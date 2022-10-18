Những kiểu tóc ngắn uốn xù năng động, thời thượng cho nàng cá tính!

Tóc ngắn xoăn mì tôm ngắn được xem là một kiểu tóc khá thông dụng và phổ biến nhất hiện nay. Kiểu tóc này đang rất được lòng chị em phụ nữ. Tuy không phải mới xuất hiện gần đây nhưng nó chưa bao giờ lỗi mốt bởi kiểu dáng sang trọng và hiện đại của mình. Tùy vào từng khuôn mặt mà các bạn nữ đã thay đổi kiểu tóc xoăn cho phù hợp. Hơn nữa, kiểu tóc này còn giúp bạn che đi khuyết điểm của khuôn mặt một cách tinh tế, giúp các bạn nữ xinh đẹp và tự tin hơn nhiều đấy.

Kiểu tóc dài uốn xù đũa không chỉ tạo cơn sốt ở Việt Nam mà còn cả Châu Á. Kiểu tóc mang lại sự sành điệu, tươi sáng và không thiếu phần cá tính này thực sự đã cuốn hút nhiều chị em. Với kiểu tóc này, bạn có thể uốn nhiều cách như uốn xù cọng, uống nhẹ nhàng tạo độ bồng bềnh cho cho tóc hay uốn cọng nhỏ.

Những kiểu tóc xù mì ngắn đã xuất hiện ở những năm 80. Nhưng đến nay nó vẫn là một “cơn sốt” của giới trẻ. Kiểu tóc này như sợi mì xoăn với những lọn tóc nhỏ li ti bồng bềnh tăng thêm nét trẻ trung và năng động cho các cô gái. Với kiểu tóc này bạn có thể kết hợp với bob hay lob đều được. Kiểu tóc xoăn xù mì nhẹ như thế này dù mang phong cách cổ điển nhưng vẫn không kém phần năng động và cá tính, mang đậm nét phóng khoáng của cô gái du mục. Đặc biệt, kiểu tóc này còn được xem là “vị cứu tinh” của nhiều chị em nếu sở hữu khuôn mặt to tròn.

Với những cô nàng tóc ít thì việc uốn xù đũa đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Nó giúp cho tóc bạn dày và nhiều hơn, vì thế bạn nên chăm sóc mái tóc của mình kỹ hơn. Với kiểu tóc uốn xù đũa, việc nhuộm màu sáng sẽ giúp bạn trông trẻ hơn rất nhiều. Đây không phải là kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt nên trước khi muốn thử sức với kiểu tóc này bạn nên cân nhắc cho thật kỹ nhé, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của những nhà tạo mẫu tóc.

4. Kiểu tóc ngắn xù cho mặt tròn

Kiểu tóc ngắn xù mì cho mặt tròn!

Những kiểu tóc xoăn xù ngắn rất thích hợp cho những bạn có khuôn mặt tròn vì nó thể giúp cho khuôn mặt của bạn trông dài và có đường nét hơn. Kiểu tóc này hiện nay cũng đang rất hot ở các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm mới lạ, vừa xinh xắn lại vừa trẻ trung, năng động. Nếu bạn đang "bí kiểu" cho những tháng cuối năm này, thì đây có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy nhé!

5. Uốn đũa tóc ngắn

Uốn đũa tóc ngắn trẻ trung, sành điệu!

Kiểu uốn đũa tóc ngắn đang làm khuấy đảo xu hướng làm đẹp của chị em trong dịp Giáng sinh. Kiểu tóc này thực sự làm “say lòng” nhiều chị em phụ nữ bởi những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng ôm lấy những đường nét của khuôn mặt. Dù bạn có bất kỳ khuyết điểm gì thì cũng sẽ được kiểu tóc này che giấu đi một cách hoàn hảo. Với kiểu uốn đũa tóc ngắn này, bạn nên sử dụng tông màu sáng sẽ giúp khuôn mặt trở nên trẻ trung, quý phái và sang trọng hơn nhé.

6. Tóc ngắn uốn bob

Tóc ngắn uốn bob đáng yêu!

Hiện nay, tóc bob đang là một kiểu tóc được nhiều chị em lựa chọn bởi tính thông dụng của nó. Kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt và mọi phong cách thời trang. Với độ dài ngang vai và biến thể thành nhiều kiểu đa dạng khác nhau, bạn có thể uốn xoăn lọn, uốn cụp và nhuộm các màu mà mình yêu thích, giúp bạn tự tin tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Dù bạn có khuôn mặt vuông hay tròn đều sẽ được che chắn một cách hiệu quả với kiểu tóc này.

Những lưu ý đối với các kiểu tóc ngắn uốn xù

Không chỉ riêng những kiểu tóc duỗi hay uốn lọn dài, bạn mới quan tâm và chăm sóc mái tóc của mình kỹ lưỡng, mà những mái tóc ngắn uốn xù đẹp, cá tính như thế này bạn cũng phải quan tâm và dưỡng tóc cho thật tốt nhé. Nếu bạn càng chăm sóc và quan tâm tóc mình kỹ hơn, thì tóc càng khỏe và càng đẹp, có sức sống hơn. Để mái tóc của mình không bị hư tổn, bạn cần chú ý:

- Hạn chế sấy tóc và uốn tóc bằng máy tại nhà vì như vậy rất có hại đối với tóc.

- Nên sử dụng dầu gội với dầu xả có dưỡng chất giúp tóc phục hồi hư tổn.

Với những kiểu tóc ngắn uốn xù mới được chia sẻ ở trên, chắc hẳn các chị em đã lựa chọn được một kiểu tóc phù hợp với mình rồi phải không nào?! Đừng ngần ngại thử sức với một mái tóc mới để làm mới vẻ ngoài, thay đổi nét quyến rũ và phong cách của bản thân nhé! Chúc các chị em luôn trẻ đẹp rạng ngời!