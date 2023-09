15 loại quả tốt nhất để giảm cân, tan mỡ bụng hiệu quả: Loại thứ 9 vừa dễ tìm lại rẻ vô cùng!

Để nói về những loại trái cây giảm cân thì không thể nào bỏ qua quả bưởi. Thuộc cùng họ với quả chanh, nguồn năng lượng trong quả bưởi sẽ giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng. Bưởi không chỉ là loại trái cây cung cấp cho con người nguồn năng lượng, vitamin dồi dào mà bưởi còn được biết đến như một nguyên liệu giảm mỡ bụng tự nhiên. Đây là loại trái cây giúp làm tiêu mỡ bụng hiệu quả nhất mà nhiều người thường hay sử dụng. Trong quả bưởi chứa nhiều dưỡng chất tốt có lợi cho sức khỏe như: Nước, vitamin C, chất xơ… hơn nữa còn làm giảm lượng isulin trong cơ thể. Việc bổ sung nguồn năng lượng từ quả bưởi sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu vì bưởi có nhiều nước nhưng lại rất ít calo.

Ăn đu đủ giảm cân được vì lượng calo thấp. Ngoài ra, loại trái cây này còn cung cấp chất xơ dồi dào, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể và giúp no lâu hơn. Với việc cải thiện tiêu hóa, bạn sẽ cảm thấy bớt đầy hơi hơn, giúp làm phẳng dạ dày. Đặc biệt, các loại vitamin C, vitamin A trong đu đủ cũng sẽ giúp tiêu hóa năng lượng tốt hơn. Ngừa cơ thể tích tụ các tế bào mỡ thừa gây tăng cân.

3. Chuối

Chuối được coi như một món ăn nhẹ tuyệt vời trước và sau khi bạn tập luyện. Chúng khiến bạn cảm thấy no hơn, cung cấp năng lượng và là nguồn dinh dưỡng, giàu chất xơ, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, cung cấp magie, mangan, kali và nhiều chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, chuối chưa qua chế biến được coi là nguồn cung cấp tuyệt vời tinh bột khoáng.

Chuối là loại trái cây bổ sung lành mạnh cho một chế độ ăn uống cân bằng, vì chuối cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng và là một nguồn chất xơ dồi dào. Mặc dù ăn chuối không thể trực tiếp dẫn đến giảm cân, nhưng một số đặc tính của loại trái cây này có thể giúp giảm đầy hơi, kiểm soát cơn thèm ăn và thay thế đường đã qua chế biến.

4. Bơ

Nhiều người cho rằng quả bơ có vị béo ngậy nên ăn nhiều có thể tăng cân. Tuy nhiên, quả bơ chứa chất béo tự nhiên không bão hòa đơn, tiêu hao mỡ và calo trong cơ thể, giúp giảm cân nếu ăn điều độ. Thực tế, bơ là loại quả giàu vitamin, khoáng chất và rất giàu chất béo tự nhiên. Chất béo này tên là axit oleic, tốt cho tim mạch, giảm viêm. Béo trong quả bơ còn thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn, vì thế không làm tăng cân mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Hơn nữa, thành phần vitamin A, vitamin E, vitamin, kali, canxi, magie... trong quả bơ có tác dụng rất tốt cho làn da và vòng eo.

Quả bơ cũng chứa nhiều chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa trong dạ dày, ăn có cảm giác no lâu, hạn chế những cơn đói. Nhiều nghiên cứu chứng minh ăn một quả bơ vào bữa trưa sẽ giảm cảm giác thèm ăn trong 5 giờ liền sau đó. Vì thế, nhiều người ăn kiêng hay sử dụng quả bơ.

Quả bơ giàu calo hơn các loại thực phẩm khác. Nếu ăn bơ thỏa sức theo ý muốn thì hàm lượng calo nạp vào cơ thể tăng đáng kể lại khiến bạn tăng cân. Vì vậy, cách ăn nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến kết quả tăng hay giảm cân. Nên kiểm soát số lượng ăn và theo chế độ hợp lý.

5. Dứa

Với lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ, dứa còn có tác dụng trong việc giảm cân. Mặt khác, ăn dứa sẽ no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Chính chất xơ có trong dứa sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể.

Tương tự với các loại hoa quả nhiệt đới khác, dứa chứa một loại enzyme tiêu hóa đặc trưng tốt cho dạ dày, giảm thiểu chứng ợ nóng. Fructozơ trong dứa ngăn cản sự thèm ăn và tác động hiệu quả tới cân nặng, đặc biệt là làm giảm mỡ bụng. Dứa có tác dụng ngăn ngừa đầy bụng và giúp cơ thể đốt cháy calo. Trong dứa chứa chất xơ và nhiều khoáng chất khác như: Thiamin, đồng, mangan và các loại vitamin như C, B6. Dứa còn chứa bromelain- một loại enzyme rất quan trọng trong quá trình thủy phân protein thành các axit amin, có tác động tích cực tới việc giảm cân và giảm số đo vòng eo.

