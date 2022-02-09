Vaccine Covivac do Việt Nam sản xuất đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3, có khả năng sinh kháng thể cao hơn AstraZeneca

Tin y tế 09/02/2022 08:56

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) kết luận Covivac đạt yêu cầu về an toàn. Vaccine cũng có khả năng dung nạp và sinh kháng thể trung hòa cao hơn so với vaccine đối chứng (vaccine AstraZeneca).

Theo nguồn tin từ báo Công Lý, ngày 8/2, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine Covid-19 Covivac cho biết, vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3. 

Cụ thể, qua xem xét báo cáo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) kết luận Covivac đạt yêu cầu về an toàn. Vaccine cũng có khả năng dung nạp và sinh kháng thể trung hòa cao hơn so với vaccine đối chứng (vaccine AstraZeneca).

Như vậy, vaccine Covivac đã đủ điều kiện chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 3. Mức liều được khuyến cáo với vaccine này là 10 cmg.

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Vaccine 'made in Viet Nam' - Ảnh: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 30/11/2021, đại diện nhóm nghiên cứu vắc xin Covid-19 Covivac thông tin về quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3. Theo đại diện nhóm nghiên cứu, quá trình chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 3 cho vắc xin Covid-19 Covivac gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia.

Số lượng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm Covivac phải đảm bảo đủ theo kế hoạch dự kiến ban đầu được Bộ Y tế phê duyệt là 4.000 người. 

Ngoài ra, những người này cũng phải chưa tiêm vắc xin Covid-19 và đủ yêu cầu về sức khỏe… Trước những khó khăn kể trên, nhóm nghiên cứu quyết định tạm ngưng thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Covivac để tìm phương án khác.

Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Ivac) nghiên cứu, sản xuất. Đây là ứng viên vắc xin Covid-19 thứ 2 ở Việt Nam được cấp phép thử nghiệm trên người sau vắc xin Nano Covax của Công ty Nanogen.

Covivac là vắc xin dạng dung dịch có hoặc không có tá chất bổ trợ, không chất bảo quản, với công nghệ sản xuất là vắc xin vector Newcastle (NDV), gắn gene biểu hiện Protein S của virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ sản xuất trên trứng gà có phôi. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vaccine dự phòng cúm mùa đang lưu hành tại Việt Nam. Đặc biệt, vaccine Covivac chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C.

Kết quả thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng của Covivac tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm. Các đánh giá tiền lâm sàng cho thấy vaccine đáp ứng miễn dịch tốt, an toàn, hiệu quả ngăn ngừa biến thể của Anh và Nam Phi.

Giai đoạn tiền lâm sàng cũng chứng minh vắc xin Covivac mang nhiều ưu điểm như tính sinh miễn dịch cao, phù hợp với cơ sở vật chất của các cơ sở tiêm chủng tại Việt Nam, cũng như phù hợp với biến chủng của virus SARS-CoV-2.

Ngày 8/2, Việt Nam ghi nhận 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 3.000 ca nhiễm, Nghệ An và Hải Dương trên 1.000 F0

Ngày 8/2, Việt Nam ghi nhận 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 3.000 ca nhiễm, Nghệ An và Hải Dương trên 1.000 F0

Tính từ 16h ngày 07/02 đến 16h ngày 08/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 14.982 ca trong cộng đồng).

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Từ khóa:   Vaccine COVID-19 vắc xin Covivac AstraZeneca

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