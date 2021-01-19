Ăn khoai lang giảm cân, thực tế như thế nào? Bạn cần biết

Khoai lang là một loại thực phẩm khá bổ dưỡng và quen thuộc với mọi căn bếp Việt. Đã từng có một vài bài báo nói về các tác dụng giảm cân thần kì của khoai lang. Nhưng cũng có một số người lại phản đối vì họ đã từng thử mà lại bị tăng cân. Vậy rốt cuộc là ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân? Câu trả lời là tùy vào chế độ ăn mà bạn áp dụng. Có những phương pháp giảm cân dựa vào khoai lang là thực phẩm chính. Nhưng cũng có những người lại sử dụng khoai lang để tăng cân. Vậy nên ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân là phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng khoai lang để ăn. Hãy cùng tìm hiểu ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân tùy ý trong bài báo sau nhé.

Thực ra thì để tăng cân, bạn có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm khác, không riêng gì khoai lang. Một chế độ ăn giàu tinh bột, giàu đường, cùng các chất béo sẽ giúp bạn tăng cân chóng mặt. Khoai lang khá giàu tinh bột, khoai lang để lâu sẽ rất ngọt do có chứa đường (do tinh bột chuyển hóa thành). Chiên, rán, xào,… khoai lang sẽ là một khẩu phần ăn giàu calo cho các bạn gầy. Thêm vào đó, khoai lang khá dễ ăn, lại có nhiều chất xơ, giúp tiêu hóa tốt hơn.

Lưu ý một chút là khoai lang, cùng các đồ chiên rán có mỡ thì thường hơi khó tiêu. Nên ăn kèm cùng các loại thực phẩm khác cho dễ tiêu hơn. Béo thì dễ, nhưng béo khỏe, béo đẹp mới khó. Ăn thức ăn giàu calo thì nhanh béo, nhưng sẽ đi kèm theo đó là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Vì vậy, bạn nên cân bằng khẩu phần ăn của mình sao cho phù hợp, cơ thể hấp thu dinh dưỡng một cách thích hợp và khỏe mạnh nhé.

Mách bạn cách ăn khoai lang để giảm cân.

Tăng cân thì dễ, nhưng giảm cân thì hơi khó à nha! Nhưng không sao, đã có khoai lang giúp bạn giải quyết vấn đề này. Bạn nên nhớ rằng 1Kg khoai lang mới chỉ cung cấp có 860 calo, ít hơn rất nhiều so với cơm. Cách giảm cân với khoai lang đơn giản nhất là thay bữa sáng của bạn bằng 1 củ khoai lang. Ăn khoai vừa cho cảm giác no bụng, vừa lâu đói, hạn chế cảm giác thèm ăn mà không ảnh hưởng tới dạ dày như khi nhịn đói giảm cân. Không chỉ có vậy, khoai lang còn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Nhưng bạn nên nhớ, khẩu phần ăn của mình cũng vẫn phải đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa đạm, tinh bột, chất béo nhé. Ăn khoai không sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, tới lúc đó bạn sẽ bị phản tác dụng đấy.

Ăn khoai lang thay bữa sáng và trưa sẽ giúp bạn giảm cân khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Một vài lưu ý khi áp dụng cách ăn khoai lang để giảm cân:

Tuyệt đối không dùng dầu mỡ để chiên rán khoai. Tốt nhất là ăn khoai hấp, luộc. Muốn tăng cân thì mới dùng tới dầu mỡ nhé.

Chỉ nên ăn khoai trắng. Khoai tím, khoai mật có rất nhiều đường, thủ phạm gây béo số 1.

Không nên ăn khoai sống. Khoai sống có chứa rất nhiều vi khuẩn, cũng như nhựa khoai có thể gây hại tiêu hóa. Ăn chín uống sôi vẫn là tốt nhất.

Khoai để lâu có thể mọc mầm, lại có nhiều đường, không nên ăn loại này mà chỉ nên ăn khoai mới đào.

