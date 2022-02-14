Bún cá rô đồng - món ngon ăn hôm nay nhớ cả ngày mai

- Ướp cá: 2 thìa cà phê bột canh, 2 thìa cà phê bột hành, bột tỏi (có thể bỏ qua), 3 thìa cà phê bột nghệ / bột sư tử. Tẩm cá trước khi chiên: 2 thìa cơm bột bắp/ bột chiên giòn

- Các loại rau củ ăn kèm: 4 - 5 quả cà chua, rau cải, giá đỗ, hành lá, thì là, rau sống tùy sở thích

Các nguyên liệu

Khi ướp cá có thể cho bột nghệ hoặc bột sư tử vào cho cá vàng hơn nhé!

Nước dùng có thể cho mẻ/ giấm bỗng để tạo vị chua

CÁCH THỰC HIỆN:

- Rửa sạch xương heo và xương cá, chần qua nước sôi 1 lượt rồi cho 2 loại xương vào nồi ninh với nước; bỏ thêm 1 củ hành tây, 1 vài nhánh hành khô và vài lát gừng cho thơm, ninh trong khoảng 1 tiếng.

- Cá thái miếng vừa ăn, ướp với bột canh, bột hành, bột tỏi và bột nghệ để tạo màu vàng (có thể dùng bột sư tử nhé, mình thấy dùng bột này cá chiên lên sẽ rất thơm, màu đẹp), ướp cá trong 15- 30 phút. Sau đó, cho thêm bột bắp vào để phủ 1 lớp bột lên miếng cá rồi mang đi chiên.

- Cá chiên ngập dầu trong khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo dầu.

- Nước dùng ninh tầm 1 tiếng thì vớt hết xương ra, sau đó cho thêm bột canh vừa ăn, bột nghệ đển ước có màu vàng đẹp, và nước mẻ/ giấm bỗng để tạo vị chua.

- Cà chua thái múi cau, phi thơm hành khô rồi xào với cà chua trong khoảng 1-2 phút, rồi đổ cà chua vào nồi nước dùng.

- Các loại rau ăn kèm như gái đỗ, rau cải chần qua nước dùng trước khi xếp vào bát.

Xếp các nguyên liệu và bát, chan nước dùng lên và thường thức thôi.

Xếp cá vào tô, rồi đến các loại rau, thêm chút hành lá, thì là...

Chan nước dùng nóng hổi vào là có thể thưởng thức rồi. Sự kết hợp của cá chiên vàng giòn, nước dùng chua nhẹ và các loại rau ăn kèm, tạo nên 1 tô bún cá hấp dẫn

Bún hay phở gì thì với mình cũng không thể thiếu được đĩa quẩy, cắn 1 cái giòn rụm, ngon hết sảy.

Nguồn: FB Ngọc Ánh