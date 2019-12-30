Kích thích mọc tóc bằng vitamin b1 có hiệu quả không?

Có rất nhiều cách dưỡng tóc với nguyên liệu từ thiên nhiên tại nhà, bạn đã thử kích thích mọc tóc bằng vitamin b1 hay chưa?
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Những dưỡng chất từ thiên nhiên luôn là lựa chọn được chị em hướng đến bởi sự lành tính mà chúng mang lại. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về kích thích mọc tóc bằng vitamin b1 cũng như cách thực hiện.
B1 là gì?
Vitamin B1 là vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho sự hoạt động và phát triển các mô trong cơ thể. Vitamin B1 có nhiều trong các thực phẩm như các loại đậu, bánh mì, thịt, trứng, cá, sữa...
Công dụng của vitamin B1:
- Ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể ở mắt
- Hỗ trợ điều trị các bệnh về trí não
- Hỗ trợ chức năng tim mạch
- Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cơ thể hoạt động
- Cải thiện mụn và thâm mụn
- Giúp tóc mượt mà, hỗ trợ giảm rụng và kích thích mọc tóc.
Cách gội đầu bằng b1 cho tóc nhanh dài
Công dụng của vitamin b1 trong việc phục hồi tóc
- Vitamin b1 ngăn cản sự oxy hóa của tế bào bên trong chân tóc do đó nó ngăn ngừa gãy rụng hiệu quả
- Cải thiện quá trình trao đổi chất làm cho chân tóc của bạn khỏe mạnh hơn.
- Nuôi dưỡng mái tóc và cung cấp độ ẩm cần thiết cho da đầu cũng như mái tóc của bạn.
- Có khả năng thúc đẩy sự lưu thông và tuần hoàn máu trong cơ thể, đặc biệt là vùng da đầu. Từ đó vitamin b1 giúp cải thiện nang tóc khỏe, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho tóc
Dùng vitamin b1 gội đầu
Chuẩn bị:
- Vitamin b1: 5 đến 7 viên
- Nước ấm: 10ml
- Dầu gội và dầu xả
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn ngâm số b1 đã chuẩn bị với 10ml nước ấm vào 1 chiếc chén nhỏ
- Sau khi b1 tan hết thì trộn với dầu gội và dùng hỗn hợp này gội đầu
- Massage da đầu trong vòng 15 phút để vitamin có thể thẩm thấm vào bên trong.
- Bước cuối cùng bạn gội lại đầu với dầu xả để tóc mềm hơn.
Kinh nghiệm gội đầu bằng b1
Một số lưu ý khi sử dụng vitamin b1 để gội đầu kích thích tóc mọc:
- Dùng dầu xả sau khi sử dụng b1 kèm với dầu gội đầu trước đó. Bạn chỉ nên sử dụng dầu xả cho phần ngọn tóc thay vì như bình thường sẽ cho từ phần chân đến ngọn tóc. Lý do cần làm như vậy là để tránh việc dầu xả sẽ làm trôi đi những dưỡng chất từ b1.
- Bạn nên gội đầu bằng nước mát và sử dụng khăn mềm để lau khô đầu. Tránh việc chà xát da đầu quá mạnh bởi nó sẽ làm cho chân tóc yếu đi và dễ bị gãy rụng. Việc sấy tóc cũng được khuyên nên hạn chế vì nó làm cho tóc khô xơ hơn và cũng yếu hơn, bạn nên để tóc khô một cách tự nhiên.
Ủ tóc bằng dầu dừa và b1
Tác dụng của dầu dừa với tóc
- Vitamin E trong dầu dừa và các chất chống oxy hóa giúp tóc đàn hồi tốt hơn
- Bên cạnh đó vitamin E cũng có khả năng phục hồi tóc hư tổn
- Tạo màng bảo vệ tóc, giúp tóc suôn mượt hơn
- Có khả năng giữ ẩm tốt
- Chứa nhiều axit béo từ đó có khả năng chống gàu cho da đầu
- Giảm sự rụng tóc và tẩy tế bào chết từ da đầu
- Thoa dầu dừa trước khi gội sẽ bảo vệ da đầu của bạn khỏi những loại dầu gội có tính tẩy rửa mạnh. Điều này giống như tạo nên một lớp màng bảo vệ da đầu.
Nguyên liệu để gội đầu với dầu dừa và vitamin b1
- Vitamin b1: 10 viên
- Dầu dừa: 4 muỗng canh
Cách thực hiện
- Nghiền nát vitamin b1 để riêng vào một chiếc bát nhỏ
- Trộn đều dầu dừa và b1
- Gội đầu thật sạch với dầu gội
- Dùng khăn mềm lau cho đến khi tóc gần khô thì bắt đầu thoa hỗn hợp vitamin b1 và dầu dừa lên da đầu. Hãy chú ý thoa đều nơi chân tóc để nó thẩm thấu tốt hơn vào nang tóc
- Đổ nước nóng vào một chiếc chậu nhỏ, chuẩn bị một chiếc khăn bông, nhúng vào chậu nước đó sau đó vắt khô.
- Dùng chiếc khăn bông trên quấn khắp đầu,ủ tóc của bạn với thời gian từ 15 đến 20 phút để dưỡng chất ngấm tốt hơn
- Sau khi đã đủ thời gian thì bạn gội sạch lại tóc với nước mát.
Lưu ý dành cho bạn khi sử dụng phương pháp trên
- Nếu bạn đang bị dị ứng da đầu, nổi mẩn đỏ hay da đầu có vết thương hở miệng thì phương pháp trên không dành cho bạn.C
- 2 lần một tuần là con số được khuyên khi bạn sử dụng phương pháp trên để kích thích mọc tóc hay phục hồi tóc.
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Gội đầu bằng vitamin b1 có hại không
Nếu chị em đang lo vì vitamin B1 không phải là một dưỡng chất từ thiên nhiên vậy nó có lành tính hay không? Câu trả lời là nó hoàn toàn vô hại, vitamin b1 là một dưỡng chất thiết yếu và tốt cho cơ thể. Chính vì như vậy nên các chị em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vitamin b1 để chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp cho bản thân cũng như cho gia đình mình.
Trên đây là bài viết về việc kích thích mọc tóc bằng vitamin b1. Bài viết đã nêu ra cách thực hiện gội đầu bằng vitamin b1 cũng như khi kết hợp nó cùng với dầu dừa để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hy vọng bà viết trên đây đã mang lại cho chị em những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc và làm đẹp tóc từ vitamin b1.