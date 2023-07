Những lưu ý về cách sử dụng ngũ cốc giảm cân bạn nên biết

– Khi lượng calo nạp vào < lượng calo tiêu thụ -> giảm cân.

– Khi lượng calo nạp vào = lượng calo tiêu thụ -> giữ nguyên cân nặng.

Việc giảm cân, tăng cân hay giữ kí của cơ thể chỉ xoay quanh 2 yếu tố là: lượng calo nạp vào và lượng calo tiêu thụ

Thông qua chế độ dinh dưỡng (kiểm soát lượng calo nạp vào) và chế độ tập luyện (kiểm soát lượng calo tiêu thụ), chúng ta có thể tạo ra sự thâm hụt calo và đó chính là nguyên tắc quyết định có giảm béo được hay không.

2. Tác dụng của ngũ cốc giảm cân

Ngũ cốc có tác dụng giảm cân không là thắc mắc của nhiều chị em khi muốn lựa chọn món ăn này vào thực đơn giảm béo. Như đã nói, nếu chọn đúng loại ngũ cốc giàu chất xơ và ít đường thì bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn bình thường.

Nguyên nhân là do hàm lượng chất xơ dồi dào trong ngũ cốc sẽ giúp lấp đầy dạ dày của chúng ta, từ đó giúp lâu đói hơn. Khi áp dụng cách dùng ngũ cốc giảm cân theo chia sẻ bên dưới thì cơ thể chúng ta sẽ có cảm giác no ngang bụng nhanh dù ăn ít hay nhiều. Đó là lí do mà chúng ta sẽ không ăn quá nhiều ngũ cốc trong 1 lần, và giảm bớt nhu cầu ăn vặt trong ngày do không còn cảm thấy đói nữa.

3. Cách sử dụng ngũ cốc giảm cân

Không nên pha trực tiếp ngũ cốc giảm cân với nước sôi (vì nhiệt độ quá cao sẽ làm mất chất dinh dưỡng của bột ngũ cốc). Chúng ta có thể áp dụng 2 cách sau:

Pha 4-5 thìa ngũ cốc với một ít nước nguội

- Uống nóng: Pha 4-5 thìa cafe bột với một ít nước nguội đánh cho sền sệt rồi mới thêm nước đun sôi vào khuấy đều đến khi độ đặc vừa uống.

- Uống lạnh: Pha 4-5 thìa cafe bột hòa cùng 100ml nước ấm/sôi. Đợi ly ngũ cốc hơi nguội lại thì cho vài viên đá nhỏ vào và thưởng thức.

Có thể lúc đầu cơ thể chưa thấy quen với ngũ cốc nên sẽ cảm giác nhám miệng khó uống. Để làm quen dần, hãy bắt đầu bằng việc pha cùng với đường ăn kiêng, sữa tươi hoặc sữa đặc. Tuy nhiên, nên nhanh chóng cắt bỏ các thực phẩm ăn kèm này để quá trình giảm cân đạt hiệu quả tốt hơn.

Nên sử dụng bột ngũ cốc giảm cân vào bữa sáng để hạn chế lượng chất béo và đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày làm việc không mệt mỏi. Chúng ta có thể chỉ cần uống 1 ly bột ngũ cốc vào buổi sáng mà không cần ăn thêm bất cứ món nào khác.

Bột ngũ cốc cũng có thể dùng làm bữa phụ, hoặc uống trước bữa ăn chính khoảng 30 phút. Điều này sẽ giúp bạn nhanh no và ăn ít hơn ở bữa chính. Khi uống ngũ cốc giảm cân cũng nên nhớ bổ sung thêm rau xanh, trái cây và chất đạm từ động vật để cơ thể không bị thiếu chất.

4. Điều nên biết khi lựa chọn ngũ cốc giảm cân

Có nhiều người đặt ra mục tiêu giảm cân nhanh nhờ ngũ cốc, và cũng kiên trì thực hiện trong một thời gian nhất định, nhưng sau đó phát hoảng vì không hề thấy kết quả mà ngược lại cân nặng lại tăng lên đáng kể. Để tránh rơi vào trường hợp này, hãy cùng tham khảo những bí kíp tránh tăng cân khi dùng ngũ cốc.

Ngũ cốc là một gợi ý lành mạnh cho bữa ăn sáng nhanh chóng, tiện lợi mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những người đi làm bận rộn vì cách chế biến ngũ cốc giảm cân khá đơn giản.

