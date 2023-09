Tóc ngắn mặt vuông 2021 đẹp nhất cho bạn gái

Kiểu tóc hợp với mặt vuông góc cạnh

Mặt vuông góc cạnh khiến cho khuôn mặt không mềm mại. Thông thường, mặt vuông có đường chân tóc rộng và hàm dưới vuông hoặc bạnh ra. Vì vậy, để chọn được một kiểu tóc ngắn phù hợp với kiểu khuôn mặt này không phải dễ. Do đó, để giúp gương mặt thon gọn và nữ tính hơn bạn nên lắng nghe sự tư vấn của những người làm tóc chuyên nghiệp. Theo đó, bạn nên thử để kiểu tóc ngắn ngắn ôm mặt và mái dài. Phần ngọn tóc sẽ được cắt tỉa so le nhọn và tạo kiểu cúp ôm vào khuôn mặt, mái dài để xéo hoặc rẽ ngôi giúp cho khuôn mặt thuôn dài tạo vẻ cân đối, hài hoà. Đây chính là kiểu tóc ngắn đẹp, an toàn cho khuôn mặt vuông được các cô nàng lựa chọn khá nhiều.

Tóc ngắn ôm mặt phù hợp với mặt vuông góc cạnh

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn kiểu tóc dập phồng ngắn. Kiểu tóc này sẽ mang đến vẻ trẻ trung, dễ thương cho phái nữ. Tuy nhiên, đây là kiểu tóc được tạo kiểu khá tỉ mỉ, do đó việc chăm sóc nó cũng không hề dễ dàng. Nhưng bù lại, sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm một trang phục thích hợp, thật phong cách và thời thượng.

Với những bạn thích nổi bật, hơi nổi loạn thì có thể chọn kiểu tomboy cá tính. Bạn đừng ngại làm mới bản thân với kiểu tóc chất lừ này nhé các bạn. Với kiểu tóc này bạn không mất quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc. Chính vì vậy, đây đích thị là kiểu tóc dành cho những cô nàng bận rộn.

Kiểu tóc cho mặt vuông tròn

Theo lời khuyên từ nhiều stylist, chị em nên chọn những mẫu tóc như tóc bob xoăn gợn sóng nhẹ, tóc bob cắt nhọn đẹp, tóc ngắn uốn cúp ôm mặt, tóc ngang vai tỉa tầng… cho khuôn mặt vuông tròn để che đi đường xương hàm góc cạnh và thu gọn lại khuôn mặt.

Kiểu tóc bob xoăn gợn sóng nhẹ

Kiểu tóc bob xoăn nhẹ, các lọn tóc che đi đường xương hàm góc cạnh, nhờ vậy mà khuôn mặt vuông sẽ trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Nếu chị em thích cá tính và pha chút phá cách thì có thể cắt thêm lớp mái xéo hay các kiểu mái dài để tăng thêm độ che phủ cho khuôn mặt, càng duyên dáng và hấp dẫn.

Kiểu tóc bob cắt nhọn đẹp

Tóc bob phù hợp với mặt vuông tròn

Kiểu tóc bob cắt nhọn còn được gọi với cái tên khác là tóc Vic, được cắt nhọn và dài ở phía trước, phần tóc sau gáy sẽ được cắt ngắn hơn. Khi sở hữu kiểu tóc này dù sở hữu dáng mặt vuông góc cạnh bạn vẫn rất xinh đẹp, quý phái và sang chảnh, thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Kiểu tóc ngắn uốn cúp ôm mặt

Với dáng mặt tròn, mặt vuông, tóc ngắn uốn cụp đuôi vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Hoặc có thể lựa chọn kiểu đơn giản hơn như tóc bob ngắn thẳng. Với kiểu tóc ngắn uốn cúp ôm mặt các chị em chỉ cần sử dụng máy kẹp và uốn cúp đuôi tóc vào trong, vừa mang đến vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch mà phần nào đó khuôn mặt được thu gọn thêm vài phần.

