Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí BMJ đã cho thấy nhóm sử dụng vitamin D giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tự miễn. Điều thú vị là nhóm vitamin D cũng báo cáo không ít hơn 39% các trường hợp tự miễn dịch trong ba năm cuối của cuộc thử nghiệm.

Karen Costenbader, giám đốc chương trình lupus tại Bệnh viện Phụ nữ từ Brigham, đồng thời là tác giả nghiên cứu cao cấp, cho biết: “Thật là thú vị khi có những kết quả mới và tích cực này đối với các loại vitamin và chất bổ sung không độc hại ngăn ngừa các bệnh tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao. Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên mà chúng tôi có được rằng việc bổ sung hàng ngày có thể làm giảm tỷ lệ mắc [bệnh tự miễn dịch] và hiệu quả rõ rệt hơn sau hai năm bổ sung vitamin D."

NIH tuyên bố rằng các nhà khoa học đã xác định được hơn 80 bệnh tự miễn dịch ảnh hưởng đến khoảng hơn 24 triệu người ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố rằng thêm tám triệu người tự có kháng thể, các phân tử máu chỉ ra cơ hội phát triển bệnh tự miễn của một người.

Theo chuyên gia Amy Gorin, MS, RDN, hạn chế tiếp xúc với tia nắng mặt trời là một yếu tố phổ biến gây thiếu vitamin D.

Cô ấy chia sẻ "những người có làn da sẫm màu có nguy cơ thiếu hụt vitamin D cao hơn vì họ có nhiều melanin hơn - một sắc tố làm giảm khả năng thu nạp vitamin D từ ánh sáng mặt trời của da có trong da của họ."

Các lựa chọn thực phẩm là một vấn đề khác đằng sau mức vitamin D thấp. Gorin cho biết: “Sự thật là không có nhiều loại thực phẩm là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, đó là lý do tại sao vitamin D là một chất dinh dưỡng được quan tâm liên quan đến sức khỏe cộng đồng”.

Tuy nhiên, cùng với việc bổ sung hàng ngày, Gorin chỉ ra ba loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D, bắt đầu từ cá. Cô nói: “Cá hồi là một nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, cung cấp nhiều dưỡng chất vitamin D cho mỗi khẩu phần ăn nấu chín."

Ngoài ra, có một tin tốt cho những người yêu thích nấm : "Một nửa chén nấm maitake cung cấp rất nhiều vitamin D trong khi cùng một lượng nấm trắng được trồng bằng tia cực tím cung cấp ít dưỡng chất này hơn", Gorin nói.

Thực phẩm giàu vitamin D thứ ba là một loại nước giải khát. Sữa bò, cũng như sữa đậu nành sẽ giúp tăng cường vitamin D và cung cấp lượng dưỡng chất tốt cho mỗi khẩu phần một cốc mà bạn uống.

