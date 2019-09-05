Với cách trị hói đầu này thì rụng tóc không còn là nỗi lo 

Theo các chuyên gia, hói đầu trị càng sớm thì hiệu quả càng cao, vì thế ngay khi thấy tóc rụng nhiều, rụng liên tục thì bạn hãy áp dụng ngay những cách trị hói đầu dưới đây.

“Cái răng cái tóc là góc con người”, vì thế mái tóc đẹp luôn gắn liền với quan niệm thẩm mỹ của người Việt. Tuy nhiên, có thể là do di truyền hoặc stress, dùng thuốc chữa ung thư, chế độ ăn uống, môi trường ô nhiễm… mà nhiều bạn trẻ gặp phải hiện tượng hói đầu , làm ảnh hưởng đến nét đẹp thẩm mỹ này, gây ra tâm lý e ngại, tự ti.

Bạn hãy lấy khoảng 10ml dầu dừa, sau đó dùng tăm bông bôi lên da đầu theo hình đồng xu vào chỗ bị hói. Tiếp theo dùng 10 đầu ngón tay massage nhẹ nhàng toàn bộ vùng da đầu trong khoảng 5 phút, để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, kích thích tóc con mọc. Ủ khoảng 15-20 phút rồi gội sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/tuần bạn sẽ thấy ngay sự cải thiện.

Dầu dừa là nguyên liệu thiên nhiên không còn lạ gì trong việc làm đẹp của con người. Chứa chất chống oxy hóa cao như: Vitamin E, Phenol, Phytosterol và một số axit béo có tác dụng diệt khuẩn, cân bằng độ ẩm. Vì vậy, sử dụng dầu dừa là một trong những cách chữa hói đầu ở nam giới an toàn mà hiệu quả lại cao.

Cách trị hói đầu bằng vỏ bưởi

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vỏ bưởi có rất nhiều dưỡng chất tốt, có đến 4 tác dụng độc đáo đối với mái tóc đó là: Trị nhanh chứng rụng tóc, hói đầu, kích thích tóc mọc nhanh, ngăn ngừa lão hóa tóc, giúp da đầu “thải độc”. Sở dĩ, vỏ bưởi có nhiều công dụng như vậy là do chứa nhiều thành phần như vitamin A, C, E, B1, B6, hoạt chất naringin, kẽm, lưu huỳnh, canxi, sắt, glutathione và lavonoid giúp “quét sạch” các chất cặn bã, bụi bẩn, vi khuẩn, hóa chất độc hại... khỏi da đầu. Qua đó hỗ trợ làm sạch sâu và loại bỏ tình trạng tóc nhờn, gàu ngứa, nhiễm nấm. Đây là những nguyên nhân gây rụng tóc, hói đầu.

Trị hói đầu bằng vỏ bưởi

Chính vì vậy, dùng vỏ bưởi là cách trị hói đầu dân gian được nhiều người áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, khi dùng vỏ bưởi trị hói đầu, nhất là hói đầu di truyền, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chỉ chọn những quả bưởi có vỏ sần sùi vì chúng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho mái tóc và da đầu.

Sau khi gọt, lấy phần vỏ bưởi, bạn cần sơ chế bằng cách nạo bỏ phần xốp trắng bên trong, chỉ lấy lớp màu xanh bên ngoài, để loại bỏ tạp chất và thu được dưỡng chất tinh khiết nhất.

Sau khi sơ chế xong, bạn rửa lại với nước sạch và ngâm trong nước muối loãng khoảng 20-30 phút.

Sau đó đun sôi vỏ bưởi, tuy nhiên bạn không nên dùng ngay mà hãy ngâm trong nước khoảng 1-2 ngày. Khi các hoạt chất trong vỏ bưởi đã tan ra hết, lúc này bạn mới lấy để gội đầu, kích thích mọc tóc nhanh.

Đồng thời, dùng vỏ bưởi tươi xịt lên phần da đầu bị hói, tinh dầu trong vỏ bưởi có tác dụng kích thích tóc mọc ra. Thực hiện, đều đặn 1 ngày 2 lần sẽ mang lại cho bạn hiệu quả như mong muốn.

Trị hói đầu bằng baking soda

Baking soda có tác dụng trị hói đầu hiệu quả

Baking soda có tác dụng rất tốt trong việc giúp da đầu loại bỏ bã nhờn, tế bào chết, giúp da đầu dễ dàng hấp thu các loại dầu dưỡng tóc, giảm tình trạng gãy rụng tóc dẫn đến hói đầu. Để nâng cao hiệu quả điều trị, bạn hãy trộn 1 phần baking soda với 3 phần nước (có thể điều chỉnh tùy thuộc vào chiều dài tóc của bạn). Sau đó thoa đều hỗn hợp từ gốc đến ngọn, massage khoảng 5 phút rồi xả sạch lại với nước ấm. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trị hói đầu bằng tỏi

Tỏi có tác dụng trị hói đầu tốt

Vitamin B2 trong tỏi là chất men chuyển đổi các chất protein cần thiết và Vitamin E có trong tỏi có công dụng tăng thêm sức đàn hồi, giải độc, làm ức chế sinh hắc tố và làm lắng đọng các sắc tố khắc thường, giúp trị rụng tóc, kích thích mọc tóc, trị hói hiệu quả trong thời gian ngắn.

