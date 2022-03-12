6 cách để tỉnh táo, minh mẫn sau khi thức dậy mà không cần uống cà phê

Nếu bạn đang cố gắng cải thiện chế độ ngủ của mình hoặc vẫn cần trợ giúp thì dưới đây là 6 cách thức dậy nhanh chóng mà không cần dựa vào cà phê để bắt đầu ngày mới.

Nancy Z. Farrell Allen, chuyên gia dinh dưỡng và người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, cho biết nhiều người bị căng thẳng nên họ muốn cơ thể tỉnh táo vào buổi sáng mà không phải lo lắng hoặc gặp áp lực quá tải. Đối với một số người, uống cà phê vào buổi sáng có thể gây đau bụng hoặc tiêu chảy. Một số người có vấn đề về tim mạch không nên uống cà phê nếu nó làm tăng nhịp tim hoặc huyết áp của họ.

Theo Stephanie Mansour, một người cung cấp thông tin sức khỏe và tập luyện thể thao của CNN, đồng thời là huấn luyện viên giảm cân cho phụ nữ, tập một buổi yoga ngắn vào buổi sáng có thể cải thiện đáng kể năng lượng cho ngày mới. "Bạn sẽ đánh thức cơ thể mình bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và giảm bớt tình trạng căng cứng hoặc đau nhức, đồng thời khởi động não bộ bằng cách 'tạo ra endorphin dễ chịu' từ các động tác yoga của bạn", Mansour nói.

Mansour cho biết thêm, các động tác đưa tay qua đầu, duỗi chân sau hoặc hoạt động tăng nhịp tim sẽ giúp tăng cường năng lượng, "Tôi tập trung vào việc kéo căng ngực và sau đó là phần lưng và phần dưới cơ thể để cải thiện lưu thông và năng lượng."

Bạn cũng nên nhớ rằng nên bổ sung nước vào mỗi buổi sáng để đánh thức cơ thể và bù nước cho đêm hôm qua.

2. Đi ngoài trời

Mansour cho biết, đánh thức cơ thể và tâm trí của bạn bằng cách vận động là "tự nhiên và lâu dài hơn nhiều so với việc đánh thức và tăng cường năng lượng buổi sáng từ cà phê," Mansour chia sẻ thực hiện điều này ngoài trời có thể nhân đôi lợi ích tiềm năng. “Việc tập luyện cardio và các hoạt động tăng nhịp tim đóng vai trò như một cách tăng cường năng lượng. Đi bộ buổi sáng giúp tâm trạng yên bình và thay đổi quan điểm vì bạn đang nhìn thấy những điều khác biệt - bầu trời, cây cối, thiên nhiên, v.v. Đi bộ bên ngoài giúp tăng cường năng lượng của bạn vì nhiệt độ bên ngoài sẽ đánh thức cơ thể."

3. Nghe các bài nhạc tươi sáng

Nghe nhạc tươi vui vào buổi sáng có thể thay đổi tâm trạng đáng kể, đặc biệt là khi tập thể dục. Theo một nghiên cứu năm 2020, âm nhạc có nhịp cao tương đương với khoảng 170 nhịp tim mỗi phút có thể thúc đẩy tâm trạng trước khi tập thể dục, giảm bớt cảm giác đau và mệt mỏi, đồng thời cải thiện hiệu suất và sức chịu đựng của cơ thể trong quá trình tập luyện.

4. Cấp nước cho cơ thể

Sau một đêm ngủ, cơ thể bạn sẽ bị thiếu nước trầm trọng, mà nước lại vô cùng "quan trọng đối với nhiều chức năng của não và cơ thể", Farrell Allen nói. Khi các cơ quan của bạn, chẳng hạn như thận, phải hoạt động trong một môi trường không đủ nước thì sẽ tiêu tốn năng lượng hơn, theo một đánh giá năm 2011 về nước, hydrat hóa và sức khỏe.

Farrell Allen cho biết: “Tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng và điều đầu tiên tôi làm là uống một cốc 300ml nước ấm với một chút chanh. "Nó giúp tôi bắt đầy ngày làm việc của mình."

5. Các liệu pháp hương thơm

Farrell Allen nói rằng liệu pháp hương thơm - việc sử dụng chiết xuất thực vật thơm và tinh dầu để xông hơi, xoa bóp hoặc tắm trị liệu có thể hiệu quả đối với một số người. Hoặc chỉ cần thay xà phòng của bạn bằng sữa tắm có hương liệu cũng giúp tăng cường.

6. Ăn vặt thông minh

Một bữa ăn bao gồm protein, chất béo lành mạnh và các nguồn carbohydrate hỗn hợp, giàu chất xơ sẽ giảm thiểu quá trình đường trong máu chậm hơn, hỗ trợ kéo dài năng lượng hơn. Loại bữa sáng này là những gì Farrell Allen đã gợi ý cho những bệnh nhân muốn tăng cường năng lượng vào buổi sáng.

"Thông thường, món của tôi bao gồm pho mát hoặc sữa chua ít béo, phủ quả mọng, granola và quả óc chó. Gia đình tôi thích công thức làm bánh mì bí đỏ và bánh mì bí xanh của tôi. Tôi làm chúng để ăn nhanh vào buổi sáng." Để tăng cường protein, Farrell Allen cũng dùng trứng, thực phẩm thay thế trứng, lát pho mát hoặc pho mát nhỏ.

Những ý tưởng ăn sáng giàu protein và chất xơ khác của Farrell Allen bao gồm:

Bơ phủ lên bánh mì nướng nguyên cám (với trứng nếu muốn), rắc thêm gia vị ăn kèm

Pudding gạo lứt quế với óc chó, có thể làm trước và hâm nóng nhanh

Bữa ăn Farro thêm chút quế xay, táo hoặc quả mọng, hồ đào hoặc quả óc chó. Hoặc thưởng thức món mặn với một bữa kiểu Địa Trung Hải bao gồm cà chua, ô liu, dưa chuột; hoặc một bát với trứng, bơ và rau bina.

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