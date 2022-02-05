Mức độ nguy hiểm của những người thiếu vitamin D khi mắc Covid-19: Có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường

Các nhà khoa học cho biết, người thiếu vitamin D gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 lên 3.3 lần người bình thường và người thiếu vitamin D khi đã mắc COVID-19 thì có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường.

Theo một kết quả được công bố mới đây trên Tạp chí Quốc tế về Thực hành Lâm sàng (International journal of Clinical Practice) mới đây, cho thấy có 42% người bệnh COVID-19 bị thiếu vitamin D mức độ trung bình và 41% người bệnh thiếu vitamin D mức độ nặng. Nồng độ vitamin D trung bình của người bệnh COVID-19 là 20.3ng/ml trong khi nồng độ bình thường của vitamin D phải trên 30ng/ml.

Các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu của hơn 1.100 người dương tính với virus SARS-CoV-2 tham gia nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2021 tại Trung tâm y tế Galilee.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thuộc khoa Dược, Đại học Bar-Ilan của Israel đã đưa ra kết luận trên và được công bố ngày 3/2 trên tạp chí PLOS ONE.

Ảnh minh họa: Internet

Tất cả người tham gia đều được đánh giá về lượng vitamin D trong cơ thể trong thời gian từ hai tuần đến hai năm trước khi nhiễm bệnh. Kết quả chính thức cho thấy, những người thiếu vitamin D khi mắc Covid-19 có nguy cơ gặp biến chứng nặng hoặc nguy kịch cao hơn 14 lần so với những người khác.

Khả năng được đưa ra là bệnh nhân có thể mắc các bệnh vừa làm giảm nồng độ vitamin D vừa tăng khả năng dễ bị bệnh nghiêm trọng do Covid-19, có nghĩa là sự thiếu hụt vitamin sẽ là một triệu chứng chứ không phải là một yếu tố góp phần vào mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Ảnh minh họa: Internet