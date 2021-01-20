Các loại rau tốt nhất để ăn giảm cân an toàn và hiệu quả

Do đó mà rau thường được chọn là thực phẩm hàng đầu trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ được biết đến là thành phần giảm cân không thể thiếu bởi lẽ chúng có tác dụng “thanh lọc” các chất cặn bã, độc hại, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải các độc tố ra bên ngoài. Ngoài ra, ăn rau thường xuyên còn giúp đốt cháy lượng mỡ thừa ở vùng bụng nhanh chóng. Vì thế, ăn nhiều rau sẽ giúp hỗ trợ giảm cân lại vừa làm đẹp da, tốt cho sức khỏe .

Các loại rau tốt nhất để ăn giảm cân là chủ đề được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Bởi vì trong rau có rất nhiều chất xơ, nhiều nước mà lại cực ít calo nên rất phù hợp và mang lại hiệu quả cao cho việc giảm cân.

Đây là một trong những loại thức ăn rất tốt cho sức khỏe. Trong giá đỗ chứa nhiều protein, phốt pho, xenlulo, kẽm, lipid, carbohydrate và các loại vitamin cần thiết, chúng không những tốt cho cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cân nhanh.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ chỉ lựa chọn chỉ ăn mỗi rau trong quá trình giảm cân mà tốt nhất nên cân bằng nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể gồm tinh bột – chất béo – chất đạm - chất xơ, nhưng nguyên tắc chung là nên chọn thực phẩm chứa ít calo, giàu chất xơ.

Trong giá đỗ chứa rất nhiều chất xơ, ít calo. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong 100g giá đỗ chỉ có 8 calo mà chứa lượng chất xơ và nước rất cao. Do đó, chúng rất có ích cho hoạt động của đường ruột, giúp phòng bệnh tim mạch hiệu quả. Đặc biệt giảm cân bằng giá đỗ thì làn da sẽ không bị nhăn nheo do thiếu nước hay sạm da.

Giá đỗ

Có rất nhiều cách chế biến giá đỗ ăn giảm cân, có thể ăn nguyên giá đỗ hoặc kết hợp chúng cùng các nguyên liệu khác như giá đỗ xào, nấu canh,... hoặc ăn kèm với phở, bún để giảm cân hiệu quả mà không sợ bị nhàm chán.

+ Cần tây

Trong cần tây có chứa rất nhiều chất xơ và nước, nên chúng giúp hỗ trợ kiểm soát mỡ thừa hiệu quả. Ngoài ra, trong rau cần tây còn chứa hàm lượng vitamin P, C, abumin, Ca, Fe,… rất tốt cho cơ thể. Bạn có thể chọn cách dùng cần tây chế biến các món ăn hằng ngày như súp, salad hay làm nước ép cần tây uống mỗi ngày.

+ Rau muống

Đây là loại thực phẩm quen thuộc nhưng nó lại có tác dụng giảm cân rất tốt bởi thành phần của rau muống rất giàu chất xơ. Hơn thế nữa,trong loại rau này hoàn toàn không chứa chất béo có hại mà còn chứa khá nhiều các loại vitamin và khoáng chất có lợi nên dù có ăn nhiều cũng không lo thừa chất.

Rau muống là loại thực phẩm quen thuộc nhưng nó lại có tác dụng giảm cân rất tốt

Rau muống xào tỏi hay canh chua rau muống đều rất dễ chế biến lại có hương vị thơm ngon khiến việc giảm cân của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

+ Măng tây

Đây không phải là loại rau thường xuyên có mặt trong thực đơn hằng ngày của người Việt nhưng chúng cũng được liệt vào danh sách các loại rau tốt nhất để ăn giảm cân. Vì trong măng tây có chứa hợp chất asparagine, chúng tác động trực tiếp đồng thời phá vỡ các tế bào mỡ bên trong cơ thể, từ đó giúp thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơn.

Món súp hay salad măng tây giòn ngọt chắc chắn sẽ làm cho thực đơn các món ăn giảm cân của bạn thêm phần phong phú.

+ Bông cải xanh

Loại rau này là một trong những nhân vật đóng góp tích cực trong quá trình giảm cân thành công của nhiều phụ nữ, không chỉ vậy chúng còn giúp làm đẹp da và phòng ngừa táo bón hiệu quả. Bông cải xanh có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon để bạn thay đổi thực đơn trở nên đa dạng hơn, tránh nhàm chán.

Bông cải xanh

+ Cải bó xôi

Loại rau này có khả năng đốt cháy mỡ bụng cực hiệu quả. Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện chỉ ra khả năng đốt cháy mỡ thừa rất tốt của cải bó xôi. Vì thế, chị em nên tích cực bổ sung loại rau thơm ngon này vào chế độ ăn giảm cân của mình. Ngoài ra, cải bó xôi cũng rất tốt cho người già và trẻ nhỏ nên có thể sử dụng chúng làm món ăn cho cả gia đình đấy.

Cải bó xôi là loại rau có khả năng đốt cháy mỡ bụng cực hiệu quả

2. Các loại củ quả giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Bên cạnh các loại rau tốt nhất để giảm cân thì bạn cũng không nên bỏ quả các loại củ quả vì chúng không những giúp làm đa dạng thực đơn giảm cân hằng ngày mà còn hỗ trợ làm đẹp da và thải độc cơ thể hiệu quả.

