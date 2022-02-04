Ngày 4/2 (Mùng 4 Tết), Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca trong nước

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.756), Đà Nẵng (1.544 ca trong 02 ngày), Nam Định (620), Quảng Nam (594), Phú Thọ (428), Vĩnh Phúc (375), Hải Dương (317), Hải Phòng (281), Thanh Hóa (277), Bắc Ninh (276), Nghệ An (269), Hưng Yên (264), Bình Định (260), Hòa Bình (258), Thái Nguyên (237), Lâm Đồng (230), Thái Bình (225), Ninh Bình (182), Bình Phước (161), Bắc Giang (160), Lào Cai (132), Quảng Bình (128), Quảng Ninh (116), Thừa Thiên Huế (115), Hà Nam (112), Cà Mau (89), Sơn La (83), Hà Giang (83), Quảng Trị (78), Kon Tum (68), TP. Hồ Chí Minh (66), Quảng Ngãi (64), Tuyên Quang (63), Bến Tre (57), Đắk Lắk (56), Tây Ninh (55), Điện Biên (51), Đắk Nông (49), Yên Bái (49), Vĩnh Long (43), Bạc Liêu (36), Khánh Hòa (34), Bắc Kạn (33), Đồng Tháp (29), Bình Thuận (26), Cao Bằng (26), Phú Yên (25), Trà Vinh (18), Hậu Giang (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Ninh Thuận (10), Lai Châu (9), Đồng Nai (9), Bình Dương (9), Long An (8 ), An Giang (5), Kiên Giang (4), Cần Thơ (4), Tiền Giang (2).

- Tính từ 16h ngày 03/02 đến 16h ngày 04/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.011 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.062 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-198), Thanh Hóa (-186), Lạng Sơn (-114).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định (+460), Quảng Nam (+238), Phú Thọ (+153).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.612 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.315.689 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.463 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.308.602 ca, trong đó có 2.099.639 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.390), Bình Dương (292.953), Hà Nội (142.433), Đồng Nai (99.926), Tây Ninh (88.460).