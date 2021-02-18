Khám phá cách gội đầu bằng bia trị gàu tóc thêm bóng mượt chắc khỏe

Bia được làm từ ngũ cốc như lúa mạch và lúa mì, được ủ và lên men, tạo hương bằng hoa bia. Phần lớn các loại bia đều chứa 4-6% cồn, nhưng cũng có thể dao động từ 0,5-40% cồn. Đây là nguyên liệu chăm sóc tóc cực kỳ phổ biến hiện nay.

Không chỉ là thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc liên hoan mà bia còn là “thần dược” cứu cánh cho những mái tóc hư tổn. Bởi bia cung cấp các dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng tế bào mầm tóc nằm sâu trong da đầu. Do đó, thường xuyên áp dụng cách gội đầu bằng bia không chỉ giúp làm mềm, phục hồi độ bóng mượt bóng cho tóc. Mà ngay cả khi bạn đang gặp phải tình trạng rụng tóc, muốn tóc mọc nhanh hơn thì gội đầu bằng bia cũng là một giải pháp chuyên sâu hoàn hảo cho bạn.

Cùng với vitamin nhóm B thì lượng protein dồi dào có trong bia cũng hỗ trợ sửa chữa các sợi tóc bị hư tổn. Đồng thời kích thích mọc tóc cải thiện đáng kể những khu vực da đầu trống do rụng tóc trước đây.

Sở dĩ như vậy là do bia chứa silica và nhiều khoáng chất như photpho, đồng, magie, sắt, vitamin B. Đây đều là những chất bổ sung giúp tóc dày, khỏe hơn. Đặc biệt vitamin nhóm B bao gồm B6, B12 và biotin có trong bia rất tốt, giúp cho máu dễ lưu thông trên da đầu, thúc đẩy sự phát triển của tóc, tăng cường melanin giúp tóc luôn đen bóng.

Mái tóc mượt mà hơn khi gội đầu bằng bia

Bên cạnh đó, trong bia cũng chứa đường sucrose và maltose sẽ làm tăng cường lớp biểu bì tóc. Đồng thời hỗ trợ duy trì độ PH của da đầu, giữ ở trạng thái cân bằng để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của tóc. Từ đây hình thành lớp màn chắn bảo vệ tóc khỏi ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, tia cực tím và các tác nhân khói bụi.

“Cái răng cái tóc là góc con người” điều này có nghĩa là tóc là một yếu tố quyết định vẻ đẹp cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người. Do đó, bạn hãy thường xuyên gội đầu bằng bia để bổ sung những dưỡng chất này, giúp tóc chắc khỏe hơn nhé!

Hướng dẫn cách gội đầu bằng bia

Cách gội đầu bằng bia tuy đơn giản tuy nhiên không phải chị em nào cũng nắm rõ các bước thực hiện. Thông thường chỉ làm theo cảm tính, do đó mà chưa đạt được hiệu quả tối ưu mà bia mang lại.

Vì vậy, khi gội đầu bằng bia, bạn hãy tham khảo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đầu tiên bạn cần mở nắp bia, để qua đêm nhằm loại bỏ chất carbon dioxide. Bạn cần phải loại bỏ chất này bởi carbon dioxide là chất cản trở sự hoạt động của dầu gội. Đồng thời chất này cũng xảy ra phản ứng hóa học với nước, tạo ra nước cứng làm tóc dựng lên, rối, khó chải hơn.

Bia giúp loại bỏ các bụi bẩn dầu nhờn bám dính trên tóc

Bước 2: Trước khi gội đầu bằng bia, bạn hãy gội đầu với dầu gội làm sạch tóc loại bỏ đi các bụi bẩn, dầu nhờn bám dính trên da đầu.

Bước 3: Lấy bia thoa lên, làm ướt tóc, sau đó massage nhẹ nhàng để bia ngấm từ chân đến ngọn tóc trong khoảng 3-5 phút.

bước 4: Dùng khăn ấm ủ tóc khoảng 10 phút, sau đó xả sạch bằng nước.

Với cách này bạn chỉ nên thực hiện 2-3 lần/tuần là đủ. Tuyệt đối không nên quá lạm dụng đôi khi sẽ gây tác dụng ngược gây nấm da đầu. Đây cũng là cách gội đầu bằng bia phổ biến và dễ thực hiện nhất, giúp bạn nhanh chóng cải thiện mái tóc khô và xơ rối hiện tại.

Để làm tăng hiệu quả dưỡng tóc thì bạn có thể áp dụng thêm một số cách gội đầu bằng bia khác như:

Gội đầu bia với giấm táo

Cách gội đầu này được xem là phương pháp loại bỏ gàu, làm sạch sâu da đầu hiệu quả. Toàn bộ các chất bẩn tích tụ trên tóc sẽ được làm sạch, loại bỏ triệt để tác nhân gây tắc nghẽn nang lông. Như vậy sẽ làm cho da đầu khỏe mạnh, tóc phát triển tốt, không còn bị gãy rụng không rõ nguyên nhân. Chính vì vậy, khi muốn cải thiện tình trạng tóc, da đầu dầu thì đây cũng là biện pháp cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng.

