Bún riêu cua eat clean: Thanh đạm mà ngon ngất ngây

Món ngon mỗi ngày 15/02/2022 07:06

Thèm bún riêu cua quá, mà không muốn nấu kiểu màu mỡ bình thường thì chuyền qua nấu kiểu eat clean cũng rất ngon.

Bún riêu cua eat clean: Thanh đạm mà ngon ngất ngây - Ảnh 1

Vắt tí chanh, thêm tí tương ớt là bao ngon.

Cách nấu nước dùng:

- Làm sạch cua, khều gạch bỏ riêng, cua đem xay/giã rồi lọc lấy nước.

- Xịt chút dầu olive ra chảo, phi hành xào cà chua nêm xíu nước mắm và 1 muôi nước đun cho cà chua chín mềm ngấm mắm. Cho cà chua riêng ra bát.

- Đổ nước cua đã giã hoặc xay vào nồi đun nhiệt vừa, khuấy nhẹ cho thịt cua nổi lên, dùng muôi lỗ vớt thịt cua ra bát riêng.

- Đổ cà chua đã xào vào nồi nước cua đun sôi, thả đậu phụ chiên vào, nêm nếm vừa ăn.

Mọi người có thể cho thêm 2 thìa giấm táo để nước dùng riêu cua có vị chua thanh và thơm hoặc có thể cho bỗng rượu nhé.

- Cuối cùng là xịt chút dầu olive ra chảo phi hành khô, cho gạch cua vào xào thơm rồi cho vào nồi nước dùng. Bước này quyết định vị thơm đặc trưng của nước dùng riêu cua đấy nhé.

Nước dùng ngọt thanh xen lẫn vị chua nhẹ thơm, xịt thêm dầu olive khi nấu nên nước dùng không bị váng mỡ trong veo cực ngon, thêm tí màu vàng từ cà chua xào nên nước dùng màu đẹp mắt.

Cuối cùng xếp bún lứt vào bát, topping đậu + cà chua + chả lá lốt + chút thịt bò nhúng tái + thịt cua+ hành lá. Sau đó chan nước dùng riêu cua, rắc chút tiêu, vắt tí chanh, thêm chút tương ớt rồi thưởng thức thôi.

Chúc mọi người thành công.

Nguồn: Loan Trần

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