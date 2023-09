Nguyên nhân rụng tóc sau sinh và cách chữa hiệu quả tại nhà

Nhiều chị em băn khoăn liệu rằng rụng tóc sau sinh có mọc lại không vì lo sợ kéo dài sẽ làm hoại tử nang tóc, thậm chí bị hói đầu? Thực tế, rụng tóc sau sinh có thể khắc phục lại được, ở mỗi cơ địa có mức độ rụng tóc khác nhau, do sau khi sinh cơ thể chị em phụ nữ sẽ tiết ra hàm lượng prolactin khá cao để tạo sữa, riêng estrogen thì bị giảm nên tóc yếu đi và gãy rụng là chuyện không thể tránh khỏi.

Để tóc mọc lại nhanh hơn thì chị em cần chăm sóc mái tóc qua các chế độ ăn uống hợp lý để bổ sung lượng hoạt chất nuôi tóc đã bị thiếu hụt, đồng thời có các biện pháp dành cho tóc an toàn từ thiên nhiên như gội đầu và dưỡng tóc từ thảo dược, massage da đầu, ủ tóc với các mặt nạ thiên nhiên, tập thể dục thường xuyên và hạn chế các tình trạng hủy hoại tóc như ánh nắng mặt trời, bụi bẩn, nhiệt độ do hấp sấy, hóa chất làm tóc…

Rối loạn tâm lý cũng là một nguyên nhân, do nội tiết thay đổi kéo theo tâm lý căng thẳng, thường xuyên bị stress, có phụ nữ xảy ra trầm cảm sau sinh. Ngoài ra lượng máy lưu thông kém đi, quá trình trao đổi chất trong cơ thể phụ nữ trở nên rối loạn, tóc bị thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến suy yếu và rụng đi.

Dinh dưỡng vào sữa mẹ và stress sau sinh

cũng là các nguyên nhân dẫn đến tóc yếu và gãy rụng

Nuôi em bé cũng là một trong các lý do gây ra tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng ở người mẹ, tất cả dưỡng chất trong cơ thể mẹ đều tập trung vào bầu sữa, từ đó mẹ không đủ chất nuôi tóc. Tuy nhiên lượng tóc rụng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lượng hoocmon nữ trong cơ thể nhiều hay ít. Nếu lượng hoocmon ít thì tình trạng tóc rụng xảy ra nhiều hơn.

Cách trị rụng tóc sau sinh tại nhà

Rụng tóc sau sinh đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít các bà mẹ sau sinh. Để giúp chị em giảm bớt nỗi lo lắng này, chúng tôi xin giới thiệu đến các cách trị rụng tóc sau sinh tại nhà an toàn và hiệu quả nhất, chị em có thể thử áp dụng.

Thực hiện chế độ ăn giàu dinh dưỡng

Như đã tìm hiểu nguyên nhân rụng tóc sau sinh, chúng ta tự khắc tìm ra cách khắc phục . Khi nguyên nhân một phần đến từ thiếu hụt chất dinh dưỡng thì chị em hãy bổ sung ngay nhé! Nên cung cấp các dưỡng chất tốt cho nang tóc như vitamin A, C, E, H,… từ thịt, cá, trứng, sữa, hải sản, khoai lang, cà rốt và các loại hoa quả, trái cây khác.

Cần bổ sung các thực phẩm nuôi dưỡng mái tóc từ bên trong như

vitamin A, E, E, H có trong các loại rau củ, trái cây, các loại hạt và thịt, trứng...

Nghỉ ngơi và thư giãn

Chắc hẳn rằng khó có thể nghỉ ngơi và thư giãn khi thức chăm bé, cho bé bú, thay tã liên tục, chưa kể đến một số mẹ sau sinh không có người thân hỗ trợ làm việc nhà và phải quán xuyến luôn, khiến tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ xảy ra liên miên. Tuy nhiên để điều chỉnh các hoocmon trong cơ thể, mẹ nên bố trí để nghỉ ngơi, thư giãn kẻo kiệt sức và hói đầu.

Hạn chế buộc tóc quá chặt

Thông thường, các mẹ hay buộc tóc và búi chặt để thuận tiện cho việc chăm bé, đây là một sai lầm bởi tóc sẽ bị kéo căng, nang tóc yếu dễ dàng gãy rụng hơn, cần chú ý hơn về vấn đề này, các mẹ nhé! Tóc cũng cần thở nữa đấy! Cách tốt nhất là các mẹ hãy để tóc ngắn để tiện gội đầu, tiết kiệm được thời gian hơn.