Những người có tiền sử về bệnh tiêu hóa thì không nên sử dụng khoai lang. Khoai lang sẽ gây đầy hơi, ợ hơi và cả xì hơi nữa. Sẽ thật khó chịu khi bị những triệu chứng trên hành hạ.

Đừng nên ăn khoai vào buổi tối. Ăn khoai lang buổi tối sẽ cản trở việc cơ thể hấp thu dinh dưỡng từ khoai và các thức ăn khác. Điều này không tốt cho hệ tiêu hóa tí nào.

Đã dùng khoai thì chớ có ăn hồng, bị viêm loét dạ dày có ngày.

Nên ăn khoai lang kèm rau xanh cùng các thực phẩm khác (vừa là đổi món, dễ ăn, vừa cung cấp dinh dưỡng bổ sung)

Chỉ nên ăn khoai lang giảm cân theo liệu trình tối đa 4 tuần. Sau đó cần quay trở lại chế độ ăn nhẹ nhàng như bình thường.

Muốn giảm cân hiệu quả cần kết hợp cả dinh dưỡng lẫn luyện tập hàng ngày, cùng chế độ sinh hoạt khoa học và hợp lý.

Giảm cân hiệu quả với khoai lang, nguyên do.

Chúng ta đã quá quen thuộc với khoai lang, đây là một loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa thích. Trong khoai lang có chứa nhiều vitamin A, B, C, protein, chất xơ cùng các khoáng chất khác. Chúng đều rất cần thiết cho sức khỏe cũng như là thành phần không thể thiếu của tế bào.

Khoai lang giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giảm cân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Trong khoai lang có chứa hàm lượng cao tinh bột, nhưng hàm lượng này chỉ bằng 1/3 so với lượng tinh bột trong cơm, gạo. Do vây, dù ăn nhiều thì năng lượng thu được cũng không làm tăng cân mà ngược lại giúp duy trì vóc dáng thon gọn nhất.

Đồng thời, khoai lang cũng có nhiều chất xơ, khi đi vào cơ thể rất khó tiêu nên cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu thụ. Khi năng lượng tiêu hao quá nhiều so với nhận được thì đây chính là cách giảm cân tự nhiên và hiệu quả nhất.

Do đó, nếu chị em muốn loại bỏ mỡ thừa, sở hữu vòng eo chuẩn đẹp thì đừng quên áp dụng thực đơn giảm cân với khoai lang nhé. Đảm bảo nếu kiên trì sẽ đem lại hiệu quả như yys.

Cách ăn khoai lang giảm cân hiệu quả với thực đơn ngày.

Khoai lang rất lành tính nên dù ăn nhiều hay mỗi ngày cũng không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để hỗ trợ giảm cân tốt nhất, bạn cần luộc chín khoai lang rồi chia đều trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Ăn khoai lang mỗi ngày giúp giảm cân hiệu hơn (Ảnh: Internet)

- Vào buổi sáng, thay vì chọn loại thức ăn giàu năng lượng, bạn hãy ăn 1 – 2 củ khoai lang kèm thêm sữa nguyên kem. Như vậy bạn sẽ không còn cảm giác đói mà vẫn đảm bảo không ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân.

- Trước bữa ăn trưa khoảng 20 phút, bạn hãy ăn 1 củ khoai lang và uống 1 ly nước lọc. Cách này sẽ giúp bạn không còn cảm giác đói và đến bữa sẽ nạp năng lượng ít hơn nhiều so với bình thường.

- Vào bữa tối, bạn hãy thay cơm thành khoai lang, ăn kèm với salad rau củ và trứng luộc để đảm bảo bữa ăn vẫn đủ chất nhưng không phát sinh thêm năng lượng dư thừa nhé.

Thực đơn ăn khoai lang giảm cân.

Để giúp bạn có thể giảm mỡ thừa hiệu quả từ khoai lang, dưới đây sẽ là thực đơn gợi ý hàng ngày mà bạn nên tham khảo để áp dụng thử nhé.

