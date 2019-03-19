Gợi ý kiểu tóc cho người trán chữ M nữ

Trán hình chữ M hay còn gọi là “trán bò liếm” nguyên nhân tóc thưa dần dẫn đến bị hói về phía hai góc trán. Để khéo léo che được phần trán hói này các chị em nên để một số kiểu tóc sau đây.

“Cái răng cái tóc là góc con người” là câu nói được cha ông đúc rút từ bao đời nay. Chính vì vậy, nhiều chị em hoảng hốt khi thấy khu vực thái dương không có dấu hiệu mọc tóc trở lại tạo thành một khoảng chữ M trống nhẵn, cảm giác trán sẽ rất rộng và to hơn bình thường. Điều này khiến không ít chị em cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp. Để “che giấu” đi khuyết điểm đó, không cách nào tốt hơn là các nàng nên để tóc mái phủ trán. Vì vậy, các chị em hãy thử ngay một số kiểu tóc cho chán chữ M sau: Tóc mái thưa Tóc mái thưa Đây là kiểu tóc được rất nhiều các ngôi sao Hàn Quốc yêu thích, kiểu tóc này thích hợp với rất nhiều khuôn mặt như trái xoan, mặt dài. Đặc biệt là nếu bạn sở hữu vầng trán M thì đây là kiểu tóc để dành cho bạn, giúp che đi nhược điểm mà mình muốn giấu.

Kiểu tóc mái thưa này trông rất tự nhiên, có độ dài vừa phải giúp các nàng thêm năng động, tự tin. Không cần phải quá cầu kỳ, kiểu tóc này chỉ cần thả buông xõa tự nhiên sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn và khả ái hơn. Các bạn gái tha hồ kết hợp với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau mà không sợ bị lệch tông, không chỉ có thể thả tóc để thêm phần nữ tính mà có thể buộc nửa đầu theo phong cách búi củ hành đang rất thịnh hành và hợp thời trang. Tóc mái bằng Tóc mái bằng Với kiểu trán chữ M các nàng có thể lựa chọn kiểu mái bằng kết hợp với phần tóc dài gợn sóng hoặc xoăn nhẹ phần đuôi đều được, sẽ giúp các nàng che được khuyết điểm phần hói ở góc trán. Khi để kiểu tóc mái bằng thì cho dù bạn để tóc dài hay ngắn ngang vai đều rất dễ thương, trẻ trung đến bất ngờ.

Tóc mái tỉ tầng Tóc mái tỉa tầng Tóc mái tỉa tầng hay mái xéo uốn xoăn phần đuôi được coi là kiểu tóc đẹp và phù hợp với những nàng có vầng trán M. Phần tóc mái mềm mại buông lơi từ tai xuống sẽ giúp khuôn mặt trông thanh thoát. Tuy kiểu tóc mái này có hơi cầu kì một chút nhưng sẽ giúp các nàng tự tin hơn rất nhiều không còn lo ngại với phần “đất trống” ở hai bên thái dương. Tuy nhiên, khi để kiểu tóc này các nàng cần lưu ý là không nên để quá dài cùng lắm chỉ nên để dài đến ngang mép mi trên thôi để tránh cảm giác khuôn mặt bị kéo dài thêm. Kiểu tóc này cũng dễ kết hợp với nhiều phong cách make up và phong cách thời trang khác nhau. Tóc mái tỉ tầng, các nàng có thể rẽ trái hoặc phải tùy thích, đồng thời kết hợp với kiểu tóc xoăn bồng bềnh hoặc tóc dài mềm mượt giúp các nàng thêm xinh tươi, năng động và trẻ trung. Tóc mái chéo Đây là kiểu tóc khá đơn giản được rất nhiều bạn gái lựa chọn vì không quá kén khuôn mặt. Mái xéo sẽ giúp cho khuôn mặt trông thanh thoát, đồng thời che phủ những khuyết điểm đối với khuôn mặt góc cạnh và có vầng trán M. Tóc mái rẽ ngôi Tóc mái rẽ ngôi Kiểu tóc mái rẽ ngôi trông rất mềm nhẹ, rất dịu dàng và nữ tính sẽ là điểm nhấn giúp các nàng thêm năng động và tự tin, đặc biệt là che giấu khéo léo phần hói ở hai bên thái dương. Kiểu tóc này được rẽ nhẹ sang hai bên giúp nàng thêm phần ấn tượng nhưng lại không quá phá cách. Tóc mái rẽ ngôi sẽ vô cùng phù hợp khi kết hợp với phần phía sau tóc được cột cao gọn gàng, giúp các nàng thêm năng động và tự tin trong cuộc sống. Trên đây là những kiểu tóc vừa sẽ giúp các nàng che đi khuyết điểm đường chữ M hói cao, bò liếm… một cách hiệu quả sẽ phần nào giúp bạn nữ bớt lo lắng về kiểu tóc của mình.

Giờ đi đâu cũng thấy chị em để tóc xoăn sóng nước, và đây là cách chưa tốn 7 phút giúp bạn hoàn thiện kiểu tóc này Không cần ra tiệm, cũng chẳng cần đụng đến hóa chất có hại cho tóc, bạn sẽ có được làn tóc xoăn bồng bềnh, nữ tính với tuyệt chiêu hay ho dưới đây.

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