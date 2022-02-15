'Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng' - Xuýt xoa trước mâm cỗ nhẹ nhàng mà đầy đủ cầu mong một năm an lành, may mắn

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng để con cháu cầu mong gia đình yên ấm an lành, xua đi những đen đủi, điều không may mắn trong năm mới.

Rằm tháng Giêng là một ngày quan trọng, là dịp để con cháu tỏ lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên, xua tan đi vận vui để cùng ước mong năm mới với nhiều may mắn an nhiên.

Mâm cỗ cúng bao gồm:

1. Gà hấp lá chanh

2. Nem thịt tam giác rán

3. Bò sốt vang

4. Bắp cải cuộn thịt hấp sốt cà chua

5. Giò lụa xếp hoa hồng

6. Miến xào tôm lột

7. Nộm bò khô

8. Xôi Phúc Lộc Thọ

9. Chè bưởi+bánh trôi tàu (mua sẵn)

10. Hoa quả…

Tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán, mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng của mỗi gia đình, vùng miền có thể khác nhau

Nguồn: Hòa Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-ca-nam-khong-bang-ram-thang-gieng-xuyt-xoa-truoc-mam-co-nhe-nhang-ma-day-du-cau-mong-mot-nam-an-lanh-may-man-450104.html