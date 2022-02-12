Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được!

Sức khỏe 12/02/2022 06:00

Vitamin D có thể khởi động hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể bạn.

Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được! - Ảnh 1

Vitamin D là một chất dinh dưỡng thiết yếu chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng, chẳng hạn như tăng cường xương, cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng cường hệ thống miễn dịch và gửi thông điệp giữa não và cơ thể.

Hiện nay, nghiên cứu mới từ Bệnh viện Phụ nữ từ Brigham đã phát hiện ra rằng những người bổ sung vitamin D (hoặc kết hợp vitamin D và dầu cá omega-3) ít có khả năng bị chẩn đoán mắc bệnh tự miễn dịch hơn . Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về nghiên cứu mới này nhé!

Vì loại vitamin này và axit béo thiết yếu đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong khi tăng cường khả năng miễn dịch, đội ngũ y tế đã tập hợp một nhóm đa dạng gồm 25.871 người trưởng thành với độ tuổi trung bình là 67. Các tình nguyện viên được hướng dẫn uống bổ sung vitamin D hàng ngày cũng như uống thêm chất bổ sung axit béo omega-3 với 1.000 miligam. Một số người tham gia đã được cho một hoặc hai loại chất dinh dưỡng này. 

Trong quá trình thử nghiệm kéo dài 5 năm, các tình nguyện viên được hướng dẫn báo cáo nếu họ được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn dịch, một tình trạng trong đó hệ thống miễn dịch hoạt động sai và tấn công nhầm các tế bào, mô và cơ quan khỏe mạnh, theo định nghĩa của Viện Y tế Quốc gia ( NIH). Những bệnh này bao gồm viêm khớp dạng thấp, đau đa cơ, thấp khớp (đau và cứng các cơ quanh vai, cổ và hông), bệnh tuyến giáp và bệnh vẩy nến.

Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí BMJ đã cho thấy nhóm sử dụng vitamin D giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tự miễn. Điều thú vị là nhóm vitamin D cũng báo cáo không ít hơn 39% các trường hợp tự miễn dịch trong ba năm cuối của cuộc thử nghiệm. 

Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được! - Ảnh 2
Nguồn ảnh: Shutterstock

Karen Costenbader, giám đốc chương trình lupus tại Bệnh viện Phụ nữ từ Brigham, đồng thời là tác giả nghiên cứu cao cấp, cho biết: “Thật là thú vị khi có những kết quả mới và tích cực này đối với các loại vitamin và chất bổ sung không độc hại ngăn ngừa các bệnh tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao. Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên mà chúng tôi có được rằng việc bổ sung hàng ngày có thể làm giảm tỷ lệ mắc [bệnh tự miễn dịch] và hiệu quả rõ rệt hơn sau hai năm bổ sung vitamin D."

NIH tuyên bố rằng các nhà khoa học đã xác định được hơn 80 bệnh tự miễn dịch ảnh hưởng đến khoảng hơn 24 triệu người ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố rằng thêm tám triệu người tự có kháng thể, các phân tử máu chỉ ra cơ hội phát triển bệnh tự miễn của một người.  

Theo chuyên gia Amy Gorin, MS, RDN, hạn chế tiếp xúc với tia nắng mặt trời là một yếu tố phổ biến gây thiếu vitamin D. 

Cô ấy chia sẻ "những người có làn da sẫm màu có nguy cơ thiếu hụt vitamin D cao hơn vì họ có nhiều melanin hơn - một sắc tố làm giảm khả năng thu nạp vitamin D từ ánh sáng mặt trời của da có trong da của họ."

Các lựa chọn thực phẩm là một vấn đề khác đằng sau mức vitamin D thấp. Gorin cho biết: “Sự thật là không có nhiều loại thực phẩm là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, đó là lý do tại sao vitamin D là một chất dinh dưỡng được quan tâm liên quan đến sức khỏe cộng đồng”. 

Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được! - Ảnh 3
Nguồn ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, cùng với việc bổ sung hàng ngày, Gorin chỉ ra ba loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D, bắt đầu từ cá. Cô nói: “Cá hồi là một nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, cung cấp nhiều dưỡng chất vitamin D cho mỗi khẩu phần ăn nấu chín."

Ngoài ra, có một tin tốt cho những người yêu thích nấm : "Một nửa chén nấm maitake cung cấp rất nhiều vitamin D trong khi cùng một lượng nấm trắng được trồng bằng tia cực tím cung cấp ít dưỡng chất này hơn", Gorin nói. 

Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Thực phẩm giàu vitamin D thứ ba là một loại nước giải khát. Sữa bò, cũng như sữa đậu nành sẽ giúp tăng cường vitamin D và cung cấp lượng dưỡng chất tốt cho mỗi khẩu phần một cốc mà bạn uống.

Uống Vitamin D hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh này mà nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Theo Eat this, not that

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