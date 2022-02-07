Ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết (7/2), Việt Nam ghi nhận 16.815 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 2.704 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 7/2, Việt Nam ghi nhận 16.815 ca nhiễm COVID-19 mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.988), Nghệ An (1.247), Đà Nẵng (935), Hải Dương (845), Thanh Hóa (789), Vĩnh Phúc (725), Phú Thọ (662), Hải Phòng (633), Nam Định (596), Hòa Bình (585), Bắc Ninh (510), Quảng Nam (461), Thái Nguyên (396), Thái Bình (387), Bình Định (313), Ninh Bình (293), Bắc Giang (289), Điện Biên (241), Lâm Đồng (233), Bình Phước (230), Quảng Bình (217), Gia Lai (215), Hưng Yên (208), Thừa Thiên Huế (199), Quảng Ninh (196), Lạng Sơn (179), Hà Nam (168), Cà Mau (146), Quảng Trị (135), Quảng Ngãi (134), Lào Cai (128), Sơn La (125), Yên Bái (115), Khánh Hòa (110), Hà Giang (105), Hà Tĩnh (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Đắk Nông (91), TP. Hồ Chí Minh (76), Cao Bằng (68), Tuyên Quang (64), Bình Thuận (62), Bắc Kạn (58), Bạc Liêu (48), Kiên Giang (48), Kon Tum (45), Bến Tre (43), Vĩnh Long (42), Phú Yên (38), Trà Vinh (30), Lai Châu (30), An Giang (29), Đồng Tháp (24), Tây Ninh (19), Bình Dương (14), Cần Thơ (10), Đồng Nai (8 ), Hậu Giang (8 ), Tiền Giang (6), Ninh Thuận (6), Long An (5).

- Tính từ 16h ngày 06/02 đến 16h ngày 07/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (-392), Bắc Giang (-157), Bình Định (-112).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+572), Thanh Hóa (+489), Hải Dương (+279).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.853 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.358.786 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.889 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.351.676 ca, trong đó có 2.119.563 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.533), Bình Dương (292.981), Hà Nội (150.996), Đồng Nai (99.960), Tây Ninh (88.539).