+ Cà chua

Cà chua là bí quyết giảm cân an toàn của khá nhiều chị em. Đây được xem là loại thực phẩm vàng trong việc hỗ trợ giảm cân. Trong cà chua có chứa đến 70% là nước, ngược lại hàm lượng calo rất thấp. Một trái cà chua 200g chỉ chứa khoảng 30 calo nên việc ăn cà chua thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng rất tốt. Ngoài ra, cà chua cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa lycopene.

Cà chua được xem là loại thực phẩm vàng trong việc hỗ trợ giảm cân

+ Cà tím

Loại quả này cũng khá quen thuộc trong bữa ăn gia đình người Việt. Cà tím thường ra trái quanh năm, vì thế giá thành của chúng cũng rất rẻ lại chế biến được nhiều món ăn ngon. Trong cà tím giàu khoáng chất có ích cho cho cơ thể như: canxi, kali, sắt, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C.

Tuy giàu dinh dưỡng nhưng cà tím lại chứa ít calo, trong 100g cà tím chỉ có 19 calo. Vì thế, loại quả này rất được những người thừa cân chú ý đến. Ngoài ra, cà tím còn giúp chống lại các ứ đọng của cholesterol, từ đó ngừa ung thư dạ dày hiệu quả.

+ Cà rốt

Đây là loại quả chứa ít calo nhất mà bạn nên bổ sung vào thực đơn mỗi tuần. Thành phần của cà rốt có chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, vì thế chúng rất thích hợp với bất kỳ công thức giảm cân khoa học nào.

+ Bí đỏ

Trong bí đỏ giàu hàm lượng chất xơ và ít calo. Do đó, loại quả này được liệt vào danh sách các loại rau củ giúp hỗ trợ giảm cân tốt nhất hiện nay. Bạn có thể nấu canh, luộc lên, ăn kèm với các món rau salad, chúng giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và tác động tích cực tới quá trình giảm cân.

Trong bí đỏ giàu hàm lượng chất xơ và ít calo

+ Các loại đậu.

Trong đậu chứa nhiều chất xơ cao, chúng giúp hỗ trợ kháng viêm, chống tích tụ mỡ thừa hiệu quả. Bạn có rất nhiều cách chế biến đậu như: nấu canh, nấu chè hoặc ăn kèm với các loại salad.

+ Khoai lang.

Với nhiều chất xơ hơn một chút so với khoai tây trắng, khoai lang có hương vị ngọt ngào phù hợp với các loại thực phẩm như cải xoăn và đậu đen. "Cách yêu thích của tôi để thưởng thức khoai lang là chỉ cần nướng chúng, để nguyên vỏ." Rốt cuộc, da là nơi chứa một lượng lớn chất xơ làm đầy của rau. Bạn cũng có thể nấu bánh pizza vỏ khoai lang hoặc khoai lang băm. Theo bạn ăn khoai lang có giảm cân ? Đó là câu hỏi của khá nhiều bạn và đang là chủ đề tranh cãi.

3. Một số lưu ý khi ăn rau giảm cân

Khi thực hiện chế độ giảm cân bằng việc ăn nhiều rau củ, bạn cần phải lưu ý một vài điều dưới đây:

- Không nên chỉ ăn mỗi rau vì điều này sẽ làm cho cơ thể mất đi lượng dinh dưỡng về lâu dài. Vì thế, hãy kết hợp chúng với các loại thực phẩm giàu đạm, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, kẽm, protein, vitamin,…

- Không nên ăn các loại rau củ quả chứa nhiều tinh bột như khoai lang, khoai tây, cà rốt,…

- Nên ăn rau luộc, hấp, đồng thời hạn chế ăn các món chiên, xào.

Lượng chất xơ được khuyến cáo nên bổ sung hằng ngày là từ 25-30g (tương đương khoảng 300g rau và 200g trái cây).

Chế độ giảm cân bằng việc ăn nhiều rau củ

- Nên ăn đa dạng các loại rau xanh, vì mỗi loại sẽ chứa các thành phần dưỡng chất khác nhau tốt cho sức khỏe.

- Hạn chế các món như bơ, kem, mayonnaise, phô mai, nước sốt đóng hộp ăn kèm với rau.

- Nên bổ sung các loại rau, trái cây tươi sạch, an toàn để cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

- Các loại rau luộc/hấp chỉ nên ăn vừa chín tới, không nên để quá lâu vì nhiệt độ cao sẽ làm cho chúng bị phân hủy hết thành phần dưỡng chất.

- Nên uống nhiều nước, đặc biệt là các loại nước bổ sung ion để hỗ trợ giảm cân. Bạn có thể uống nước ion kiềm trước bữa ăn khoảng 30 phút để giúp hạn chế cơn thèm ăn. Đồng thời chính tính kiềm tự nhiên có trong nước ion kiềm sẽ giúp trung hòa lượng axit do dạ dày tiết ra, từ đó giúp bạn giảm cảm giác đói hay xót ruột.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được các loại rau tốt nhất để ăn giảm cân, từ đó làm phong phú hơn thực đơn giảm cân hằng ngày, để có được vóc dáng hoàn hảo và sức khỏe tốt nhất đón xuân.