Muốn giảm cân khoa học, chúng ta nên cân nhắc trong việc lựa chọn loại ngũ cốc giảm cân phù hợp. Vì trên thực tế, có nhiều loại ngũ cốc chứa lượng calo khá cao. Ví dụ một tô ngũ cốc giàu chất xơ như cám lúa mì, bột yến mạch có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới đủ năng lượng cùng dưỡng chất và lại chứa rất ít calo. Ngược lại, các loại ngũ cốc họ đậu hay các loại hạt nhiều dầu lại rất dễ khiến chúng ta tăng cân nếu không biết cách sử dụng hoặc dùng với liều lượng quá nhiều.

5. Nên chọn loại ngũ cốc nào để tránh nạp quá nhiều calo vào cơ thể?

+ Ngũ cốc ít calo và giàu chất xơ

Trong số các loại ngũ cốc, lời khuyên là nên chọn ăn ngũ cốc yến mạch. Vì đây là một trong những loại thực phẩm ăn sáng phổ biến nhất thế giới, đồng thời chúng giúp hỗ trợ giảm cân khá tốt.

Theo các nghiên cứu thì yến mạch có khả năng hỗ trợ tăng cường sức khỏe bởi vì các dưỡng chất chứa trong loại hạt này có thể giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu ở dạ dày và ruột.

Bên cạnh đó, loại bột này còn cung cấp một lượng chất xơ rất lớn, gấp đôi so với những loại bột khác, đồng thời chúng cũng không chứa chất béo, đường và mức calo thấp. Tương tự như bột yến mạch, ngũ cốc làm từ cám lúa mì cũng là cũng là một gợi ý tuyệt vời cho những chị em muốn có vòng eo thon thả.

+ Ngũ cốc có cho thêm trái cây

Việc bổ sung một số loại trái cây tươi vào ngũ cốc không chỉ có giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn giúp cơ thể tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là chất xơ. Mà hàm lượng chất xơ cao trong thực phẩm sẽ giúp cơ thể no lâu và ngăn ngừa cơn thèm đồ ngọt hay đồ ăn vặt, nguyên nhân chính dẫn đến thừa cân.

+ Tránh các loại ngũ cốc nhiều đường

Nếu là tín đồ của đồ ngọt và quyết định chọn ăn loại ngũ cốc chứa nhiều đường khi thực hiện chế độ giảm cân thì điều này có thể làm chúng ta tăng cân thay vì giảm cân. Lý do là cơ thể chúng ta thường tiêu hóa lượng đường hấp thu một cách rất nhanh và điều này sẽ làm đường huyết tăng lên nhanh chóng.

Lượng đường trong máu cao là nguyên nhân làm tăng hormone insulin, từ đó dẫn đến tình trạng tăng glucose đột ngột, điều này sẽ khiến cơ thể nhanh mệt mỏi và thèm ăn. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng ăn không kiểm soát, làm cho những nỗ lực ăn kiêng nhanh chóng trở thành số 0.

+ Tăng cường hấp thu chất béo và protein khi sử dụng ngũ cốc giảm cân

Trên thực tế, ngay cả các loại ngũ cốc tăng cường bổ sung vitamin, khoáng chất vẫn không thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần. Điều nên làm là cân bằng giữa mức carbohydrate, chất béo và protein mà cơ thể tiêu thụ.

Một điều đáng buồn là hầu hết các loại ngũ cốc giảm cân trên thị trường hiện nay thường chứa protein và chất béo ở mức thấp. Do đó, bên cạnh việc ăn ngũ cốc vào buổi sáng, chúng ta cũng cần bổ sung trái cây và rau củ đầy đủ ở 2 bữa ăn chính còn lại nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ngoài ra, hãy ăn thêm các loại đậu, hải sản, lòng trắng trứng để bổ sung protein cho cơ thể. Nếu thích, chúng ta có thể cho thêm vào bát ngũ cốc của mình vài lát bơ, táo hay việt quất để tăng thêm dinh dưỡng. Độc giả cũng có thể đa dạng hóa các loại ngũ cốc ăn kiêng hằng ngày bằng yến mạch, cám lúa mì hay hạt diêm mạch.

Cuối cùng là đừng ép buộc bản thân vào một chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt vì sẽ làm cho tâm lý áp lực, khiến việc ăn uống không còn ngon miệng dẫn đến dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thêm các thông tin hữu ích về cách chọn loại ngũ cốc giảm cân để nhanh chóng có được vóc dáng lý tưởng cùng vòng eo thon gọn. Hãy nhớ nguyên tắc “đẹp phải đi đôi với khỏe”, đừng nên ép bản thân ăn kiêng quá mức để giảm cân nhanh vì có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề hơn.