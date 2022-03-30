Rũ bỏ hình ảnh thẩm phán nghiêm túc và lạnh lùng, chị đại Kim Hye Soo gây sốt với thân hình bốc lửa, gợi cảm đến khó tin

Sao quốc tế 30/03/2022 21:08

Kim Hye Soo là thần tượng của nhiều sao hạng A Hàn Quốc, ba lần đoạt Ảnh hậu, hai lần được vinh danh Thị hậu trong 36 năm làm nghề. Với thân hình bốc lửa cùng nhan sắc vạn người mê, cô được mệnh danh là 'quả bom sex' của màn ảnh xứ Hàn.

Từ khi ra mắt với vai diễn cô gái mạnh mẽ, giỏi võ trong Ggambo (1986) khi mới 16 tuổi, đến nay, khi đã ngoài ngũ tuần, Kim Hye Soo vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả khắp châu Á, trong đó có khán giả Việt Nam.

Kim Hye Soo là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô được biết đến với vai diễn trong các bộ phim Tazza: The High Rollers, The Thieves, Coin Locker Girl Familyhood cũng như loạt phim truyền hình Signal and Hyena. Cô được biết đến với sự đa năng và diễn xuất đa dạng.

Rũ bỏ hình ảnh thẩm phán nghiêm túc và lạnh lùng, chị đại Kim Hye Soo gây sốt với thân hình bốc lửa, gợi cảm đến khó tin - Ảnh 1

Mới đây, dự án phim mới của Kim Hye Soo đã trở thành bom tấn tại Hàn Quốc với những chi tiết khắc họa rõ nét xã hội đầy bất công. Shim Eun Seok (Kim Hye Soo) là một thẩm phán cương trực và nghiêm khắc đã được chỉ định các vụ án xét xử vị thành niên của tòa án quận và cô phải đối mặt với nhiều tình huống kịch tích gây ra bởi tội phạm dưới 18 tuổi. 

Rũ bỏ hình ảnh thẩm phán nghiêm túc và lạnh lùng, chị đại Kim Hye Soo gây sốt với thân hình bốc lửa, gợi cảm đến khó tin - Ảnh 2

Đây là vai diễn tâm lý mạnh mẽ được xây dựng với hình tượng nghiêm túc và lạnh lùng. Thế nhưng, trong những bức ảnh đời thường, nữ diễn viên đã hoàn toàn lột xác, rũ bỏ hình ảnh kín đáo trên phim để khoe khéo thân hình chữ S lý tưởng.

Rũ bỏ hình ảnh thẩm phán nghiêm túc và lạnh lùng, chị đại Kim Hye Soo gây sốt với thân hình bốc lửa, gợi cảm đến khó tin - Ảnh 3

Trong ảnh, Kim Hye Soo diện một chiếc váy họa tiết da báo với đường khoét cổ sâu và tạo dáng trên ghế sofa. Thân hình nóng bỏng cùng vòng eo nhỏ được tôn lên bởi chiếc váy cổ vuông và thắt lưng dày. Kiểu tóc mới lạ của Kim Hye Soo tạo nên một khí chất vô cùng thời thượng, sành điệu.

Rũ bỏ hình ảnh thẩm phán nghiêm túc và lạnh lùng, chị đại Kim Hye Soo gây sốt với thân hình bốc lửa, gợi cảm đến khó tin - Ảnh 4

Được biết, Kim Hye Soo đã xuất hiện trong loạt phim của Netflix Tòa án vị thành niênTòa án vị thành niên là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do đạo diễn Hong Jong Chan cầm trịch sản xuất, sẽ được phát hành trên Netflix vào ngày 25. Đây là một bộ phim về phòng xử án đặc biệt về tội phạm vị thành niên.

Theo Money Today

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