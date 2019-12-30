Những dưỡng chất từ thiên nhiên luôn là lựa chọn được chị em hướng đến bởi sự lành tính mà chúng mang lại. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về kích thích mọc tóc bằng vitamin b1 cũng như cách thực hiện.

Kích thích mọc tóc bằng vitamin b1 có hiệu quả không? - Ảnh minh họa: Internet

B1 là gì?

Vitamin B1 là vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho sự hoạt động và phát triển các mô trong cơ thể. Vitamin B1 có nhiều trong các thực phẩm như các loại đậu, bánh mì, thịt, trứng, cá, sữa...