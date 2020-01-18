Những kiểu tóc ngắn xoăn lơi trẻ trung và hài hòa cho mọi khuôn mặt

Trong những kiểu tóc xoăn lơi, có lẽ tóc xoăn ngắn ngang vai là phù hợp nhất với tất cả các dáng khuôn mặt. Nên lựa chọn kiểu tóc xoăn lả lơi hơn là tóc xoăn lọn bởi nó sẽ không tự nhiên. Tóc xoăn lơi nhẹ nhàng như làn sóng nước, đẹp nhất là khi gió thổi tung bay, những lọn tóc nhẹ nhàng buông xõa trên khuôn mặt thanh tú. Ưu điểm của kiểu tóc này là che khuyết điểm cực kỳ tốt. Nếu khuôn mặt của bạn có hơi bánh bao thì kiểu tóc này sẽ biến hóa thành khuôn mặt V-line ngay trong một tích tắc. Chọn một màu tóc thật thời trang nữa là bạn đã có một diện mạo mới để đón tết rồi.

Nếu một mái tóc dài suôn mượt mang đến nét nữ tính, yêu kiểu thì những bộ tóc ngắn xoăn lơi sẽ thay đổi con người bạn trở nên cá tính và trẻ trung hơn. Đừng ngại tóc ngắn sẽ làm mình già đi, bởi nếu biết cách tạo kiểu, biết cách chọn màu tóc thì nó còn giúp bạn ăn gian tuổi tác cực kỳ hiệu quả. Hãy tham khảo những mẫu tóc ngắn xoăn sóng dưới đây để thay đổi bản thân chuẩn bị đón tết nào.

Tóc ngắn xoăn sóng nhẹ phù hợp với những cô nàng có mặt V-line hoặc mặt bầu bĩnh một chút. Kiểu tóc này giúp các bạn ăn gian tuổi tác cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên bạn cần dành một chút thời gian để chăm sóc, dưỡng ẩm và giữ nếp cho tóc bởi kiểu xoăn sóng nhẹ nếu bạn nào tóc quá khỏe thì nó sẽ nhanh bị nhả thuốc và duỗi thẳng về trạng thái ban đầu.

Bây giờ các kiểu tóc uốn theo lọn, cúp chữ C vài vòng không còn là xu thế nữa. Thay vào đó là sự lên ngôi của những kiểu tóc ngắn xoăn sóng nhẹ. Đừng ngại thay đổi, đừng bó hẹp suy nghĩ của mình ở tư duy của những bà mẹ bỉm sữa. Dù bạn có nhiều tuổi, dù bạn trông có già thì cũng nên một lần thay đổi diện mạo của bản thân. Biết đâu làm tóc xong, bạn lại hồi xuân quay trở về độ tuổi của 20, 22 thì sao.

Chọn một màu tóc thời trang để thêm phần nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn ngắn mặt tròn

Sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh khiến nhiều chị em lăn tăn và phân vân không biết nên chọn kiểu tóc nào cho phù hợp. Không những thế lại còn phải đáp ứng các yêu cầu như đúng chuẩn thời trang và che được khuyết điểm nữa. Sự lựa chọn hoàn hảo nhất có lẽ là là tóc xoăn đuôi kiểu chữ C. Đây được mệnh danh là kiểu tóc quốc dân bởi nó phù hợp với tất cả với dáng khuôn mặt. Chưa hết nó phù hợp với mọi độ tuổi và đặc biệt bạn có thể dễ dàng kết hợp với tất cả các kiểu tóc mái: từ mái thưa, mái bằng cho đến mái dài mái bay,...

Thỏa thích rẽ ngôi thùy ý - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu tóc này, nếu bạn là con người thiên về hơi hướng trưởng thành, nữ tính và có phần truyền thống thì chỉ cần uốn nửa vòng chữ C ở đuôi tóc, phía trên kéo thẳng và giữ nguyên màu tóc đen nguyên sơ. Còn nếu bạn có một phong cách cá tính, trẻ trung và năng động thì nên kết hợp thêm một loại tóc mái nào đó và chọn một màu nhuộm thật thời trang. Với kiểu tóc này hãy yên tâm vì nó hoàn toàn che hết các khuyết điểm. Việc chăm sóc và giữ nếp cũng rất dễ dàng, chỉ cần những chiếc lô tóc và kẹp càng cua là đủ.

Tóc ngắn xoăn sóng nước lọn to

Kiểu tóc xoăn sóng lọn to đang trở thành xu hướng hiện nay của chị em phụ nữ.

Kiểu tóc này có ưu điểm, mang lại vẻ trẻ trung hơn tuổi thật. Tóc xoăn lọn to là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt, những lọn tóc xoăn bồng bềnh sẽ che bớt khuyết điểm trên khuôn mặt.

Kiểu tóc xoăn lọn to sành điệu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn xoăn nhẹ Hàn Quốc

Nhắc đến vẻ đẹp của người phụ nữ có lẽ Hàn Quốc là đất nước của thước đo chuẩn mực. Từ mỹ phẩm cho đến các style make up và bây giờ là đến các kiểu tóc. Xứ Kim Chi nổi tiếng với những kiểu tóc ngắn xoăn nhẹ nhàng cực kỳ dễ thương. Vừa giúp ăn gian tuổi tác lại vừa che khuyết điểm cực kỳ tốt. Nếu bạn là một tín đồ của cái đẹp thì chắc chắn không thể bỏ qua được những kiểu tóc hấp dẫn này.

Thử một lần thay đổi diện mạo để đón tết với những kiểu tóc mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nếu lựa chọn làm tóc xoăn thì các bạn hãy chắc chắn là tóc mình không quá yếu, có thời gian mỗi ngày tầm 10 phút để chăm sóc và giữ nếp là được. Nếu bạn muốn nhuộm những màu tóc thời trang nổi bật thì cũng nên lưu ý tóc đủ khỏe hay không để thực hiện thao tác tẩy tóc. Nếu không thì đừng nên mạo hiểm nhé.

Trên đây là những kiểu tóc ngắn xoăn lơi và ưu điểm của chúng đối với tổng thể khuôn mặt của mình. Hy vọng đây chính là những gợi ý bổ ích cho chị em phụ nữ thay đổi diện mạo để chuẩn bị đón tết.