Mặt trái xoan hợp với kiểu tóc nào để thêm phần cá tính và năng động? 

Hiện nay có rất nhiều kiểu tóc ngắn, do đó mặt trái xoan hợp với kiểu tóc nào , bạn nên tìm hiểu kỹ, nếu không dù đường nét khuôn mặt có thanh tú như thế nào cũng sẽ bị vùi dập vì kiểu tóc không phù hợp.

Mặt trái xoan được xem như là sự chuẩn mực cho vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Phụ nữ sở hữu gương mặt trái xoan thường được xem là người phúc hậu, dịu dàng và tinh tế. Mặt trái xoan phù hợp với rất nhiều kiểu tóc, vì thế bạn thích để kiểu nào cũng được. Tuy nhiên, để trông bản thân, sành điệu, tự tin và cá tính hơn thì bạn nên để các kiểu tóc ngắn, giúp tôn lên nét hoàn hảo trên khuôn mặt mà lại rất hợp thời với xu hướng tóc hiện tại.

Khuôn mặt trái xoan (hay oval) là khuôn mặt được ưu ái với xương quai hàm rộng, cằm thon gọn, nhỏ nhắn và vầng trán đẹp, vì vậy kiểu tóc tém hay tóc bob hiện đại hoặc tóc ngắn ngang vai có thể giúp bạn khoe trọn nét thanh tú, sắc sảo của gương mặt.

Có rất nhiều kiểu tóc tém cá tính cho bạn lựa chọn như: tóc tém mái xéo, tóc tém uốn xoăn… kiểu nào thì cũng đều đẹp và có một phong cách riêng, mang lại vẻ ngoài vừa cá tính vừa dịu dàng, thánh thiện, khiến người đối diện khó mà khó mà rời mắt. Kiểu tóc tém cũng thể hiện bạn là một người vô cùng năng động, sáng và luôn tự tin vào bản thân.

Tóc tém cá tính

Tóc bob hiện đại

Tóc Bob có rất nhiều biến tấu như để thẳng, uốn cúp, đánh rối, uốn xoăn… mang lại phong cách riêng cho người ở sở hữu. Luôn nổi bật lên sự tươi tắn và thu hút, vì vậy đây là một trong những style hoàn hảo nhất trong số những kiểu tóc dành cho khuôn mặt trái xoan. Bạn hãy mạnh dạn thử để kiểu tóc này một lần nhé. Chắc chắn rằng mẫu tóc ngắn cho mặt trái xoan này sẽ không làm bạn thất vọng.

Tóc ngắn ngang vai sành điệu

Tóc ngang vai hiện đại

Kiểu tóc ngang vai sẽ mang đến vẻ đẹp rất đỗi ngọt ngào và lôi cuốn cho các bạn gái. Nếu tóc ngang vai thẳng sẽ mang đến sự dịu dàng nữ tính thì tóc ngang vai xoăn bồng bềnh sẽ giúp gương mặt trái xoan thêm phần đáng yêu và xinh đẹp. Kiểu tóc này luôn thu hút được ánh mắt của người đối diện. Chính vì vậy, một trong những kiểu tóc uốn hợp với mặt trái xoan đó là tóc ngang vai uốn xoăn nhẹ, tạo sự bồng bềnh, tươi trẻ.

Tóc uốn cho khuôn mặt trái xoan

Bên cạnh những kiểu tóc ngắn, bạn cũng có lựa chọn một số kiểu tóc dài thẳng hoặc tóc dài uốn xoăn gợn sóng hay tóc dài uốn xoăn lọn to… để thêm phần nữ tính, dịu dàng.

Tóc dài thẳng mượt

Mái tóc dài thẳng mượt là kiểu tóc đơn giản không bao giờ lỗi thời. Kiểu tóc này có thể kết hợp với nhiều loại tóc mái, từ kiểu mái rẽ ngôi giữa, rẽ ngôi lệch hay mái thưa đang rất được ưa chuộng hiện nay, mang đến cho bạn gái có gương mặt trái xoan vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm đầy tinh tế.

Tóc dài thẳng mượt

Tóc dài uốn xoăn gợn sóng

Hiện nay, tóc dài uốn xoăn gợn sóng được biến tấu thành rất nhiều kiểu khác nhau. Với kiểu tóc dài uốn xoăn lơi nhẹ nhàng sẽ uốn với các lọn xoăn sóng ngẫu hứng chứ không vào lọn hoàn toàn, thường được thực hiện cho phần tóc ở phía đuôi, giúp tôn lên vẻ đẹp của mái tóc dài. Đồng thời giúp cho mái tóc ngang lưng trở nên mềm mại, bồng bềnh hơn nhiều phần. Kiểu này, kết hợp với tóc cắt layer thì sẽ mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa nữ thần. Do đó, kiểu tóc này dễ dàng chiếm được cảm tình của các chị em. Đặc biệt nhưng bạn gái sở hữu chất tóc mỏng chắc chắn sẽ rất thích hợp với kiểu tóc này.

Kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ phần đuôi gợn sóng

Kiểu uốn sóng lọn to phù hợp với cả tóc dài lẫn những mẫu tóc ngắn. Các nếp uốn khi hiện lên trên nền tóc dài vẫn là tuyệt vời hơn cả, khiến hình ảnh của bạn gái trở nên trẻ trung, đầy sức sống hơn hẳn. Đây cũng là kiểu tóc đang rất thịnh hành hiện nay, mang đến vẻ đẹp “trái ngọt”, ngây thơ và vô cùng ngọt ngào cho các bạn gái.

Tóc dài uốn lọn xoăn

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn kiểu kiểu tóc dài uốn xù sóng nhỏ phần đuôi. Khác hoàn toàn với phần uốn sóng lớn, kiểu uốn xù sóng nhỏ thiên về phong cách năng động và cá tính mang đến hình trẻ trung, đầy sức sống hơn hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu uốn lọn nhỏ này để làm xoăn phần mái của mình, sẽ khiến tổng thể kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ phần đuôi thêm phần ấn tượng và bắt mắt hơn.

Đặc biệt, để thay đổi phong cách thì bạn cũng có thể thử kiểu tóc cắt tầng uốn nhẹ hình chữ C. Mỗi tầng tóc đều sẽ được uốn nhẹ nhàng theo đường cong hình chữ C. Tùy theo sở thích, các nàng có thể chọn kiểu cắt tầng ngắn hoặc cắt tầng cao. Kiểu tóc này làm cho vẻ đẹp của mái tóc được thăng hạng thêm nhiều lần.

Mặt trái xoan nên để tóc mái gì?

Tóc mái chiếm diện tích rất nhỏ nhưng nó là điểm nhấn ngọt ngào để tôn lên đường nét thanh tú của khuôn mặt, đồng thời cũng che đi các khuyết điểm không mong muốn. Vì vậy, các chuyên gia tạo kiểu tóc cho rằng để thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là của phái mạnh thì bạn nên để những kiểu tóc sau đây:

Tóc mái thưa

Tóc mái thưa có khá nhiều biến thể giúp các bạn gái dễ dàng lựa chọn hơn. Kiểu tóc mái này mang đến vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và mềm mại cho bạn gái. Vì vậy, với kiểu khuôn mặt trái xoan vốn đã hài hoài cân đối thì càng trở nên hoàn hảo khi sở hữu kiểu tóc mái này. Bởi các nàng sẽ “khoe” được các đường nét mềm mại, xinh đẹp trên gương mặt. Phần mái ngắn đến trán, lưa thưa sẽ giúp bạn trông trẻ ra vài tuổi, tạo nên vẻ đẹp ngây thơ và dễ thương vô cùng. Đây là kiểu tóc mái được các fan girls ở Hàn ưa chuộng.

Tóc mái thưa

Tóc rẽ ngôi giữa

Hầu hết, mọi người đều cho rằng kiểu tóc mái rẽ ngôi rất kén khuôn mặt. Đúng là như vậy, chỉ có khuôn mặt trái xoan mới có thể chinh phục được kiểu tóc này, mang đến cho bạn gái vẻ đẹp lãng mạn, giúp bạn tự tin hơn với vẻ ngoài của bản thân. Tuy nhiên, bạn nên để tóc dài ngang lưng kết hợp với tóc rẽ ngôi giữa, như vậy sẽ mang lại hiệu ứng “kẹo bông” ngọt ngào, làm trái tim bao chàng trai thổn thức.

Tóc mái so le uốn

Với kiểu tóc mái so le uốn sẽ giúp cho khuôn mặt thanh thoát, mang đến sự dịu dàng và mềm dịu cho bạn gái. Do đó, khi sở hữu khuôn mặt trái xoan thì bạn đừng ngần ngại mà hãy lựa chọn ngay kiểu mái này nhé!

Tóc mái bằng dễ thương

Tóc mái bằng cũng là một sự lựa chọn an toàn cho các nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan. Kiểu tóc này mang đến sự hồn nhiên, ngây thơ và vô cùng ngọt ngào cho phái đẹp. Chính vì vậy, nhiều nhà tạo mẫu tóc cho rằng đây chính là kiểu tóc mái sinh ra để cho khuôn mặt trái xoan. Do đó, nếu chưa nghĩ ra kiểu tóc nào mới mẻ hơn thì hãy tạo kiểu tóc mái bằng nhé!

Mái bằng dễ thương

Tóc mái bằng cắt ngắn ngang ở trên lông mày giúp bạn tôn lên được vẻ đẹp trên khuôn mặt bạn, mang đến diện mạo hoàn hảo cho các nàng có khuôn mặt trái xoan.

Hy vọng qua những chia sẻ trên đây, bạn cũng đã phần nào biết được mặt trái xoan hợp với kiểu tóc nào để tôn lên nét đẹp của bản thân. Mong rằng, bạn sẽ chọn được kiểu tóc phù hợp cho mình để luôn tự tin thể hiện bản thân trong từng khoảnh khắc.