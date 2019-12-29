Các kiểu tóc ngắn dự tiệc cho những cô nàng cá tính 

Tóc ngắn tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại có rất nhiều kiểu mang những cá tính khác nhau. Người ta thường nghĩ chỉ có ba kiểu tóc ngắn dự tiệc cơ bản là: tóc uốn xoăn, tóc cụp, và buông xuôi ngang vai nhưng nếu biết cách biến tấu bạn sẽ thấy có vô vàn các kiểu tóc ngắn dự tiệc đầy quyến rũ và khác biệt.

Rất nhiều chị em cho rằng sở hữu một mái tóc dài sẽ dễ dàng trong quá trình tạo kiểu cũng như sẽ dễ phối đồ hơn, đặc biệt là kết hợp với những chiếc đầm dự tiệc đầy quý phái. Nhưng quan niệm đó liệu có đúng với nhịp sống năng động như hiện nay? Cùng tìm hiểu ngay cách tạo các mẫu “ tóc ngắn dự tiệc ” và cách mix đầm siêu cá tính dưới đây nếu bạn đang sở hữu một mái tóc ngắn.

Với kiểu tóc ngắn dự tiệc này, trông bạn sẽ trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống hơn đấy. Đây sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp dành cho những cô nàng có gương mặt hình trái xoan nhỏ nhắn.

Tóc ngắn uốn gợn sóng

Tóc ngắn dự tiệc quyến rũ - Ảnh minh họa : Internet

Nếu bạn là cô nàng có gương mặt trái xoan nhưng có đường nét hơi dài và bạn đang không biết phải tạo kiểu như thế nào với mái tóc ngắn của mình, vậy thì đừng bỏ qua kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng này. Trông bạn sẽ thật quyến rũ mà vẫn giữ được nét nữ tính, dịu dàng.

Tóc ngắn uốn lọn tự nhiên

Tóc ngắn dự tiệc sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc này cũng là một sự lựa chọn vô cùng thú vị. Đây là một trong những kiểu tóc ngắn dự tiệc thời thượng năm nhất 2020. Bạn thấy không? Không nhất thiết là phải có mái tóc dài bạn mới trở nên hấp dẫn. Một mái tóc ngắn với những lọn tóc uốn tự nhiên trông bạn sẽ năng động, cá tính và khỏe khoắn hơn nhiều.

Các kiểu tết tóc ngắn dễ thương

Ngoài các kiểu tóc ngắn dự tiệc trông rất tự nhiên như các mẫu tóc trên, dưới đây là một số kiểu tết tóc ngắn dễ thương dành cho những cô nàng bánh bèo đi dự tiệc.

Tết tóc ngắn điệu đà - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những kiểu tết tóc ngắn điển hình năm 2019, kiểu tóc này vô cùng hot bởi sức quyến rũ và độ lôi cuốn cực mạnh mà nó mang lại. Rất phù hợp với những cô nàng tóc ngắn dự tiệc.

Tết tóc ngắn đoan trang - Ảnh minh họa: Internet

Các bữa tiệc là chốn đông người, xuất hiện chỉnh chu một chút sẽ giúp bạn trở nên thu hút và tự tin hơn. Với kiểu tết tóc ngắn này, bạn sẽ không còn phải lo lắng làm sao để tạo ấn tượng tốt với mọi người nữa, bởi kiểu tóc này rất đoan trang và tao nhã.

Tết tóc ngắn mang nét đẹp cổ điển mà vẫn sang chảnh - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu bạn là một cô nàng nội tâm? Tại buổi tiệc bạn muốn trở nên trở nên bí ẩn và quyến rũ trong mắt đối phương? Vậy hãy thử kiểu tết tóc ngắn này nhé, nó sẽ giúp bạn trở nên thu hút hơn. Kiểu tóc này tạo cho người nhìn một cảm giác tò mò, muốn khám phá cá tính nội lực ẩn sâu bên trong bạn.