6. Dâu tây

Dâu tây chứa rất nhiều vitamin đặc biệt là vitamin C, và nguồn chất xơ, mangan hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa, trao đổi chất. Dâu tây làm tăng khả năng đốt cháy calo. Dâu tây có chứa chất Cellulose và tamine. Đây là hai chất có tác dụng làm sạch đường tiêu hóa, vì thế sẽ giúp bạn không bị tình trạng tích lũy chất cặn bã gây nặng bụng, tăng cân.

Đặc biệt, lượng nước và vitamin C có trong dâu tây còn giúp ngăn chặn cơn đói, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể đồng thời đốt cháy chất béo nhanh chóng, hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. Như vậy, ăn dâu tây không hề gây mập, béo mà ngược lại còn có tác dụng giảm cân, loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

7. Cà chua

Cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và đặc biệt là hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2... rất cao. Chúng rất thích hợp để bạn thêm vào thực đơn giảm cân của mình. Quả cà chua giàu chất xơ và vitamin có tác dụng giảm cân và giảm béo bụng hiệu quả, đồng thời giúp da bạn sáng hồng.

Khi ngồi nhiều, đường ruột của bạn tích tụ quá nhiều chất thải. Cà chua có khả năng hút mỡ lại chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Do vậy nó cũng giúp bạn giảm béo bụng hiệu quả. Cà chua cũng giúp làn da của bạn trở nên hồng hào và mịn màng.

8. Dưa chuột

Loại quả này giúp giảm cân rất tốt và bạn có thể ăn dưa chuột mỗi ngày mà không cần lo lắng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả dưa chuột chỉ chứa 16 calo, 0.1g chất béo, 0.7g chất xơ và còn lại là 95g nước. Như vậy, dưa chuột cung cấp rất ít năng lượng cho cơ thể nhưng lại có lượng chất xơ và nước cao.

Trong dưa chuột có chứa sulfur và silicon- đó là những thành phần có lợi cho thận, giúp thận bài tiết ra axit uric và hạn chế quá trình sản sinh tế bào mỡ trong cơ thể. Thêm vào đó dưa chuột có tính chất thanh nhiệt, chứa nhiều nước nên rất tốt cho sức khỏe. Dưa chuột chứa 85% nước, bromelain và enzyme có khả năng phân hủy protein, giúp cơ thể tránh được một số vấn đề về dạ dày. Ngoài ra còn có chất xơ, axit amin, vitamin A, C… và rất ít đường, rất ít calo, chỉ khoảng 16 kcal/ 100g nên được lựa chọn để giải khát và giảm cân.

9. Chanh

Chanh là một loại trái cây thuộc họ cam quýt giàu vitamin C. Ngoài ra trong chanh có một số chất giúp giảm béo rất hữu hiệu. Chanh giúp thanh lọc quá trình hòa tan lượng mỡ dư thừa, thải độc cho gan, thận, lọc máu, cải thiện chất lượng máu, phục hồi hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thụ và điều chỉnh sự cân bằng trong tiêu hóa. Với đặc tính axit cao cùng những thành phần dinh dưỡng như: Vitamin B, B2, C, photpho, canxi, carborhydrate, chất đạm nhưng lại rất ít calo.

Với lượng vitamin C cao nên chanh có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm quá trình hấp thu chất béo, đường độc hại để có thể giảm mỡ bụng nhanh nhất trong một tuần dễ dàng hơn. Uống nước chanh, trà chanh mật ong được coi là những lựa chọn thay thế tốt cho các loại đồ uống có đường do chúng làm giảm nồng độ chất béo trung tính trong huyết thanh. Nước chanh là một loại nước giải khát có hàm lượng calo thấp tuyệt vời. Nước ép từ một nửa quả chanh chỉ bổ sung tổng cộng 06 calo khi được vắt vào một cốc nước.

10. Kiwi

Kiwi là loại quả có chứa nhiều chất xơ nhất trong các loại hoa quả và một lượng kali phong phú. Do đó, nó được xếp vào hàng các loại quả có mặt trong thực đơn giảm cân của phụ nữ. Enzyme phân giải protein của kiwi cũng rất mạnh, vì vậy dùng kiwi kết hợp với các món ăn có thịt là rất hợp lý.

Vitamin C trong quả kiwi rất nhiều có thể giúp bạn duy trì vóc dáng thanh mảnh, làm đẹp làn da. So với các loại trái cây khác, kiwi chứa một lượng vitamin C tương đối lớn, sở hữu thành phần dinh dưỡng chống oxy hóa cực kì hiệu quả. Không những thế, loại trái cây này còn chứa nhiều canxi, magie, vitamin A, C, E vừa có tác dụng làm đẹp da vừa hỗ trợ cải thiện hệ thống tiêu hóa.