Bia và giấm táo trị gàu hiệu quả

Nguyên liệu:

1 cốc bia

¼ cốc giấm táo

Cách thực hiện:

Bia sau khi mở nắp, để qua đêm thì lấy trộn đều với giấm táo. Sau khi gội đầu sạch sẽ thì dùng hỗn hợp này massage lên da đầu một cách nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi gội lại bằng nước sạch. Cách này thực hiện đều đặn 2 lần/tháng thì bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của mái tóc, không những mượt mà còn dày dặn hơn trông thấy.

Cách ủ tóc bằng bia kết hợp với mật ong

Chuẩn bị:

- 1 chén bia

- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Bước 1: Cho mật ong vào bia rồi trộn đều các nguyên liệu cho đến khi chúng hòa quyện vào nhau là được.

Bước 2: Xả nước lên tóc để làm ướt tóc, thoa đều hỗn hợp bia mật ong vừa làm lên tóc. Sau đó, bạn có thể dùng mũ nilon đội đầu khi tắm để chụp lên tóc, hoặc dùng khăn tắm quấn lên tóc. Bạn ủ tóc trong khoảng 20 - 30 phút.

Bia kết hợp với mật ong để ủ tóc

Ủ tóc bằng bia kết hợp với dầu dừa

Nguyên liệu

- ½ lon bia.

- 1 thìa dầu dừa.

- 1 thìa tinh chất dầu olive.

Bước 1: Cho tất cả nguyên liệu vào bát dùng thìa trộn đều để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.

Bước 2: Làm ướt tóc sau đó thoa đều hỗn hợp bia vừa làm ở trên lên tóc và ủ trong khoảng 30 phút.

Dầu dừa có khả năng dưỡng ẩm, sản xuất collagen trong các tế bào và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Vì thế bia và dầu dừa sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để trị gàu và dưỡng tóc.

Gội đầu bằng bia và trứng gà

Trứng gà là nguồn bổ sung protein và axit béo tuyệt vời giúp giữ ẩm và phục hồi hiệu quả, nuôi dưỡng da đầu và củng cố chân tóc. Khi kết hợp với bia, chúng sẽ giúp bạn cải thiện độ đàn hồi và kết cấu của tóc, giúp tóc bóng mượt và vào nếp tốt hơn. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển khiến tóc dày và dài hơn.

Hỗn hợp bia trứng gà giúp tóc mềm, vào nếp tốt hơn

Chuẩn bị:

½ cốc bia

1 quả trứng gà

1 muỗng cà phê dầu oliu

Mũ tắm

Cách thực hiện:

Để bia ra ngoài vài tiếng (hoặc qua đêm) trước khi sử dụng. Sau đó trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Sau khi tóc đã được gội sạch thì bạn thoa đều hỗn hợp lên tóc. Massage nhẹ nhàng từ chân cho đến ngọn tóc. Ủ trong khoảng 15 phút, dùng mũ tắm trùm lên. Sau đó gội sạch bằng nước mát.

Để có kết quả tốt bạn hãy duy trì cách này 1 lần/tuần. Công thức ủ tóc bằng bia này cũng rất có lợi cho sự phát triển của tóc nên bạn hãy kiên trì thực hiện đều đặn để có được mái tóc dài, dày và mềm mượt hơn.

Gội đầu bằng bia và sữa tươi không đường

Không kém cạnh trứng gà, sữa chua cũng có tác dụng rất tốt trong việc làm dịu da đầu, loại bỏ gàu. Hơn thế nữa, sữa chua có thể kiểm soát tình trạng rụng tóc bằng cách cải thiện sức khỏe của da và giảm bớt sự tắc nghẽn của nang tóc. Cũng điều chỉnh quá trình sản xuất bã nhờn sẽ góp phần cân bằng độ PH của da đầu. Vì thế, khi nguyên liệu này kết hợp với bia sẽ tạo ra hỗn hợp tuyệt vời nuôi dưỡng tóc phát triển khỏe mạnh.

Gội đầu bằng bia là cách dưỡng tốt cho phụ nữ

Nguyên liệu:

1 lon bia

20ml sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Bia cũng mở nắp để qua đêm, sau đó trộn đều với sữa tươi. Làm sạch tóc, lau cho tóc hơi khô sau đó massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên da đầu cho thấm đều. Tiếp theo, bạn dùng khăn ấm ủ tóc khoảng 20 – 25 phút rồi gội đầu và xả tóc lại như bình thường. Thực hiện 2-3 lần bạn sẽ thấy mái tóc khô, gãy được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gội đầu bia với dầu dừa hay bia với mật ong… đây đều là những hỗn hợp cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho tóc. Đồng thời cũng có đặc tính kháng khuẩn và giữ ẩm nên vô cùng hữu ích trong việc cải thiện và giữ cho cả da đầu lẫn sợi tóc luôn khỏe mạnh, phát triển tốt.

Giờ thì bạn đã biết bia có thực sự tốt cho tóc của bạn hay không rồi phải không? Bia là nguyên liệu tốt giúp nuôi dưỡng hoàn hảo cho tóc khô xơ, thiếu độ ẩm. Bên cạnh đó điều tiết sản xuất bã nhờn và cải thiện nang tóc, vừa giúp tóc khỏe mạnh vừa hỗ trợ kích thích tăng trưởng giúp bạn sở hữu được mái tóc đẹp như mong muốn. Do đó, nếu bạn yêu thích các biện pháp làm đẹp an toàn, lành tính nhưng vẫn hiệu quả tốt thì nhất định hãy áp dụng cách gội đầu bằng bia nhé!