầu. Nếu bạn muốn đổi mới mình, thay vì phong cách cũ là chỉ làm xoăn đuôi hoặc mái thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn cực kỳ chất và mới mẻ đáng để thử cho cô nàng mặt dài. Tùy theo độ tuổi, sở thích hay tính cách, bạn có thể lựa chọn kiểu xoăn mì tôm, xoăn sóng hay xoăn lọn,...

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Tóc mái dài xoăn cho cô nàng mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc lỡ cho mặt dài

Tóc lỡ không hề cầu kỳ hay phức tạp, đơn giản là để lỡ ngang vai hoặc dài hơn chút, thả tự nhiên. Chỉ cần thế thôi là gương mặt dài của bạn cũng đủ đẹp lên rất nhiều: cân đối hơn, gọn hơn. Đặc biệt, bạn có thể dễ dàng tạo nhiều kiểu với kiểu tóc này. Đôi khi, sự tự nhiên cũng là một cách tạo ấn tượng đối với những người xung quanh bạn.

Tóc ngắn ôm mặt cho mặt dài

Tóc cụp và ôm vào mặt sẽ giúp mặt bạn trông đầy đặn hơn. Phần cằm dài nhô ra cũng sẽ được gọn lại và ưa nhìn hơn nhờ chân tóc ôm sát vào má và hai bên cằm. Chắc chắn kiểu tóc này sẽ góp phần giúp bạn thêm tự tin khi ra ngoài.

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Tóc ngắn ôm mặt cho cô nàng mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn ngắn cho khuôn mặt dài

Một mẫu tóc ngắn xoăn hơi có chút cầu kỳ và phức tạp trong việc chăm sóc và tạo kiểu. Thế nhưng, chắc chắn công sức bỏ ra cho mái tóc này sẽ không làm bạn thất vọng bởi sự gợi cảm và nét đẹp tinh tế của nó mang lại cho bạn. Bạn có thể nhuộm màu sáng để giúp trẻ trung hơn.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thể tự trả lời cho mình câu hỏi mặt dài nên để tóc gì thì đẹp và phù hợp. Hãy thử ngay một kiểu tóc bất kỳ được nêu trên đây và cảm nhận sự thay đổi về ngoại hình, chắc chắn bạn sẽ đẹp lên rất nhiều.

6 kiểu tóc cho người mặt dài giúp bạn gái tự tin, cuốn hút

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Với những bạn gái sở hữu khuôn mặt dài, lựa chọn kiểu tóc phù hợp là yếu tố quan trọng. Bạn gái hãy tham khảo 6 kiểu tóc cho người mặt dài để trở nên xinh đẹp hơn.

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