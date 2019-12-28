Trẻ trung, quý phái hơn nhờ 6 kiểu tóc ngắn trung niên được ưa chuộng nhất

Tóc bob cắt nhiều lớp được coi là kiểu tóc ngắn trung niên được đánh giá là dễ phù hợp với tất cả các gương mặt. Dù chị em có gương mặt dài, tròn hay góc cạnh đều có thể tỉa tóc bob nhiều lớp. Kiểu tóc này giúp cho chị em trở nên trẻ trung, sang trọng và phong cách hơn.

Tóc ngắn trung niên là sự lựa chọn tuyệt vời cho các chị em để tạo phong cách vừa quý phái vừa nhìn trẻ trung hơn. Tuy nhiên, lựa chọn kiểu tóc như thế nào để phù hợp không phải là điều dễ dàng, vì mái tóc quyết định rất lớn đến vẻ bề ngoài. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý 6 kiểu tóc ngắn cho phụ nữ trung niên và đẹp và sang trọng, dễ phù hợp với gương mặt nhất.

Nếu như tóc bob cắt tỉa nhiều lớp tạo nên phong cách cá tính thì bob uốn cụp là mẫu tóc uốn tuổi trung niên tạo nên sự mềm mại và sang trọng. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với gương mặt góc cạnh hoặc mặt tròn, to. Để tóc bob uốn cụp sẽ khiến gương mặt của bạn trở nên thanh thoát và mềm mại hơn.

Hơn nữa, đây còn là kiểu tóc ngắn trung niên đơn giản, dễ tạo kiểu và gần như chị em không cần phải bỏ ra nhiều công sức để chăm sóc hay giữ nếp tóc như các kiểu tóc khác. Vì vậy, nếu chị em muốn lựa chọn một phong cách tóc độc đáo mà đơn giản thì tóc bob là gợi ý tuyệt vời.

Tóc bob uốn cụp tạo sự mềm mại và trẻ trung cho các quý cô - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, đây cũng là kiểu tóc ngắn trung niên rất dễ phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chị em có thể thoải mái, tự tin khi diện các trang phục váy dạ tiệc, trang phục công sở hoặc các trang phục đi chơi, dạo phố.

Tóc ngắn xoăn sóng

Đây là kiểu tóc xoăn ngắn cho phụ nữ trung niên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Xoăn sóng giúp chị em che được hầu hết các khuyết điểm trên gương mặt. Đây là kiểu tóc vừa thanh lịch, vừa cá tính và không bao giờ bị lỗi mốt, mang đến vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút.

Tóc ngắn xoăn sóng tạo nên vẻ đẹp lạ mắt, cuốn hút cho phụ nữ trung niên - Ảnh minh họa: Internet.

Tóc ngắn xoăn sóng còn rất phù hợp với những chị em sở hữu mái tóc mỏng, thưa và thiếu sức sống. Những lọn tóc uốn xoăn sẽ giúp mái tóc trở lên bồng bềnh, dày dặn và nhìn khỏe khoắn hơn.

Tóc lob

Tóc lob là một trong các kiểu tóc xoăn ngắn tuổi trung niên thịnh hành nhất vì dễ dàng hợp với mọi phong cách, không kén mặt. Ưu điểm của kiểu tóc này là phù hợp với mọi hình dáng gương mặt và độ tuổi. Kiểu tóc ngắn trung niên này cắt và tạo kiểu khá đơn giản nhưng bắt mắt, tạo nên sự thanh lịch và tinh tế nhưng vẫn quý phái, bởi sự đơn giản luôn là đẹp nhất.

Tóc lob là kiểu tóc dễ phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh minh họa: Internet.

Tóc lob là kiểu tóc xoăn tuổi trung niên khá nhẹ nhàng vì chỉ uốn xoăn gợn nhẹ một chút ở phần đuôi, nên chị em hoàn toàn yên tâm về việc chăm sóc. Các quý cô có thể thoải mái kết hợp với nhiều phong cách ăn mặc và trang điểm mà vẫn nổi bật, hài hòa mà vẫn thu hút.

Tóc thẳng ngang vai

Nếu các quý cô cảm thấy mái tóc xoăn khó để tạo kiểu, hoặc tóc bob cá tính không phù hợp với phong cách của mình thì hãy thử trải nghiệm tóc thẳng ngang vai. Kiểu tóc thẳng ngang vai là một trong những mẫu tóc ngắn trung niên đơn giản nhất.

Tóc thẳng ngang vai cho những quý cô yêu thích sự đơn giản - Ảnh minh họa: Internet.

Tóc thẳng cũng là sự lựa chọn lý tưởng nhất để giúp bạn “trẻ ra” rất nhiều. Đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi trung niên, mái tóc thường yếu đi và bị gãy rụng. Các kiểu tóc với sự tác động của hóa chất nếu không thực hiện chăm sóc đúng cách sẽ gây tổn hại tóc nhiều hơn. Vì vậy, nếu chị em nào có mái tóc không khỏe, hay rụng thì nên để tóc thẳng ngang vai để vừa tạo sự trẻ trung, vừa dễ chăm sóc và ít hại tóc.

Tuy nhiên, chị em nào sở hữu gương mặt nhiều góc cạnh thì không nên để tóc thẳng. Bởi tóc thẳng sẽ khiến khuôn mặt của chị em nhìn thô cứng hơn và lộ nhiều khuyết điểm.

Tóc ngắn đuôi vểnh

Một trong những “nỗi ám ảnh” của các quý cô khi để tóc ngắn trung niên là kiểu tóc rất dễ bị vểnh đuôi ra ngoài do tác động của đội mũ bảo hiểm. Vậy thì kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, chị em sẽ thoải mái đội mũ mà không cần lo hỏng kiểu tóc như những kiểu tóc ngắn trung niên khác.

Tóc ngắn vểnh đuôi là kiểu tóc cổ điển nhưng không hề lỗi mốt, rất sang trọng, quý phái - Ảnh minh họa: Internet.

Đây là một trong các kiểu uốn tóc đẹp cho người trung niên khá lạ mắt và trẻ trung. Tuy nhiên, một số chị em sở hữu gương mặt tròn hoặc vuông thì không nên để kiểu tóc này vì nó sẽ khiến các khuyết điểm trên khuôn mặt bị lộ ra.

Trên đây là 6 kiểu tóc ngắn trung niên đang được ưa chuộng nhất mà các quý cô nên tham khảo. Có rất nhiều kiểu tóc uốn, xoăn, thẳng để chị em có thể lựa chọn phù hợp với phong cách, cá tính. Ngoài ra, chị em có thể dựa vào gương mặt của mình để chọn mẫu tóc phù hợp, che khuyết điểm và tôn lên những ưu điểm của gương mặt.