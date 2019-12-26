Bộ sản phẩm Tóc Haco hỗ trợ bảo vệ tóc toàn diện, cho một mái tóc “không tuổi"

Theo Giáo sư Tiến sĩ Trương Việt Bình, từ xa xưa các bà các mẹ đã sử dụng bồ kết như là một phương thức để chăm sóc tóc khoẻ mạnh, trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng trong quả bồ kết có nhiều chất có tác dụng làm sạch gàu và da đầu đồng thời bảo vệ cho tóc chắc khoẻ và đen bóng hơn. Trong thành phần của Dầu gội thảo dược Haco có sử dụng dịch chiết từ quả bồ kết để giúp làm sạch da đầu, kết hợp với dịch chiết từ quả Bồ hòn, dịch chiết từ cỏ mần trầu, hương nhu và hà thủ ô có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mái tóc.

Trên thị trường có hàng trăm loại dầu gội với công dụng làm sạch gầu và bảo vệ da đầu thế nhưng việc thường xuyên tiếp xúc với hoá chất từ dầu gội lại gây ra những tác dụng “ngược", tóc trở nên khô xơ, da đầu bị tổn thương,...thậm chí da tay khi gội đầu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Với công thức tinh tế của những loại thảo dược tự nhiên, Dầu gội thảo dược Haco không chỉ bảo vệ tóc khi tiếp xúc vào hoá chất mà còn thấm sâu để cung cấp độ ẩm, dưỡng chất cho chân tóc chắc khoẻ, thành phần tự nhiên không gây ra kích ứng với da đầu.

Xịt tóc Mao Bạt Khang

Mọi người thường chỉ có thói quen sử dụng dầu gội và dầu xả để chăm sóc tóc của mình mà quên mất rằng dầu gội chỉ có công dụng lớn nhất là làm sạch da đầu và chân tóc nhưng sau đó sẽ bị rửa trôi bởi nước, lượng dưỡng chất sót lại là rất ít. Hiểu được điều đó, xịt tóc Mao Bạt Khang được tạo ra mới mong muốn mang tới một sản phẩm có khả năng tác động sâu hơn vào da đầu để bảo vệ tóc. Theo GS.TS Trương Việt Bình, thời gian mà xịt tóc có thể giữ lại trên da đầu là từ 10-12 tiếng, đây là khoảng thời gian tốt để có thể chăm sóc tóc.

Sau khi đã sử dụng Dầu gội thảo dược Haco để làm sạch da đầu, người dùng làm khô tóc rồi sử dụng Mao Bạt Khang xịt vào từng lớp tóc để có thể thẩm thấu sâu hơn, sau khi xịt không cần phải gội đầu lại. Có thể sử dụng 2 lần 1 ngày vào buổi tối và sáng sớm để có được sự bảo vệ tuyệt đối cả ngày cho tóc. Mao Bạt Khang không gây ra hiện tượng bết dính tóc hay ngứa đầu khi sử dụng. Cùng với thành phần thảo dược thiên nhiên, Mao Bạt Khang giúp dưỡng ẩm cho tóc, da đầu và hỗ trợ làm giảm cũng như ngăn ngừa: Gàu, xơ rối, chẻ ngọn, gãy rụng tóc, đồng thời thoáng lỗ chân lông làm tóc bóng mềm mượt và chắc khoẻ, bên cạnh đó thúc đẩy sự phục hồi tóc hư tổn, kích thích sự phát triển của nang tóc.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ban Thốc Khang

Mang lại một quá trình bảo vệ sức khoẻ tóc một cách toàn diện, sản phẩm Tóc Haco ra mắt TPBVSK Ban Thốc Khang là sản phẩm ở dạng viên nén dùng để uống. Theo GS.TS Trương Việt Bình, chăm sóc tóc có thể là chăm sóc từ bên trong, việc tóc bạc hay khô xơ, gãy rụng là hiện tượng của việc sức khoẻ đi xuống. TPBVSK Ban Thốc Khang giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết, hỗ trợ bổ huyết và giải quyết những nguyên nhân gây ra rụng tóc từ bên trong, đồng thời hỗ trợ làm đen tóc, giúp tóc chắc khoẻ.

Sản phẩm được tạo ra ở dạng viên nén nên rất dễ dàng để mang đi học và đi làm. Ban Thốc Khang là sự kết hợp độc đáo từ thảo dược thiên nhiên như cao khô hỗ hợp (kê huyết đằng, rễ khúc khắc vỏ thân ngũ gia bì chân chim, hà thủ ô đỏ, cỏ mần trầu, vỏ thân đỗ trọng) cùng với một phần bột nấm linh chi - là những thảo dược từ thiên nhiên nên rất lành tính và không gây ra những tác dụng phụ sau khi sử dụng.

Bộ TPBVSK Tóc Haco - cứu tinh của mái tóc bạc khô xơ Bộ Tóc Haco gồm 3 sản phẩm: Dầu gội thảo dược Haco, Xịt tóc Mao Bạt Khang và TPBVSK Ban Thốc Khang Được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Haduco Địa chỉ: số 21/71 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline: 0978.981.981 - 08.5555.1111 Website : https://www.tocthaybinh.com/toc-thay-binh

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có công dụng thay thế thuốc chữa bệnh.