Kiểu tóc ngang vai tỉa tầng

Bạn sẽ ngạc nhiên với kiểu tóc bob ngắn tỉa tầng, khuôn mặt không những được thu gọn mà còn giúp bạn thêm phần cá tính, năng động. Nhờ vào mái tóc được cắt thành lớp, tầng sẽ tạo nên lớp rèm che đi các đường nét góc cạnh. Hiện nay, tóc tỉa tầng đang là xu hướng được nhiều ngôi sao xứ Hàn ưa chuộng. Do đó, nếu bạn chưa từng thử qua các kiểu tóc ngắn tỉa tầng thì hãy mạnh dạn thử 1 lần nhé!

Kiểu tóc mái hợp với khuôn mặt vuông

Khuôn mặt vuông thường có xương gò má cao và bành, vì thế bạn nên chọn kiểu tóc mái có thể che đi được những khuyết điểm này.

Tóc mái Bardot

Kiểu tóc mái Bardot có thể vừa vặn che đi xương gò má của bạn. Tóc mái Bardot khá đa dạng và có thể kết hợp với nhiều kiểu tóc bob hay lob để tạo cho khuôn mặt một tổng thể hài hòa và dễ thương. Do đó, khi sở hữu khuôn mặt vuông bạn hãy tự tin lựa chọn kiểu tóc mái này nhé!

Tóc mái ngang mỏng vừa phải

Phần lớn, nhiều người nghĩ rằng kiểu tóc này chỉ phù hợp với những cô nàng mặt thon tròn. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng như thế, bởi lớp tóc mái được tỉa vừa phải sẽ giúp vầng trán của bạn ẩn hiện đầy quyến rũ. Đồng thời khi kết hợp với kiểu tóc ngắn xoăn nhẹ, có thể “giấu nhẹm” đi khuyết điểm của khuôn mặt vuông đấy.

Mái xéo dài

Mái xéo dài cũng sẽ đáp ứng được nguyện vọng của các nàng che được các khuyết điểm của khuôn mặt vuông. Hơn nữa, mái xéo dài cũng rất dễ tạo kiểu, tạo được sự trẻ trung, đẹp tự nhiên và hơi chút trưởng thành cho các bạn gái. Bởi kết cấu mái xéo bất cân đối trên gương mặt sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người bỏ qua phần xương mặt vuông.

Mái ngang mỏng phù hợp với mặt vuông

Tóc mái ngang đánh rối

Phải công nhận rằng, mái ngang đánh rối rất phù hợp với khuôn mặt vuông. Đặc biệt, kiểu mái ngang sẽ giúp bạn trẻ trung hơn so với tuổi thực. Chính vì vậy, nếu không muốn người đối diện nhận ra tuổi của mình thì hãy chọn kiểu tóc này với độ dài tóc chạm lông mày, ngang dày và được đánh rối nhẹ nhé. Bạn đừng quên kết hợp với mái tóc dài hoặc ngắn ép thẳng, đôi khi hơi xoăn nhẹ để khuôn mặt của trông nhỏ và thon gọn hơn.

Chính vì vậy, nếu bạn còn thắc mắc mặt vuông để mái gì thì hợp thì trên đây là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn nhé! Tùy vào sở thích, cá tính và phong cách bạn hãy lựa chọn kiểu tóc mái cho phù hợp.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các chị em chọn được kiểu tóc ngắn mặt vuông phù hợp để nâng hạng nhan sắc. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa tự tin với sự lựa chọn của mình thì bạn nên đến salon nổi tiếng để được các thợ làm tóc chuyên nghiệp tư vấn tạo kiểu phù hợp với đường nét, góc cạnh của khuôn mặt. Đồng thời, họ cũng sẽ giúp bạn chọn màu tóc phù hợp để thay đổi diện mạo của bản thân, thêm tự tin, năng động và hạnh phúc với vẻ đẹp ngoại hình.