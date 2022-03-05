Bổ sung Vitamin D có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng những bệnh nhân nhập viện với COVID-19 có đủ lượng vitamin D sẽ giảm nguy cơ mắc các kết cục bất lợi và tử vong. Bài viết này giải thích cách vitamin D ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch và cách bổ sung chất dinh dưỡng này có thể giúp bảo vệ chống lại các tình trạng hô hấp.

Mặc dù hiện các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa khỏi COVID-19 triệt để, nhưng các biện pháp phòng ngừa như cân bằng thể chất và vệ sinh đúng cách có thể bảo vệ bạn khỏi lây nhiễm vi-rút. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy rằng một người có đủ các loại vitamin D lành mạnh có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của họ khỏe mạnh và có thể bảo vệ chống lại các bệnh đường hô hấp nói chung.

Có thể nói vitamin D là rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch - nó là tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể, giúp chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Vitamin này đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phản ứng miễn dịch, có đặc tính chống viêm và điều hòa miễn dịch và kích hoạt hệ thống phòng thủ của hệ thống miễn dịch.

Vitamin D giúp tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào T và đại thực bào, bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Trên thực tế, vitamin rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, vì vậy nếu hàm lượng vitamin D thấp sẽ dẫn đến việc tăng gia tăng sự nhạy cảm của cơ thể với việc bị nhiễm trùng, bệnh tật và các rối loạn liên quan đến miễn dịch.

Ví dụ, mức vitamin D thấp sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, bao gồm bệnh lao, hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), cũng như nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút và vi khuẩn. Hơn nữa, việc thiếu hụt vitamin D có nguy cơ làm giảm chức năng phổi, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nhiễm trùng đường hô hấp trong cơ thể.

Uống vitamin D có thể chống lại COVID-19 không?

Hiện tại chúng ta vẫn chưa có phương pháp chữa trị hoặc điều trị COVID-19 và một số nghiên cứu đã điều tra tác động của việc bổ sung vitamin D hoặc sự thiếu hụt vitamin D đối với nguy cơ nhiễm chủng mới SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã xác định rằng mức 25-hydroxyvitamin D trong máu ít nhất 30 ng/mL dường như giúp giảm thiểu các kết quả lâm sàng bất lợi và tử vong ở bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19.

Dữ liệu từ một bệnh viện có 235 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được phân tích như sau: Đối với các bệnh nhân trên 40 tuổi được cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể sẽ ít bị trở bệnh nặng hơn và sẽ giảm thiểu được tình trạng như bất tỉnh, thiếu oxy và tỉ lệ tử vong thấp hơn 51,5% so với những bệnh nhân thiếu vitamin D.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt vitamin D có thể gây hại cho chức năng miễn dịch và làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh đường hô hấp. Ngoài ra, việc bổ sung vitamin D có thể tăng cường phản ứng miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng đường hô hấp nói chung.

Một đánh giá gần đây về thể trạng của 11.321 người từ 14 quốc gia đã chứng minh rằng bổ sung vitamin D làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) ở cả những người thiếu và đủ lượng vitamin D. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin D làm giảm 12% nguy cơ phát triển it nhất một bệnh ARI, có hiệu quả nhất khi dùng hàng ngày hoặc hàng tuần với liều lượng nhỏ và kém hiệu quả hơn khi dùng với liều lượng lớn hơn, cách nhau rộng rãi.

Bổ sung vitamin D cũng đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi, những người có nguy cơ phát triển các bệnh đường hô hấp như COVID-19. Sự thiếu hụt vitamin D cũng là nguyên nhân gia tăng khả năng mắc "cơn bão cytokine". Cytokine là các protein là một phần không thể thiếu của hệ thống miễn dịch. Chúng có tác dụng chống viêm và đóng những vai trò quan trọng, giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Tuy nhiên, cytokine cũng có thể gây ra tổn thương mô trong một số trường hợp nhất định.

Cơn bão cytokine đề cập đến sự phóng thích không kiểm soát của các cytokine tiền viêm, quá trình này diễn ra để phản ứng với nhiễm trùng hoặc các yếu tố khác. Sự phóng thích cytokine bị rối loạn và quá mức sẽ dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ phát triển mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trên thực tế, đây là nguyên nhân chính gây ra suy đa cơ quan và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), cũng như là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển và mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Ví dụ, những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sẽ giải phóng một số lượng lớn các cytokine, đặc biệt là interleukin-1 (IL-1) và interleukin-6 (IL-6).

Thiếu vitamin D có liên quan đến việc giảm chức năng miễn dịch và có thể tăng cường cơn bão cytokine. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng sự thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng COVID-19 nghiêm trọng, cũng như việc bổ sung vitamin D có thể làm giảm các biến chứng liên quan đến cơn bão cytokine và tình trạng viêm không kiểm soát ở những người bị COVID-19.

Hiện tại, nhiều thử nghiệm lâm sàng đang điều tra tác động của việc bổ sung vitamin D (với liều lượng lên đến 200.000 IU) ở những người bị COVID-19. Mặc dù nghiên cứu trong lĩnh vực này đang được tiến hành, nhưng điều quan trọng cần hiểu là nếu chỉ bổ sung vitamin D mà không có kiến thức bảo vệ khác thì một người vẫn sẽ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, thiếu vitamin D có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng và bệnh tật nói chung bằng cách gây hại cho chức năng miễn dịch. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì nhiều người bị thiếu vitamin D, đặc biệt là những người lớn tuổi có nguy cơ phát triển các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến COVID-19.

Vì những lý do này, bạn nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe kiểm tra nồng độ vitamin D để xác định xem bạn có bị thiếu hụt chất dinh dưỡng quan trọng này hay không, và vitamin D này đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa đông khi không có nhiều ánh nắng mặt trời. Tùy thuộc vào nồng độ trong máu của bạn mà có thể bổ sung từ 1.000-4.000 IU vitamin D mỗi ngày. Tuy nhiên, những người có lượng máu thấp thường sẽ yêu cầu liều lượng vitamin D cao hơn nhiều để tăng mức độ bảo vệ của họ đến mức tối ưu. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng mức vitamin D tối ưu nên nằm trong khoảng 30-60 ng/mL (75–150 nmol/L).