Tóc hư tổn nặng phải làm sao? Biện pháp chăm sóc tóc hư tổn

Mái tóc hư tổn gây mất thẩm mỹ, đồng thời khiến bạn không thể tiếp tục tạo kiểu, nhuộm màu mới. Trước khi tìm hiểu cách phục hồi tóc hư tổn , bạn cần tìm hiểu đâu là dấu hiệu cho thấy tóc bạn đang cần được chăm sóc.

Với công nghệ làm tóc hiện đại như uốn, nhuộm, duỗi,... khiến tóc bạn nhanh hư tổn, gãy rụng do các hóa chất và tác động cơ học lực mạnh. Vậy tóc hư tổn nặng phải làm sao ? Có cách nào để lấy lại mái tóc chắc khỏe hay không? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dưới đây là những cách phục hồi tóc khô xơ nhanh nhất mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên vô cùng dễ kiếm.

Lực tác động mạnh lên tóc như chải tóc nhiều, cột tóc quá chặt, thay đổi nhiều kiểu tóc liên tục,...

Do sử dụng các sản phẩm không phù hợp với tóc hoặc tính tẩy mạnh như dầu gội, thuốc nhuộm,...

Tóc dễ dàng chìm trong nước khi gội đầu. Sợi tóc khô sẽ dễ dàng hấp thụ nước và chìm nhanh. Ngược lại, sợi tóc khỏe được bao phủ bởi lớp dầu tự nhiên nên khó chìm.

Tóc rối, mất đi độ ẩm tự nhiên, không còn mềm mượt, dễ gãy rụng. Việc chải tóc trở nên khó khăn, không vào nếp, dễ tung khi gặp gió.

Màu tóc không còn đen như ban đầu. Giờ đây, tóc bị biến đổi, đỏ vàng hoặc trắng, không còn giữ nét khỏe mạnh.

Cách phục hồi tóc hư tổn bằng dầu dừa

Sử dụng dầu dừa là một cách phục hồi tóc hư tổn nặng nhanh nhất. Từ lâu, dầu dừa đã được sử dụng để làm đẹp cho da, tóc và móng. Thành phần dầu dừa có chứa các chất chống oxy hóa, vitamin và các khoáng chất cần thiết giúp tóc dễ dàng hấp thu nhanh. Đồng thời, dầu dừa có khả năng cấp ẩm và giữ ẩm cao, kháng khuẩn cực tốt đồng thời kích thích tóc mọc nhanh.

Phục hồi tóc hư tổn bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có chứa các chất kháng sinh tự nhiên như axit lauric có khả năng trị gàu tốt hơn cả những loại dầu gội thông thường. Phương pháp chăm sóc tóc bằng dầu dừa cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ việc thoa đều dầu dừa lên tóc và massage từ chân cho tới ngọn để tóc hấp thụ tối đa dưỡng chất. Thư giãn trong vòng 30 phút rồi gội sạch bằng nước lạnh. Kiên trì thực hiện 3-4 lần mỗi tuần để có hiệu quả nhanh nhất.

Cách phục hồi tóc hư tổn bằng bia

Vitamin B1 và protein thiết yếu có trong bia giúp phục hồi tóc hư tổn. Đồng thời, bia có chứa đường mantozo và sucrose có khả năng thắt chặt biểu bì từng sợi tóc, giúp tóc chắc khỏe và óng mượt. Bạn có thể ủ tóc bằng bia. Các thực hiện như sau:

Gội sạch tóc bằng dầu gội.

Sử dụng bia xả lên tóc cho đều rồi trùm kín tóc bằng mũ chụp hoặc khăn. Khoảng 15-20 phút sau thì xả lại tóc bằng nước sạch.

Thực hiện mỗi tuần 2-3 lần để nhanh chóng phục hồi mái tóc như ý. Bạn cũng có thể gội đầu bằng trứng gà và bia, hoặc bia và B1 để tóc khỏe mạnh hơn.

Phục hồi tóc bằng bia - Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi tóc hư tổn bằng trứng gà

Trứng gà có chứa nhiều axit béo và protein tốt cho tóc. Bên cạnh đó, trứng gà chứa chất nhầy cũng giúp tóc suôn mượt, chắc khỏe và giảm xơ rối nhanh chóng.

Cách làm như sau: Trộn lòng đỏ trứng gà, mật ong và dầu oliu thành một hỗn hợp mặt nạ cho tóc. Bôi hỗn hợp đều lên tóc và massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 phút. Sau đó, gội sạch lại tóc bằng nước lạnh. Chỉ sau lần gội đầu tiên, bạn sẽ thấy sự cải thiện mái tóc rõ rệt.

Phục hồi tóc bằng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi tóc hư tổn bằng mật ong

Ít người sử dụng mật ong để chăm sóc mái tóc. Tuy nhiên, mật ong lại chứa nhiều enzym có tính thẩm thấu cao, các chất kháng viêm, kháng khuẩn, giàu độ ẩm vô cùng tốt cho một mái tóc xơ rối và hư tổn.

Cách làm như sau: Sử dụng một lượng mật ong vừa đủ thoa lên tóc và massage nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt nước chanh vào mật ong. Ủ trên đầu khoảng 20 phút rồi gội sạch lại tóc bằng dầu gội như bình thường. Lưu ý: Nhớ gội bằng nước nhiều lần để mật ong sạch hẳn vì nếu đường lưu lại có thể khiến tóc bết dính và thu hút côn trùng.

Phục hồi tóc bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện mỗi tuần 1-2 lần để giúp mái tóc thêm chắc khỏe và óng mượt như nhung.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi tóc hư tổn nặng phải làm sao. Phục hồi tóc hư tổn bằng phương pháp tự nhiên đơn giản vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời an toàn cho da đầu.