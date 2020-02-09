6 kiểu tóc cho người mặt dài giúp bạn gái tự tin, cuốn hút

Kiểu tóc đẹp cho người mặt dài không nên bỏ qua nhất là tóc ngang vai mái bằng. Năng động, cá tính, phần tóc mái sẽ giúp gương mặt của bạn bớt dài. Đồng thời, kiểu tóc ngang vai này cũng giúp gương mặt của bạn nhìn đầy đặn hơn.

Với những bạn gái sở hữu khuôn mặt dài, lựa chọn kiểu tóc phù hợp là yếu tố quan trọng để nhìn đầy đặn, cuốn hút hơn. Ngược lại, nếu bạn lựa chọn kiểu tóc không phù hợp sẽ bị lộ ra những khuyết điểm, gương mặt nhìn kém sức sống. Bạn gái hãy tham khảo 6 kiểu tóc cho người mặt dài để trở nên xinh đẹp hơn.

Tóc ngang vai mái bằng là kiểu tóc cho người mặt dài rất cá tính và giúp tạo phong cách nổi bật, năng động và tự tin. Đặc biệt, đây là kiểu tóc giúp bạn nhìn trẻ trung hơn rất nhiều so với nhiều kiểu tóc khác.

Với kiểu tóc này, phần mái bạn nên để mái bằng để tạo hiệu ứng làm tròn khuôn mặt, không nên để mái thưa vì sẽ khiến cho mặt dài hơn. Đuôi tóc bạn không nên duỗi thẳng sẽ khiến khuôn mặt bị thô cứng. Bạn nên uốn xoăn gợn, xoăn sóng tạo độ mềm mại hoặc uốn cụp để giúp khuôn mặt nhìn bầu bĩnh hơn.

Tóc xoăn sóng

Xoăn sóng là kiểu tóc tạo nên trào lưu gây “sốt” trong những năm gần đây. Từ các ngôi sao nổi tiếng đến những thần tượng âm nhạc đều ưa chuộng kiểu tóc này. Đây được coi là “kiểu tóc quốc dân” phù hợp với nhiều phong cách, nhiều khuôn mặt trong đó có mặt dài.

Tóc xoăn sóng cho mặt dài thời trang, nữ tính - Ảnh minh họa: Internet.

Kỹ thuật tạo mẫu tóc xoăn sóng giúp mái tóc bồng bềnh, mềm mại và gương mặt cân đối hơn. Với kiểu tóc này, bạn không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng bởi đây là kiểu tóc cho người mặt dài đẹp bởi sự rối bời, tự nhiên. Tuy nhiên, cũng vì thế mà bạn nên kết hợp trang phục cho phù hợp, nên ăn mặc gọn gàng để tạo nên một tổng thể chỉnh chu.

Với gương mặt dài, bạn chỉ nên để tóc xoăn sóng có chiều dài tối đa là chấm vai, không nên để quá dài sẽ khiến khuôn mặt bạn gầy hơn. Việc để tóc ngắn còn giúp các bạn gái trở nên năng động và trẻ trung, tạo phong cách riêng biệt.

Tóc xù ngang vai

Đây là kiểu tóc ngắn cho người mặt dài rất phù hợp. Đặc trưng của khuôn mặt dài thường là có chiều dài nhiều hơn bình thường và mặt nhỏ, tạo sự mất cân xứng. Để phá vỡ sự mất cân xứng này, bạn nên lựa chọn kiểu tóc ngắn và có độ bồng để tạo cảm giác khuôn mặt ngắn hơn và tròn trịa hơn.

Tóc xù ngang vai vô cùng khá tính và giúp các nàng mặt dài tròn trịa hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu bạn cảm thấy các kiểu tóc thẳng, uốn cụp hay xoăn lọn quá nhàm chán thì tóc xù ngang vai là “chân ái” dành cho bạn. Kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên và vô cùng cá tính này sẽ khiến bạn nổi bật dù ở bất cứ đâu. Tóc xù ngang vai sẽ giúp bạn tạo dấu ấn riêng và nếu bạn ăn mặc hoặc theo phong cách rock thì đây là lựa chọn tuyệt vời.

Tóc ngang vai rẽ ngôi giữa

Tóc ngang vai rẽ ngôi giữa là kiểu tóc dành cho người mặt dài đơn giản, dễ tạo kiểu và thanh lịch, thời trang. Tuy kiểu tóc này xuất hiện từ rất lâu nhưng chưa bao giờ lỗi thời.

Tóc ngang vai rẽ ngôi giữa đẹp thời thượng cho phụ nữ mặt dài - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, với việc rẽ ngôi giữa cho mái tóc, đây là kiểu tóc giúp bạn có khuôn mặt nhìn cân đối hơn, đầy đặn và không kém phần hiện đại. Đây còn là kiểu tóc ngắn cho mặt dài gò má cao giúp bạn che đi khuyết điểm, tạo sự mềm mại cho gương mặt.

Tóc ngang vai layer

Tóc layer đang là một xu hướng thời trang tóc gần đây, phù hợp với những gương mặt thiếu cân đối, đặc biệt rất phù hợp mặt dài. Kiểu tóc cho người mặt dài này được cắt tỉa kỹ lưỡng tạo nên nhiều lớp tóc bồng bềnh, gợn sóng nhẹ nhàng. Nhờ vậy, khuôn mặt dài và xương nhìn sẽ đầy đặn, có sức sống hơn.

Tóc ngang vai cắt tỉa lớp giúp khuôn mặt mềm mại, bầu bĩnh - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, nếu bạn là người yêu thích phối đồ, kiểu tóc và phong cách trang điểm theo xu hướng thì tóc layer là điểm nhấn không thể thiếu. Dù là phong cách cổ điển hay hiện đại, cá tính hay dịu dàng, đằm thắm thì tóc layer sẽ khiến cho bạn trở nên cuốn hút trong mắt người đối diện.

Tóc tém mái lệch

Nếu bạn có khuôn mặt dài,cằm nhọn thì tóc tém để mái lệch là sự lựa chọn tuyệt vời để làm nổi bật và tôn lên những đường nét đẹp nhất. Đây là kiểu tóc cho người mặt dài hiện đại, năng động và không kém phần thanh lịch, giúp bạn nhìn gọn gàng, chỉnh chu nên dễ dàng phù hợp với bất cứ phong cách nào.

Tóc tém mái lệch vô cùng cá tính, thời trang cho cô nàng mặt dài - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với kiểu tóc này, bạn không nên để quá nhiều tóc mái, chỉ nên để một chút tóc mái. Bởi nếu để nhiều mái lệch sẽ che bớt gương mặt, khiến mặt bạn càng trở nên nhỏ hơn. Đồng thời, bạn chỉ nên rẽ ngôi hơi lệch để tạo sự cân xứng, tròn trịa cho gương mặt và vẫn tạo được sự thanh thoát.

Trên đây là 6 kiểu tóc cho người mặt dài giúp bạn gái trở nên đầy đặn và trẻ trung, năng động hơn. Bạn có thể lựa chọn kiểu tóc cho gương mặt dài phù hợp với phong cách để che bớt khuyết điểm, tôn lên những đường nét đẹp để tạo sự tự tin và trẻ trung, xinh đẹp.