11. Dừa

Nước dừa giúp bạn giảm cân không ngờ chỉ sau một thời gian sử dụng đều đặn và đúng cách. Không như lo ngại của nhiều người rằng uống nước dừa sẽ khiến bạn tăng cân bởi chúng có vị ngọt và nhiều chất dinh dưỡng. Ngược lại, nước dừa là một món đồ uống thiên nhiên hoàn toàn tinh khiết và giúp bạn giảm cân hiệu quả đặc biệt là giảm mỡ cho eo thon. Không chỉ tác động tích cực tới cân nặng, uống nước dừa thường xuyên còn giúp bạn xây dựng cơ bắp săn chắc bởi chúng làm giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ trao đổi chất và giải phóng mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Nước dừa rất giàu chất dinh dưỡng, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách cung cấp nhiều oxy cho cơ thể. Quá trình trao đổi chất hoạt động thích hợp sẽ điều hòa tốt lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát các cơn thèm ăn không đáng có. Chính vì thế việc uống nước dừa đúng cách cũng có thể giúp bạn giảm cân thành công. Tuy nhiên, việc bạn uống nước dừa quá nhiều cùng với các thực phẩm và chất béo khác hoàn toàn có thể làm bạn mập và béo bụng.

12. Táo

Cần phải khẳng định rằng ăn táo giảm cân là điều chắc chắn. Theo đó, táo chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C và các loại đường tốt cho sức khỏe như fructose, glucose…. Chính vì vậy, khi ăn táo, bạn sẽ luôn có cảm giác no và không thèm ăn thêm. Từ đó sẽ tránh được việc ăn uống quá độ và tránh nạp thêm năng lượng vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Táo là một món ăn nhẹ tuyệt vời giàu chất xơ mà ít calo. Một quả táo trung bình có 95 calo, không có kali hoặc chất béo và 4,4 gam chất xơ. Hai loại chất xơ được tìm thấy trong một quả táo, đó là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan hòa vào nước trong dạ dày và làm tăng cảm giác no và hài lòng sau bữa ăn. Chất xơ không hòa tan không được tiêu hóa trong dạ dày nhưng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Không chỉ có vậy, khi ăn táo thường xuyên, lượng đường trong máu sẽ giảm xuống và giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi, phát huy việc đốt cháy mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng nhanh hơn. Ngoài ra, việc ăn táo hàng ngày có liên quan nhất quán đến việc giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, hen suyễn, tiểu đường tuýp 2, tăng chức năng phổi.

13. Dưa hấu

Dưa hấu có chứa thành phần đặc biệt đó là acid có tác dụng làm tiêu hao mỡ thừa, lại ít calo đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất nên dưa hấu được coi là thực phẩm lý tưởng cho việc giảm cân.

Dưa hấu là một nguồn tuyệt vời của nhiều chất chống oxy hóa bao gồm beta carotene, lycopene và 16% RDI của vitamin C. Ăn dưa hấu sẽ đảm bảo cơ thể đủ nước. Ngoài ra, khi bạn được cung cấp đủ nước, bạn sẽ không nhầm lẫn khát với đói và ăn quá nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món sinh tố dưa hấu ngon miệng.

Đặc biệt, dưa hấu có chứa tới hơn 94% là nước có thể giúp loại bỏ độc tố cơ thể, giúp cơ thể tránh khỏi phù nề. Có thể nói dưa hấu là tổng hợp các dưỡng chất giúp da chậm lão hóa và trắng sáng mịn màng nữa nhé.

14. Mận

Quả mận thuộc họ mơ, được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Thông thường bên ngoài vỏ sẽ có màu đỏ sẫm hoặc tím xanh, phần thịt màu hồng hoặc đỏ. Mận là loại trái cây vừa ngọt, vừa chua, nhiều nước, được ưa thích vào mùa hè. Quả mận giàu chất xơ, không có chất béo hoặc cholesterol xấu.

Một quả mận chỉ chứa 30 calo, 6,5 g đường, 0,5 g protein và 1 g chất xơ. Những trái cây màu đỏ này có thể cung cấp cho các gen béo trong cơ thể bạn “ánh sáng đỏ”. Mận có chứa các hợp chất phenolic gọi là flavonoid, những hợp chất này không chỉ có tác dụng giúp cho trái cây có màu sắc đậm mà còn có khả năng chống lại chất béo.

Hơn nữa trong quả mận còn giàu chất xơ và vitamin C giúp kích thích quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Nước chiếm đếm 70% thành phần trong quả mận, khi ăn sẽ tạo cảm giác no giả hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Có thể nói đây là món ăn lý tưởng cho những nàng muốn sở hữu body thon gọn, săn chắc hơn.

15. Nho

Mặc dù nho chứa nhiều đường hơn các loại trái cây khác nhưng chúng cũng mang lại một số lợi ích chống lại chất béo bất ngờ. Nho có chứa một thành phần tên là pterostilbene, có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Nho là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, bên cạnh đó nho chứa ít chất béo và chứa nhiều chất xơ nên sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn và nếu ăn nho hợp lý thì không những không mập mà còn có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên thì nho có vị ngọt nên bạn không nên ăn nhiều, vì ăn nhiều thì bổ sung nguồn năng lượng lớn vào cơ thể, và các dưỡng chất này sẽ không được chuyển hóa hết mà dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân.

Nếu bạn ăn uống đúng cách, đồng thời kết hợp với chế độ tập luyện thể dục thì hiệu quả giảm cân sẽ càng cao và nhanh hơn. Vậy nên, nếu muốn được giảm cân nhanh chóng thì bạn hãy chăm chỉ luyện tập thêm nữa nhé!