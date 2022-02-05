Mức độ nguy hiểm của những người thiếu vitamin D khi mắc Covid-19: Có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường

Các nhà khoa học cho biết, người thiếu vitamin D gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 lên 3.3 lần người bình thường và người thiếu vitamin D khi đã mắc COVID-19 thì có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường.
- Ngày 3/2 (Mùng 3 Tết), Việt Nam ghi nhận 8.601 ca mắc COVID-19 mới tại 57 tỉnh, thành phố
- Ngày 2/2 (Mùng 2 Tết), Việt Nam ghi nhận 8.744 ca nhiễm mới, giảm 2.289 ca so với ngày trước đó
Theo một kết quả được công bố mới đây trên Tạp chí Quốc tế về Thực hành Lâm sàng (International journal of Clinical Practice) mới đây, cho thấy có 42% người bệnh COVID-19 bị thiếu vitamin D mức độ trung bình và 41% người bệnh thiếu vitamin D mức độ nặng. Nồng độ vitamin D trung bình của người bệnh COVID-19 là 20.3ng/ml trong khi nồng độ bình thường của vitamin D phải trên 30ng/ml.
Các nhà khoa học cho biết, người thiếu vitamin D gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 lên 3.3 lần người bình thường và người thiếu vitamin D khi đã mắc COVID-19 thì có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thuộc khoa Dược, Đại học Bar-Ilan của Israel đã đưa ra kết luận trên và được công bố ngày 3/2 trên tạp chí PLOS ONE.
Các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu của hơn 1.100 người dương tính với virus SARS-CoV-2 tham gia nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2021 tại Trung tâm y tế Galilee.
Tất cả người tham gia đều được đánh giá về lượng vitamin D trong cơ thể trong thời gian từ hai tuần đến hai năm trước khi nhiễm bệnh. Kết quả chính thức cho thấy, những người thiếu vitamin D khi mắc Covid-19 có nguy cơ gặp biến chứng nặng hoặc nguy kịch cao hơn 14 lần so với những người khác.
Khả năng được đưa ra là bệnh nhân có thể mắc các bệnh vừa làm giảm nồng độ vitamin D vừa tăng khả năng dễ bị bệnh nghiêm trọng do Covid-19, có nghĩa là sự thiếu hụt vitamin sẽ là một triệu chứng chứ không phải là một yếu tố góp phần vào mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Trần Quốc Cường cho biết, vai trò truyền thống và chính yếu của vitamin D là tăng cường hấp thu canxi và tăng cường mật độ xương, giúp phát triển chiều cao ở trẻ em, phòng ngừa còi xương ở trẻ nhỏ và nhuyễn xương và loãng xương ở người trưởng thành và người cao tuổi.
Trước khi có đại dịch COVID-19, vitamin D cũng được nghiên cứu và chứng minh có nhiều vai trò trong việc góp phần phòng chống các bệnh mãn tính không lây như góp phần ngăn ngừa một số loại ung thư, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, sa sút trí tuệ, bệnh tự miễn…
Trong đại dịch COVID-19, vitamin được nghiên cứu và xác định có vai trò trong việc ngăn ngừa phản ứng viêm và ngăn ngừa tăng cytokine, một trong những chất gây phản ứng viêm mạnh ở người mắc COVID-19.
Nồng độ vitamin D bình thường khi trên 30ng/ml, nồng độ thiếu trung bình khi trong khoảng 20-30ng/ml và thiếu khi dưới 20ng/ml. Nhu cầu vitamin D của người trưởng thành 600 đơn vị (IU) / ngày và tăng lên 800 đơn vị (IU) ở người trên 50 tuổi.