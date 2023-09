Tóc ngắn uốn cụp cho mặt tròn cho nàng nhẹ nhàng đón Tết

- Hướng dẫn cách chăm sóc tóc ngắn uốn cụp đẹp và luôn vào nếp

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Tóc ngắn ngang vai được uốn cụp sẽ mang đến vẻ đẹp dịu dàng, tươi tắn cho bạn. Với những lọn tóc uốn nhẹ nhàng, mềm mại, đây chính là kiểu tóc được các cô nàng bánh bèo, nhẹ nhàng, ngọt ngào tìm kiếm cho mình.

Tóc ngang vai uốn cụp - Ảnh minh họa: Internet

Tóc lob được uốn cụp

Hãy thay đổi phong cách một chút cùng với tóc lob được uốn cụp nhẹ nhàng. Và có lẽ đây chính là kiểu tóc không bao giờ hết mốt vì sự đơn giản, nhẹ nhàng, tươi mới mà chúng mang đến cho chị em. Khi để tóc lob uốn cụp, chị em rất dễ dàng mix đồ để có được phong cách thời trang hoàn hảo.

Tóc lob uốn cụp - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai cụp chữ C

Tóc cụp chữ C chính là kiểu tóc cụp quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán. Tóc được cắt ngang vai sau đó được uốn lọn to theo hình chữ C cụp vào 2 bên mặt. Kiểu tóc này cực kỳ hợp với các cô nàng mặt to bởi nó giúp che đi hai bên má của bạn. Thêm một chút màu nhuộm ngọt ngào nữa là có được một mái tóc hoàn hảo để đón Tết.

Tóc ngang vai uốn chữ C - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn uốn cụp phồng

Đối với những cô nàng mặt tròn nhưng tóc hơi ít thì nên lựa chọn kiểu tóc ngắn uốn cụp phồng này. Tóc sẽ được làm phồng từ phần chân mang đến sự bồng bềnh, dày dặn cho mái tóc của bạn. Như vậy thì những khuyết điểm không mong muốn sẽ được che đi, nổi bật lên những đường nét hài hòa trên khuôn mặt.

Tóc ngắn uốn cụp phồng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc uốn cụp để mái siêu ngố

Đây là một kiểu tóc cực kỳ đáng yêu nhưng cũng cực kỳ kén người để. Trông bạn sẽ trở nên lạ, ngộ nghĩnh và nổi bật. Tuy nhiên, nếu muốn để kiểu tóc này, bạn cần phải biết một chút về trang điểm cũng như cách phối đồ để mang đến một sự ăn nhập cho mái tóc.

Tóc cụp mái siêu ngố - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn cụp chẻ đôi

Cũng chính là cứu tinh được những cô gái mặt tròn sử dụng. Trông bạn sẽ xinh xắn và khuôn mặt gọn gàng hơn khi có phần tóc che giúp khuyết điểm. Kiểu tóc này mang đậm phong cách Hàn Quốc dành cho các cô nàng nhẹ nhàng.

Tóc ngắn cụp chẻ đôi mái - Ảnh minh họa; Internet

Tóc ngắn cụp mái thưa

Tóc ngắn cụp mái thưa chính là kiểu tóc làm mưa làm gió một thời và cho đến ngày hôm nay vẫn được nhiều cô nàng lựa chọn nhờ sự trẻ trung mà nó mang đến. Các cô gái mặt tròn khi để kiểu tóc này nhìn khuôn mặt sẽ cân đối và hài hòa hơn rất nhiều đó nhé.

Tóc ngắn cụp mái thưa - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng tóc ngắn uốn cụp

Để có một mái tóc ngắn cụp hoàn hảo, luôn luôn xinh đẹp và cá tính thì việc chăm sóc tại nhà cũng là điều các cô gái cần phải lưu ý.

Chọn dầu gội và dầu xả dành riêng cho tóc cụp để giữ nếp, mang đến sự mềm mại cho mái tóc. Lưu ý là không lạm dụng dầu xả vì sẽ khiến phần làm cụp của bạn bị xẹp.

Ủ tóc ít nhất 1 tuần/lần giúp tóc phục hồi, chắc khỏe hơn.

Dùng sấy tóc kết hợp với lược tròn. Đầu tiên hãy sấy khô phần gáy. Sau đó dùng lược tròn chải ngược và sấy theo độ cong của lược. Nếu không dùng lược, bạn vừa sấy vừa dùng tay vuốt ngược tóc từ phía trước mặt ra đằng sau gáy đến khi khô.

Sử dụng gel và dụng cụ để giữ nếp tóc sau khi sấy tóc khô. Không nên dùng quá nhiều gel khiến tóc bạn nhanh bị bết.

Có rất nhiều kiểu tóc ngắn uốn cụp cho mặt tròn mà bạn có thể lựa chọn cho mình. Tùy vào sở thích cũng như nghe tư vấn của thợ làm tóc để có được mái tóc ưng ý giúp bạn che khuyết điểm đồng thời tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt.