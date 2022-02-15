Muốn vắc xin phát huy tác dụng, ăn ngay những loại thực phẩm giàu Vitamin D này

Sức khỏe 15/02/2022 13:05

Trong bối cảnh số ca mắc bệnh COVID-19 biến thể Omicron có xu hướng giảm, các bác sĩ và chuyên gia đề nghị bổ sung nhiều thực phẩm giàu Vitamin D như trứng, cá, sữa, nấm, các loại hạt để nâng cao hiệu quả của vắc xin COVID.

Thực phẩm giàu vitamin D có thể cải thiện hiệu quả của vắc xin không?

Muốn vắc xin phát huy tác dụng, ăn ngay những loại thực phẩm giàu Vitamin D này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến việc bổ sung các thực phẩm giàu Vitamin D trong chế độ ăn hàng ngày vì người ta đã quan sát thấy sự thiếu hụt loại vitamin thiết yếu này không chỉ có thể làm giảm hiệu quả của việc tiêm chủng mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm COVID nghiêm trọng. Sau đây là những gì các chuyên gia khuyến nghị và tại sao lại như vậy?

Những gì các chuyên gia đề nghị?

Muốn vắc xin phát huy tác dụng, ăn ngay những loại thực phẩm giàu Vitamin D này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Amitav Banerjee, Giáo sư & Trưởng bộ phận Thuốc cộng đồng tại Đại học Y khoa DY Patil Pune, nói rằng cơ thể cần đủ lượng Vitamin D để duy trì và hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại Covid-19.

"Cơ thể bạn cần đủ lượng Vitamin D để duy trì và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra cách thiếu hụt Vitamin D có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin và cũng làm tăng mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng Covid ở cá nhân."

Thực phẩm giàu vitamin D có thể ngăn ngừa mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng COVID không?

Muốn vắc xin phát huy tác dụng, ăn ngay những loại thực phẩm giàu Vitamin D này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Thay đổi lối sống không chỉ bao gồm chế độ ăn uống và tập thể dục mà còn nên bước ra ngoài trời để nhận được lượng Vitamin D bắt buộc của bạn cũng là một thành phần quan trọng của lối sống lành mạnh, tiến sĩ nói thêm khi nói về tầm quan trọng của lối sống trong việc ngăn ngừa bệnh tật trong suốt Tập sức khỏe Health4All.

"Chúng tôi nhận thấy rằng người trẻ tuổi có nguy cơ thiếu hụt Vitamin D cao hơn khoảng 4 lần so với người lớn tuổi do những thay đổi về văn hóa và xã hội đã diễn ra trong vài thập kỷ qua. Thiếu hụt vitamin D liên quan trực tiếp đến việc tiếp xúc với với ánh nắng. Chúng tôi thấy ngay cả cảnh sát giao thông cũng bị phát hiện thiếu Vitamin D mặc dù tiếp xúc tốt với ánh nắng. Họ tiếp xúc với ánh nắng hợp lý nhưng da và mặt của họ được che phủ và không tiếp xúc với ánh nắng ", bác sĩ Banerjee cho biết thêm.

Muốn vắc xin phát huy tác dụng, ăn ngay những loại thực phẩm giàu Vitamin D này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Sujeet Kumar Singh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia (NCDC), gần đây cũng cho biết rằng khoảng 64% trường hợp tử vong ở Delhi, Ấn Độ là do nhóm không được tiêm chủng với dân số mắc bệnh lớn.

Trong khi phát biểu về các bệnh đi kèm và các biện pháp an toàn trong thời kỳ Covid, Tiến sĩ Vikas Oswal, Giám đốc Điều hành, Quỹ GIVA cho biết, "Bệnh lao là một trong những vấn đề hô hấp tiềm ẩn cần được chú trọng đặc biệt giống như chúng ta đang trả tiền để bảo vệ chúng ta khỏi Covid. Nếu hệ thống miễn dịch mạnh và vi khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể bạn, nó không ảnh hưởng nhiều đến bạn".

Theo Times of india

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