Bới tóc dự tiệc cho tóc ngắn

Nếu bạn không muốn can thiệp nhiều vào mái tóc ngắn của mình, cũng không muốn làm hư tổn mái tóc đầy sức sống ấy. Có một lời khuyên vô cùng vô cùng hữu ích cho bạn, đó là hãy thử búi tóc xem sao?

Kiểu búi tóc cuộn tròn cho cô nàng tóc ngắn

Thật khó để có thể búi được tóc gọn gàng như ý muốn, vì những sợi tóc ngắn dễ bị rơi ra và trở nên rối xù. Kiểu búi tóc cuộn tròn phía sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Không chỉ vậy bạn còn có thể biến hóa nó trở nên cuốn hút hơn với những phụ kiện khác hoặc đơn giản chỉ là một chiếc kẹp lấp lánh.

Búi tóc cuộn tròn trang nhã, sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Búi tóc với cách tết tóc búi giả

Tóc tết búi giả là một biến tấu khác của tóc búi kiêu sa. Dù chỉ được tạo nên từ 3 nhánh tóc chính, nhưng cách tạo hình của tóc tết búi giả lại vô cùng ấn tượng . Có rất nhiều chị em đã rất ngạc nhiên với kiểu búi tóc độc, lạ này.

Tết tóc búi giả điệu đà, phù hợp cho cô nàng có cá tính ngọt ngào, thích lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Búi tóc không mái thanh tú

Búi tóc không mái chính là “tuyệt tác” giúp các bạn sở hữu được gương mặt trái xoan tôn lên nét thanh tú, đoan trang trên gương mặt. Bạn sẽ tự tin hơn khi sở hữu mái tóc này đi dự tiệc đấy! Với kiểu tóc này, phần mái sẽ được hớt hết lên, tạo cho bạn một gương mặt vô cùng gọn gàng, dễ thương, nhỏ nhắn.

Búi tóc không mái tạo đường nét sắc sảo, mặn mà - Ảnh minh họa: Internet

Đầm dự tiệc cho cô nàng tóc ngắn

Khi đã tạo được kiểu tóc như ý muốn rồi, nhưng bạn lại gặp vấn đề khó khăn về cách mix đầm sao cho phù hợp. Đừng lo lắng, dưới đây là các cách mix đầm siêu hot năm 2020 cho các cô nàng tóc ngắn dự tiệc:

Kết hợp áo trễ vai với chân váy ngắn xếp ly

Cách kết hợp này tạo cảm giác khỏe khoắn và năng động. Kiểu mix đồ này sẽ là một trải nghiệm cực kì thú vị, cũng là cơ hội dành cho những cô nàng tóc ngắn dự tiệc khoe vẻ đẹp tự nhiên của mình

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Sự kết hợp tinh tế của cô nàng tóc ngắn với chiếc chân váy xếp ly cực chất - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp sơ mi dài tay với váy vải hai dây

Cách phối đồ này, sẽ giúp các cô nàng tóc ngắn dự tiệc bánh bèo lại thêm bánh bèo hơn đấy. Nó tạo nét ngọt ngào, dễ thương mà cũng rất cuốn hút

Tóc ngắn kết hợp váy bánh bèo rất nhẹ nhàng và đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp áo thun xẻ ngực với chân váy dài xếp ly

Đây là cách mix đồ mà các cô nàng tóc ngắn dự tiệc không thể bỏ qua, bởi sự trẻ trung và khả năng tôn dáng của nó thì không chê vào đâu được. Chưa kể cách mix đồ này còn che được một số khuyết điểm khiến bạn xuất hiện trước đám đông một cách hoàn hảo nhất.

Tóc ngắn với chân váy dài tôn dáng, che khuyết điểm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thích kiểu nào trong những kiểu “tóc ngắn dự tiệc” trên? Giờ thì đã không còn khó khăn để những cô nàng tóc ngắn lựa chọn kiểu tóc phù hợp khi đi dự tiệc rồi phải không? Chúc các nàng luôn xinh đẹp và tự tin!