Bật mí một số cách giữ nếp tóc ngắn khi ngủ cực đơn giản và hiệu quả

Một nguyên nhân ít người biết tới gây nên tình trạng tóc ngắn bị vểnh khi ngủ đó là do chiếc gối quá cứng, tác động làm những sợi tóc ngắn của bạn không còn được vào nếp. Sức ép của những chiếc gối cứng không chỉ làm vểnh tóc mà còn có thể khiến tóc yếu dễ bị hư tổn, gãy rụng.

Tóc ngắn là kiểu tóc mà nhiều chị em ưa chuộng bởi mang lại vẻ ngoài trẻ trung và phong cách. Tuy nhiên, một vấn đề mà chị em cảm thấy rất bất tiện khi để kiểu tóc này là các sợi tóc dễ bị vểnh lung tung, đặc biệt là khi ngủ. Vậy làm thế nào để khắc phục? Một số cách giữ nếp tóc ngắn khi ngủ cực đơn giản và hiệu quả dưới đây sẽ giúp chị em.

Nếu bạn để ý, khi tạo kiểu ở ngoài salon tóc, các chuyên gia tạo mẫu bao giờ cũng dùng tinh dầu vuốt tóc hoặc gel để giữ tóc được vào nếp gọn gàng. Hơn nữa, đây cũng là bí quyết để mái tóc ngắn của bạn mềm mượt và óng ả.

Vì vậy, giải pháp tốt nhất là chị em nên lựa chọn những chiếc gối có độ mềm mại, ví dụ như gối lụa, gối được nhồi bằng lông vũ. Những chiếc gối mềm không chỉ giúp mái tóc ngắn tránh được ảnh hưởng tiêu cực mà còn giúp giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn.

Tinh dầu dưỡng giúp giữ nếp tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách giữ tóc ngắn không bị vểnh khi ngủ với tinh dầu hoặc gel vuốt tóc rất đơn giản. Sau khi gội đầu, thời điểm tóc đã khô được khoảng 2/3 , bạn xoa tinh dầu hoặc gel ra lòng bàn tay và vuốt lên tóc, sau đó vuốt xuống ngọn tóc nhẹ nhàng. Bạn lưu ý không dùng lực mạnh kéo sợi tóc sẽ khiến tóc bạn dễ bị rụng hơn. Sau đó, bạn có thể để tóc khô tự nhiên hoặc sấy nhẹ nhàng ở nhiệt độ thấp.

Mái tóc sau khi khô đã được giữ nếp bởi tinh dầu hoặc gel nên kể cả khi bạn ngủ nằm đè lên tóc thì các sợi tóc cũng vẫn không bị vểnh. Đây cũng là cách giữ nếp tóc xoăn ngắn khi ngủ được ưa chuộng nhất vì hiệu quả cao, tóc tơi và mượt.

Quấn tóc bằng khăn mềm

Nếu bạn lo lắng khi ngủ sẽ nằm đè lên tóc, khiến cho mái tóc ngắn của mình vểnh lung tung sau khi ngủ dậy thì hãy dùng một chiếc khăn thật mềm và mỏng đến quấn tóc lên khi ngủ. Đây là cách giữ nếp tóc ngắn khi ngủ cực đơn giản và hiệu quả mà không phải chị em nào cũng biết.

Quấn tóc bằng khăn lụa mềm để tóc vào nếp - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu tóc bạn quá ngắn thì có thể quấn thấp, rẽ tóc thành 2 phần 2 bên rồi quấn lại. Trước khi quấn, bạn nên dùng tay vuốt lại để cho tóc vào nếp rồi mới thực hiện quấn gọn tóc với khăn.

Không đi ngủ khi tóc đang ướt

Ngủ khi tóc ướt là một trong những nguyên nhân dẫn tới mái tóc bị bung xòe sau khi ngủ dậy. Lý do là khi tóc ướt, các sợi tóc vô cùng yếu ớt, mỏng manh. Khi bạn ngủ ngay lúc đó thì các sợi tóc sẽ bị đè nén, tạo áp lực khiến mái tóc của bạn bị vểnh và xù lên sau khi thức dậy.

Tuyệt đối không đi ngủ khi tóc còn ướt - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, nếu bạn muốn tóc không vểnh thì tốt nhất là hãy để tóc thật khô rồi mới đi ngủ. Ngủ khi tóc ướt còn khiến da đầu bạn có nguy cơ bị gàu hoặc nấm do ẩm ướt, vì vậy, bạn hãy hết sức lưu ý.

Dưỡng ẩm cho tóc đúng cách

Tóc quá khô là một trong những nguyên nhân khiến cho tóc vểnh ra. Lý do là vì khi đó, các sợi tóc rất khô ráp, ma sát với nhau khiến cho sợi tóc bị xù và vểnh lung tung. Vì vậy, chị em hãy lưu ý nên dùng các sản phẩm xả tóc, ủ tóc cung cấp đủ độ ẩm để mái tóc có đủ độ mềm mượt. Tóc mềm và mượt sẽ dễ vào nếp gọn gàng hơn là tóc khô xơ.

Dưỡng tóc đúng cách để tóc không bị quá khô - Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, chị em cũng không nên quá lạm dụng các sản phẩm dưỡng tóc khiến tóc bị rít hoặc bết lại. Vì khi tóc bị bết, mái tóc của bạn sẽ không có đủ độ tơi, mượt và không được phồng, rất mất thẩm mỹ. Hơn nữa, tóc bết tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập vào da đầu nên dễ bị viêm hoặc nấm da đầu. Do vậy, chị em chỉ nên dưỡng tóc vừa đủ để tóc được mượt mà.

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Búi tóc hoặc quấn lô tóc khi ngủ

Đây là một cách giữ nếp tóc ngắn khi ngủ được nhiều chị em ưa chuộng bởi hiệu quả trông thấy. Chị em chỉ cần sử dụng một số công cụ như kẹp càng cua hoặc lô tóc loại to là có thể cố định nếp tóc của mình.

Quấn lô tóc để tóc vào nếp sau khi ngủ dậy - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với mái tóc có thể buộc lên được, chị em có thể búi lên cao bằng kẹp càng cua để giữ nếp tóc ngắn, mái tóc sau khi ngủ dậy sẽ phồng và đẹp. Với những bạn mà tóc quá ngắn không thể kẹp lên được thì hãy dùng lô mút loại to để uốn tóc 2 bên trước khi đi ngủ, mái tóc sẽ không bị vểnh ra sau khi ngủ dậy.

Trên đây là một số cách giữ nếp tóc ngắn khi ngủ rất dễ thực hiện mà mang lại hiệu quả cao. Chị em có thể lựa chọn các sản phẩm để cố định nếp tóc hoặc một số công cụ, thay đổi gối,... để giữ nếp tóc. Tuy nhiên, dù là cách nào thì nếu chị em quan tâm chăm sóc tóc của mình đầy đủ độ ẩm, dưỡng chất và bảo vệ tóc đúng cách thì chắc chắn mái tóc ngắn sẽ suôn mượt, vào nếp gọn gàng.