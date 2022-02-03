Ngày 3/2 (Mùng 3 Tết), Việt Nam ghi nhận 8.601 ca mắc COVID-19 mới tại 57 tỉnh, thành phố

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 3/2, Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.738), Thanh Hóa (463), Quảng Nam (356), Hải Dương (326), Phú Thọ (275), Vĩnh Phúc (257), Đắk Lắk (254), Bình Định (230), Hòa Bình (212), Lâm Đồng (208), Thái Bình (202), Hưng Yên (184), Nghệ An (179), Nam Định (160), Hải Phòng (154), Bắc Ninh (144), Bình Phước (137), Hà Nam (137), Bắc Giang (136), TP. Hồ Chí Minh (129), Lạng Sơn (114), Lào Cai (103), Yên Bái (102), Thừa Thiên Huế (99), Quảng Ninh (90), Thái Nguyên (86), Quảng Bình (79), Hà Giang (78), Cà Mau (70), Khánh Hòa (69), Bến Tre (62), Sơn La (62), Tây Ninh (57), Quảng Ngãi (56), Điện Biên (55), Ninh Bình (51), Tuyên Quang (50), Gia Lai (45), Quảng Trị (39), Bình Thuận (27), Cao Bằng (27), Kon Tum (25), Trà Vinh (25), Vĩnh Long (25), Hậu Giang (24), Kiên Giang (23), Phú Yên (23), Bạc Liêu (23), Bà Rịa - Vũng Tàu (20), Đắk Nông (18), Bình Dương (17), Long An (15), Đồng Tháp (12), Lai Châu (8 ), Cần Thơ (7), Đồng Nai (6), Tiền Giang (2).

- Tính từ 16h ngày 02/02 đến 16h ngày 03/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca nhập cảnh và 8.575 ca ghi nhận trong nước (giảm 145 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 5.002 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (-778), Gia Lai (-155), Hải Phòng (-129).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (+254), Quảng Nam (+135), Lâm Đồng (+115).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.085 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.304.095 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.345 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.297.016 ca, trong đó có 2.091.130 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.324), Bình Dương (292.944), Hà Nội (139.677), Đồng Nai (99.917), Tây Ninh (88.405).