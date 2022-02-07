Cấp cứu Tết tại bênh viện Chợ Rẫy, phát hiện hơn 40 ca mắc COVID-19

Trong quá trình tiếp nhận bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện 45 trường hợp cấp cứu vì bệnh lý khác, sau đó dương tính với SARS-CoV-2.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 7/2, Bệnh viện viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thông tin chi tiết về tình hình cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Xét tổng thể về tình hình tai nạn, bệnh tật cần cấp cứu trong Tết 2022 đã giảm nhiều so với Tết 2021, trong suốt kỳ nghỉ bệnh viện chỉ tiếp nhận 2.109 bệnh nhân cấp cứu.

Bệnh nhân cấp cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc. Bệnh viện đã chủ động các phương án chuyên môn thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, giúp người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện 45 trường hợp cấp cứu vì bệnh lý khác, sau đó dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VietNamNet, hiện chỉ còn 86 trường hợp đang điều trị nội trú. Trong 6 ngày, có 16 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Bệnh viện, tỷ lệ 9%.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Covid-19 đều ở mức độ nặng, nhiều bệnh nền hoặc kèm bệnh cấp cứu.

Bệnh viện Chợ rẫy nhận định, kỳ nghỉ Tết năm nay, lượng bệnh nhân cấp cứu, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương đều giảm so với Tết Nguyên đán 2021 từ 10% đến 30%. Do đó, lượng máu sử dụng cho cấp cứu, phẫu thuật, điều trị là 694 đơn vị, trong khi bệnh viện đã dự trù đến 3.292 đơn vị.

Hiện tại, số bệnh nhân còn điều trị nội trú sau đợt nghỉ là 1.397, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước (2.080 ca).

Ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước Tính từ 16h ngày 04/02 đến 16h ngày 05/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước.

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