Để trị hói từng mảng, bạn hãy bóc sạch vỏ tỏi, nghiền nhuyễn đắp lên chỗ tóc rụng từng mảng khoảng 2h, sau đó gội đầu thật sạch cho hết mùi tỏi. Áp dụng cách này mỗi ngày 1 lần, liên tục trong 7-10 ngày. Nghỉ 10 ngày lại làm tiếp đợt 2. Bạn sẽ thấy, tóc mọc nhanh hơn, đầu được phủ kín, đồng thời tình trạng rụng tóc cũng giảm hẳn.

Trị hói đầu bằng hành tây

Trị hói đầu bằng hành tây được nhiều người áp dụng

Nước ép hành tây có tác dụng cải thiện các mức enzyme chống oxy hóa giúp phân hủy hydrogen peroxide, nuôi dưỡng lỗ chân tóc, giúp giảm thiểu tóc mỏng và bị chẻ. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong nước ép hành tây cũng giúp ngăn ngừa tóc bị vàng sớm, giữ cho da đầu khỏe mạnh, không nhiễm trùng và kiểm soát gàu, điều trị da đầu bị viêm, khô hoặc ngứa, tăng lưu thông máu ở da đầu.

Bạn hãy lột vỏ hành tây và cắt thành các phần nhỏ, cho vào máy ép, thêm một ít nước, xay cùng nhau và lọc nước bằng vải, để không còn bã. Sau đó, ngâm miếng bông trong nước ép hành tây rồi thoa lên da đầu của bạn. Masaage khoảng 2-3 phút, sau đó để yên trong 15 phút đến một giờ, rồi gội lại tóc bằng dầu gội nhẹ. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Trị hói đầu bằng nha đam

Nha đam trị hói đầu an toàn

Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao như vitamin A (B-caroten), Vitamin C và Vitamin E cùng một hàm lượng nhỏ là Vitamin B1, B2, B3, B12, giúp loại bỏ gàu và da chết trên da đầu. Đồng thời, giúp chống viêm và kháng khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm chân tóc, trị gàu hiệu quả, tóc khỏe mạnh từ đó thúc đẩy tốt quá trình phát triển của mái tóc, hết bị hói đầu.

Bạn hãy rửa sạch nha đam, chỉ lấy phần thịt bên trong xay nhuyễn rồi thoa lên phần đầu bị hói, thư giãn khoảng 15-20 phút rồi gội sạch. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Trị hói đầu bằng dầu oliu

Dầu oliu là nguyên liệu trị hói đầu quen thuộc

Dầu oliu là chứa nguồn acid béo đơn không bão hòa, vitamin E, K và chất chống oxy hóa khác giúp nuôi dưỡng tóc suôn mượt, kích thích mọc tóc, giúp nam giới hết bị hói.

Tốt nhất, bạn hãy dùng dầu oliu nguyên chất thì sẽ có tác dụng trị hói tốt hơn. Bạn hãy lấy 30ml dầu oliu cho vào bát thủy tinh và cho vào trong lò vi sóng 30 giây để làm ấm. Sau khi gội đầu sạch với nước ấm thoa đều dầu oliu đã làm ấm lên toàn bộ da đầu kết hợp massage da đầu nhẹ nhàng, ủ tóc thêm 30 phút thì gội đầu sạch. Với cách này, bạn hãy kiên trì áp dụng 2-3 lần/tuần sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Trị hói đầu bằng mật ong

Trị hói đầu bằng mật ong rất đơn giản

Cách trị hói đầu đơn giản nhất là bạn hãy dùng mật ong để dưỡng tóc. Sau khi gội đầu bạn hãy sấy cho tóc gần khô, để tóc vẫn còn độ ẩm dễ hấp thu các dưỡng chất. Sau đó lấy một lượng mật ong vừa đủ thoa đều từ chân để ngọn tóc. Massage da đầu và tóc nhẹ nhàng để các nang tóc dễ hấp thu dưỡng chất từ mật ong. Sau khoảng 30 phút thì xả lại tóc bằng nước ấm. Bạn hãy thực hiện đều đặn 3 – 4 lần mỗi tuần, tóc mọc nhanh, hết hói.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được cách trị hói đầu hiệu quả để áp dụng cho phù hợp. Từ đây không còn mặc cảm, hay tự ti, tình trạng tóc rụng để lộ phần “đất trống” trên đầu sẽ không xuất hiện nữa.