Thực đơn ăn khoai lang với các loại rau củ khác giúp giảm cân nhanh chóng (Ảnh: Internet)

- Bữa sáng: 1 củ khoai lang, 1 ly sữa đậu nành không đường.

- Bữa trưa: 1 dĩa rau củ luộc, 1 củ khoai lang, 1 chén cơm nhỏ.

- Bữa tối: 2 củ khoai lang, 1 ly nước ép trái cây nguyên chất và 1 trái trứng luộc.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế đồ ăn kèm với khoai lang trong mỗi bữa sao cho đảm bảo ít năng lượng nhưng giàu chất xơ và vitamin. Cụ thể có thể dùng sinh tố, nước ép trái cây, rau củ luộc, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo... Bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, năng lượng calo thấp chính là bữa ăn thông minh giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, sau bài viết này, bạn đã có thể tự lên cho mình một thực đơn ăn khoai lang giảm cân phù hợp nhất rồi. Duy trì đều đặn mỗi ngày và sau một thời gian ngắn, vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn, gợi cảm hơn nhiều. Chúc bạn thành công!

Vóc dáng chuẩn đẹp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ Nhưng do nhiều yếu tố mà trọng lượng của bạn lạ vượt quá mức tiêu chuẩn. Đừng lo lắng vì nếu như bạn chọn cách ăn khoai lang giảm cân thì chỉ trong thời gian ngắn nhất mỡ thừa sẽ biến mất và trả lại cho bạn vòng eo “con kiến”.

Vì sao khoai lang giúp giảm cân?

Không quá xa lạ, khoai lang từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam. Nó có thể dùng để thay thế cơm mà vẫn đảm bảo duy trì sức khỏe tốt. Ngoài lợi ích về sức khỏe, khoai lang còn có khả năng giảm cân hiệu quả nếu như sử dụng đúng cách.

Trong khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng như beta carotene, vitamin A, C, B và nhiều khoáng chất khác như magie, sắt, kẽm, kali, chất xơ... Những thành phần này đều cần thiết cho cơ thể và đồng thời giúp dưỡng da, chăm sóc vóc dáng tốt nhất.

Khoai lang chứa ít năng lượng nên khi ăn sẽ hỗ trợ giảm cân nhanh (Ảnh: Internet)

Người ta thường nói ăn, uống thực phẩm có đường sẽ hỗ trợ tăng cân, vậy sao khoai lang ăn cũng có vị ngọt nhưng tại sao lại làm giảm cân được? Có lẽ đây là thắc mắc muôn thuở nhưng chúng ta cũng dễ dàng tìm hiểu được. Đúng là khoai lang có chất đường bột, nhưng những thành phần chính của nó lại có hàm lượng calo rất thấp. Đồng thời, chất xơ khi đi vào cơ thể sẽ khó tiêu hơn bình thường nên tạo cho bạn cảm giác no nhanh và lâu. Vậy khi đã ăn khoai lang, chắc chắn lượng thức ăn nạp vào trong các bữa ăn sẽ giảm đi. Cứ duy trì như vậy thì dĩ nhiên cân nặng của bạn sẽ được cải thiện dần dần.

Như vậy, khoai lang giàu chất xơ, ít calo chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân cấp tốc và mang lại hiệu quả như ý nhất.

Lưu ý khi giảm cân bằng khoai lang.

Để hỗ trợ quá trình giảm cân với khoai lang hiệu quả. Bạn nên lưu ý những điểm sau:

- Giảm dùng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và chất đạm.

- Không ăn thức ăn nhanh, bánh ngọt nhiều.

- Bổ sung nhiều rau củ, trái cây cho các bữa ăn.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và nhớ tập luyện thể thao cho sức khỏe tốt và đốt cháy năng lượng nhanh chóng.

Như vậy ta đã biết được cách ăn khoai lang giúp giảm cân như thế nào. Thay đổi thói quen ăn uống với khoai lang để sớm lấy lại thân hình thon gọn, gợi cảm nhất nhé.