Chữa rụng tóc sau sinh bằng dầu dừa



Chữa rụng tóc sau sinh bằng dầu dừa nguyên chất hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác như hành tây, chanh là liệu pháp thiên nhiên và an toàn được nhiều mẹ bỉm tin dùng

Trong thành phần của dầu dừa có chứa nhiều Axit Lauric và Axit Caproic có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm cho da đầu và chân tóc. Đồng thời chất oxy hóa có trong nguyên liệu thiên nhiên này còn giúp hạn chế tóc gãy rụng và kích thích mọc tóc nhanh hơn, tăng độ bóng mượt cho mái tóc.

Các mẹ có thể tham khảo các cách chữa rụng tóc sau sinh tại nhà bằng dầu dừa sau đây xem cách nào phù hợp với mình nhất để áp dụng nhé!

Dầu dừa nguyên chất

Chuẩn bị:

- 10-15 ml dầu dừa nguyên chất

- Tăm bông

Thực hiện:

- Gội sạch đầu, làm khô tóc

- Dùng tăm bông chấm dầu dừa và thoa đều lên vùng da đầu rụng tóc nhiều

- Chờ dầu dừa thẩm thấu vào nang tóc rồi massage nhẹ nhàng

- Ủ khoảng nửa tiếng hoặc có thể để qua đêm

- Áp dụng khoảng 3 ngày 1 lần, thực hiện ít nhất trong 2 tuần

Dầu dừa và hành tây



Thực hiện ủ tóc với dầu dừa và hành tây khoảng 2 lần trong 1 tuần để trị rụng tóc hiệu quả

Chuẩn bị:

- 1 củ hành tây

- 10ml dầu dừa

Thực hiện:

- Hành tây ép lấy nước cốt

- Trộn hành tây cùng dầu dừa thành hỗn hợp

- Dùng hỗn hợp thoa đều lên da đầu và ủ trong 30 phút

- Gội sạch lại bằng nước sạch

- Áp dụng khoảng 2 lần/ tuần

Dầu dừa và chanh



Dầu dừa và chanh là một biện pháp tự nhiên giúp nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh, cải thiện mái tóc giảm thiểu tình trạng rụng nhiều sau sinh của chị em phụ nữ

Chuẩn bị:

- 10 ml dầu dừa

- Nửa quả chanh

Thực hiện:

- Lấy phần nước cốt chanh

- Trộn nước cốt chanh với với dầu dừa

- Dùng tăm bông hoặc mút chấm vào hỗn hợp dầu dừa và chanh

- Thoa đều hỗn hợp lên chân tóc, massage nhẹ nhàng

- Ủ tóc trong 30 phút

- Gội sạch lại tóc và da đầu với nước sạch

- Phương pháp này áp dụng 2 lần/tuần

Ngoài ra, mẹ nên chải đầu nhẹ nhàng, dùng lược chải đầu răng thưa là tốt nhất, cũng không nên làm tóc vì các tác động từ nhiệt độ, hóa chất trên máy sấy, thuốc nhuộm sẽ làm tóc của mẹ yếu hẳn, rụng nhiều hơn. Đồng thời tóc cũng cần được bảo vệ dưới tia UV, khói bụi, cần vệ sinh ga giường, gối, mũ bảo hiểm cũng như luôn giữ tinh thần thoải mái để stress không làm tổn hại đến những sợi tóc yếu ớt.

Nếu mẹ muốn mái tóc được phục hồi nhanh chóng thì có thể áp dụng các liệu pháp đến từ nguyên liệu thiên nhiên như dầu dừa, nha đam hay mật ong, dầu ô liu hay các bài thuốc từ các phương pháp cổ truyền được bào chế từ các dược liệu như tía tô, sả, bạc hà, hương nhu nhé!

Truy tìm nguyên nhân rụng tóc sau sinh để có hướng điều trị đúng

và phòng ngừa, giúp giảm thiểu lượng tóc gãy rụng

Tìm được nguyên nhân rụng tóc sau sinh ắt sẽ có hướng trị đúng. Do đó, các mẹ hãy bổ sung nhiều dưỡng chất cho tóc qua chế độ ăn uống khoa học, hợp lý hằng ngày và chú ý cung cấp các dưỡng chất bị mất đi do vào hết bầu sữa mẹ nuôi em bé và nguyên nhân chính do rối loạn nội tiết tố sau sinh. Chúc các mẹ mau phục hồi và lấy lại mái tóc dày, khỏe nhanh chóng!