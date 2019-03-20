Bật mí kiểu tóc cho mặt trái xoan trán cao đẹp như nữ thần

Để có một vẻ đẹp cá tính và quyến rũ, đồng thời cũng rất trẻ trung, đáng yêu, các cô gái sở hữu khuôn mặt trái xoan trán cao nên tham khảo các kiểu tóc sau đây.

Kiểu tóc ngang vai với phần mái uốn cụp Có thể nói kiểu tóc ngang vai với phần mái uốn cụp chính là “vị cứu tinh” cho khuôn mặt trái xoan có vầng trán cao của các cô gái. Kiểu tóc này vừa trẻ trung, năng động, với phần mái cụp giúp các nàng che đi khuyết điểm là vầng trán cao. Đây được xem là một trong các kiểu tóc ngang vai được các tín đồ sành điệu yêu thích nhất hiện nay. Kiểu tóc ngang vai với phần mái uốn cụp Kiểu tóc này có rất nhiều ưu điểm, đáng để các nàng cân nhắc lựa chọn, không chỉ dễ chăm sóc mà còn có thể tự điểu chỉnh phần mái cho phù hợp với độ dày của tóc. Các nàng sẽ không tốn quá nhiều thời gian để uốn cụp phần mái với máy làm tóc, đơn giản chỉ cần dùng lô uốn cụp để qua đêm là xong. Nếu không muốn phần mái quá dày và nổi bật thì hãy cắt phần mái ngắn vừa phải để tăng tính mềm mại cho mái tóc.

Kiểu tóc ngang vai với phần mái thưa Các nàng sở hữu mặt trái xoan có vầng trán cao cũng có thể theo đuổi “hot trend” kiểu tóc ngang với phần mái thưa đang làm “mưa gió” hiện nay. Kiểu tóc này được xem là kiểu tóc “quốc dân” của các sao Hàn, vì nó phù hợp với nhiều phong cách makeup, tạo hiệu ứng phun sương, trong sáng cho khuôn mặt. Dù đã xuất hiện được vài năm nay, nhưng kiểu tóc ngang vai với phần mái thưa chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Tóc ngang vai với mái thưa Không chỉ phù hợp với khuôn mặt trái xoan trán cao mà kiểu tóc này còn giúp khuôn mặt dài, vuông trở nên thon gọn, thanh thoát hơn, tạo cái nhìn đáng yêu, khôn khéo che đi khuyết điểm và xóa mờ đi đường nét thô cứng trên gương mặt. Chính vì vậy, kiểu tóc đẹp này được xem như kiểu tóc mái “sinh ra” là dành cho các nàng bánh bèo.

Tuy nhiên, để tạo hiệu ứng cá tính, trẻ trung và khỏe khoắn thì các cô nàng hiện đại có thể để kiểu tóc “quốc dân” này đi cùng màu tóc nhuộm tông màu tươi sáng, chất ngất như màu nhuộm tóc khói, tóc ánh bạc… Giúp các nàng thỏa sức “lạc trôi” với các kiểu quần áo, váy vóc điệu đà khác nhau. Ngoài ra, kiểu tóc ngang vai với phần thưa các nàng có thể buộc nửa đầu theo phong cách búi củ hành cũng rất thịnh hành và hợp thời trang, gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng khi đến trường. Kiểu tóc ngang vai với phần đuôi xoăn nhẹ và mái bằng Đây cũng là một kiểu tóc giúp các nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan trán cao che giấu được khuyết điểm của mình. Phần mái bằng sẽ là điểm nhấn để che đi phần trán cao, đồng thời tạo nét trẻ trung và đáng yêu cho các nàng. Với kiểu mái này, giúp các nàng trông trẻ ra vài tuổi, không bao giờ sợ lỗi thời. Còn phần đuôi tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh sẽ làm tăng thêm nét nhẹ nhàng nữ tính. Đặc biệt, với phần đuôi này các nàng có thể tùy ý lựa chọn độ xoăn có sóng to hoặc nhỏ tùy thích để phù hợp với sở thích của bản thân. Tóc ngang vai xoăn nhẹ và mái bằng Hiện nay, kiểu tóc này cũng rất được lòng các bạn gái bởi khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách trang điểm và gu ăn mặc. Các nàng thoải mái lựa chọn các trang phục mà mình yêu thích mà không sợ bị gò bó bởi kiểu tóc quy định. Hơn nữa, kiểu tóc này cũng rất dễ chăm sóc, không làm tốn nhiều thời gian của các nàng, chỉ cần uốn lô nhẹ qua đêm cũng đủ để tạo độ phồng nhẹ nhàng cho tóc. Chỉ với chừng ấy ưu điểm thôi, kiểu tóc ngang vai với phần đuôi xoăn nhẹ và mái bằng cũng đủ để các cô nàng xiêu lòng rồi.

Gợi ý kiểu tóc cho người trán chữ M nữ Trán hình chữ M hay còn gọi là “trán bò liếm” nguyên nhân tóc thưa dần dẫn đến bị hói về phía hai góc trán. Để khéo léo che được phần trán hói này các chị em nên để một số kiểu tóc sau đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-kieu-toc-cho-mat-trai-xoan-tran-cao-dep-nhu-nu-than-318950.html