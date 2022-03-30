Kristen Stewart và người tình đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ, gây sốt với những khoảnh khắc 'ngọt đến sâu răng'

Sao quốc tế 30/03/2022 21:15

Nữ diễn viên Kristen Stewart nắm tay hôn thê của mình - nữ biên kịch Dylan Meyer. Cả hai khiến người xem ngưỡng mộ với những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc.

Kristen Stewart tham dự thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ vào rạng sáng 28/3 (giờ Hàn Quốc, tức chiều 27/3 theo giờ Mỹ). Ngôi sao được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Công nương Diana trong phim Spencer.

Kristen Stewart và người tình đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ, gây sốt với những khoảnh khắc 'ngọt đến sâu răng' - Ảnh 1

Kristen Stewart khoe vẻ quyến rũ gợi cảm khi diện áo khoác, quần âu ngắn nóng bỏng với mái tóc rẽ ngôi lệch sang một bên. Đặc biệt, cô nàng gây chú ý bởi gu thời trang chất lừ với chiếc áo sơ mi mặc hờ hững không gài cúc, để lộ vòng một lấp ló vô cùng quyến rũ. Bộ trang phục này đến từ nhà mốt Chanel.

Kristen Stewart và người tình đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ, gây sốt với những khoảnh khắc 'ngọt đến sâu răng' - Ảnh 2

WSJ nhận định: “Đây có thể là chiếc quần shorts nóng bỏng nhất từng xuất hiện trên thảm đỏ Oscar”.

Kristen Stewart cũng tham dự sự kiện cùng hôn thê đồng giới, Dylan Mayer. Hai người cùng nắm tay và trao nhau những nụ cười đầy tình ý.

Kristen Stewart và người tình đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ, gây sốt với những khoảnh khắc 'ngọt đến sâu răng' - Ảnh 3

Đây là lần thứ hai Kristen và Dylan dự sự kiện cùng nhau sau hai năm hẹn hò. Một tuần trước, cặp sao lần đầu chụp hình thảm đỏ tại lễ trao giải Critics Choice Awards. Dylan tới ủng hộ Kristen được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Công nương Diana trong phim Spencer.

Kristen Stewart và người tình đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ, gây sốt với những khoảnh khắc 'ngọt đến sâu răng' - Ảnh 4

Năm 2017, Kristen Stewart từng tuyên bố là người song tính. Cô xác nhận Dylan Meyer đã cầu hôn mình, theo Reuters. “Chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi quyết định sẽ làm điều đó... Tôi muốn được cầu hôn vì nghĩ rằng tình yêu được minh định rõ ràng và chị ấy đã thực hiện”, Kristen Stewart nói trong chương trình The Howard Stern Show.

Theo News1

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Từ khóa:   sao USUK Kristen Stewart OSCAR 2022

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