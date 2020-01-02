“Bỏ túi” 5 bí quyết xả thẳng tóc uốn đơn giản không cần dùng thuốc duỗi

Trong quả chanh có hàm lượng lớn các axit tự nhiên giúp làm giảm hiệu quả của thành phần có trong thuốc uốn tóc, từ đó tóc sẽ nhanh duỗi ra hơn. Nguyên liệu này có sẵn và rất dễ kiếm, chị em chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để giúp mái tóc trở lại suôn thẳng.

Uốn tóc bị xoăn quá phải làm sao? Sau khi uốn tóc, có khá nhiều chị em không hài lòng với kiểu tóc vừa làm hoặc cảm thấy không phù hợp với mình. Tuy nhiên, nếu dùng thêm thuốc duỗi tóc ngay lúc đó sẽ dễ dẫn tới nguy cơ hỏng tóc. Giải pháp nào cho trường hợp này? Chị em hãy xem ngay 5 bí quyết xả thẳng tóc uốn đơn giản không cần dùng thuốc duỗi dưới đây.

Sữa tươi và trứng gà được biết đến là nguyên liệu rất tốt trong chăm sóc da , không những vậy, lượng protein dồi dào trong sữa và trứng còn giúp xả thẳng tóc uốn. Lượng albumin trong trứng gà giúp ức chế công dụng của thuốc nhuộm tóc, làm chúng bị đông lại và xả thẳng tóc uốn nhanh hơn.

Nguyên liệu thực hiện: Bạn cần chuẩn bị 1-2 quả chanh tươi và vài thìa nước cốt dừa, trộn đều vào nhau đến khi tan hết thì bỏ vào hộp đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi lần gội đầu xong, bạn sử dụng hỗn hợp thoa lên tóc, ủ khoảng 5-7 phút rồi xả sạch với nước. Sau nhiều lần sử dụng, tóc của bạn sẽ dần duỗi ra.

Sữa tươi có nhiều thành phần giúp tóc suôn thẳng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Chuẩn bị 2 quả trứng gà ta và một ly sữa. Tách lấy lòng trắng trứng gà và đánh đều với sữa tươi cho đến khi nổi bọt. Sau đó, bạn bôi hỗn hợp lên tóc trong khoảng 1 tiếng và sau đó gội sạch lại với nước.

Cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn bằng bột bắp, dầu oliu, chanh và nước cốt dừa

Sự kết hợp giữa các nguyên liệu tuyệt vời này không những giúp tóc bạn suôn thẳng mà còn dưỡng tóc. Kể cả khi tóc bạn đã duỗi ra thì vẫn không bị khô, xơ nhờ nước cốt dừa và dầu oliu cung cấp độ ẩm tự nhiên cho tóc. Bột bắp trong công thức này cùng với nước cốt chanh chứa các thành phần giúp làm giảm tác dụng của thuốc uốn tóc.

Bột bắp giúp tóc thẳng nếp nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như bột bắp, dầu oliu, nước cốt chanh, nước cốt dừa mỗi loại 2 thìa. Sau đó bạn trộn và đánh đều hỗn hợp cho đến khi bột bắp tan hoàn toàn thành dạng sệt thì cho vào nồi đun ấp lên. Khi hỗn hợp nguội bớt, bạn đắp lên tóc theo kiểu mặt nạ tóc khoảng 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, bạn gội sạch với nước ấm. Tóc bạn không những sẽ nhanh duỗi hơn mà còn suôn mượt, óng ả.

Xả thẳng tóc uốn đơn giản, hiệu quả với nha đam

Trong thành phần của nha đam có một lượng lớn các enzym giúp cho sợi tóc suôn thẳng, mềm mượt và giữ nếp. Sử dụng nguyên liệu này thường xuyên, tóc của bạn sẽ thẳng ra nhanh chóng mà không cần lo lắng tóc bị khô xơ hay hư tổn như các phương pháp duỗi tóc bằng hóa chất. Nha đam còn giúp cung cấp độ ẩm cho tóc của bạn, giúp bạn có mái tóc bóng mượt và khỏe khoắn.

Nha đam có hiệu quả duỗi tóc rất tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách thực hiện: Bạn chuẩn bị vài lá nha đam và một chút dầu dừa hoặc dầu oliu để tăng công dụng dưỡng tóc. Nha đam bỏ vỏ, rửa sạch, giữ lại phần thạch nha đam bên trong sau đó nghiền nhỏ, trộn với dầu dừa hoặc dầu oliu. Bạn thoa hỗn hợp này lên tóc và ủ trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, bạn xả sạch với nước ấm.

Sử dụng dầu oliu kết hợp trong quá trình gội đầu để xả thẳng tóc uốn

Tinh dầu oliu với hiệu quả tuyệt vời cho mái tóc - Ảnh minh họa: Internet.

Dầu oliu không chỉ là nguyên liệu làm đẹp da rất tốt, giúp da mềm mịn và chống lão hóa mà còn là công cụ đắc lực giúp chị em lấy lại mái tóc suôn thẳng, óng mượt như chưa từng có sự tác động của thuốc uốn, thuốc nhuộm. Nếu chị em biết cách sử dụng dầu oliu kết hợp với gội và chải đầu đúng cách, mái tóc xoăn sẽ duỗi ra nhanh chóng.

Bôi dầu oliu sau đó chải tóc để duỗi thẳng tóc - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Chị em gội đầu như bình thường, sau bước xả sạch cuối cùng thì bôi dầu oliu lên thân và chân tóc, tránh phần chân tóc để không gây ra gàu. Sau đó, chị em dùng một chiếc lược thưa và chải tóc thẳng xuống từ trên đỉnh đầu xuống đến ngọn tóc. Thời gian chải khoảng vài phút cho đến khi thấy tóc suôn mượt và bớt xoăn thì gội lại cho thật sạch tóc.

Sử dụng phương pháp này, tóc sẽ được tạo kiểu thẳng thì khi còn ướt nên khi tóc khô sẽ duỗi ra rất nhiều. Hơn nữa, nhờ sự bảo vệ của dầu oliu mà tóc không hề bị khô xơ hay gãy rụng khi bạn chải tóc còn ướt. Những bạn nào tóc sau khi uốn khá yếu và hư tổn muốn xả thẳng tóc uốn thì nên dùng cách này.

Trên đây là một số bí quyết xả thẳng tóc uốn mà các chị em nên tham khảo. Thay vì dùng các loại thuốc duỗi dễ gây hỏng tóc thì chị em có thể tận dụng ngay các nguyên liệu sẵn có để giúp tóc thẳng mượt. Hơn nữa, các công thức này còn giúp dưỡng tóc mềm mượt, óng ả.

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