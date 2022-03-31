Rời xa ánh hào quang, nam diễn viên của 'Thiên Long Bát Bộ' về quê làm nông

Sao quốc tế 31/03/2022 08:25

Nam diễn viên Cao Hổ từng đóng trong bộ phim "Thiên Long Bát Bộ" 2003 về quê làm nông sau bê bối dùng chất cấm.

Theo trang Sina đưa tin, nam diễn viên Cao Hổ hiện sống ở quê nhà - tỉnh Sơn Đông, anh khai hoang đất làm nông trường, trồng ngũ cốc, rau củ. Cao Hổ thực hiện tất cả công đoạn trồng trọt, từ làm đất, ủ phân tới gieo hạt, thu hoạch.

Theo chia sẻ, anh dựng một căn nhà nhỏ trong nông trường để nghỉ ngơi, mời bạn bè uống trà khi họ tới thăm. Nam diễn viên 48 tuổi này hiện là nông dân thực thụ và khẳng định không nghĩ đến việc đóng phim.

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Cao Hổ và vợ - Ảnh: Sina
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Nam diễn viên không có ý định quay trở lại Cbiz - Ảnh: Sina

Thuở nhỏ, nam diễn viên từng phụ giúp ông bà việc đồng áng nhưng chủ yếu là thu hoạch ngũ cốc. Đến nay, khi tự gieo hạt, chăm chút cây quả từng ngày, anh mới cảm nhận được niềm vui của trồng trọt, niềm hạnh phúc khi cây trồng đơm hoa kết trái.

Thi thoảng, một số bạn bè của Cao Hổ ở làng giải trí ghé thăm anh. Người đẹp Trương Mẫn từng tới nhờ Cao Hổ chỉ dẫn kinh nghiệm làm nông, cô hứa giúp đồng nghiệp tiêu thụ nông sản.

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Cao Hổ trong tạo hình hòa thượng Hư Trúc của 'Thiên long bát bộ' - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Cao Hổ có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiên long bát bộ, Khang Hy vi hành, Lã Bất Vi truyền kỳ, Đại Minh thiên tử… Anh là một diễn viên thực lực được nhiều khán giả yêu mến.

Thế nhưng, 2 lần tù tội đã khiến Cao Hổ không còn đường trở lại showbiz. Năm 2003, do sơ suất kỹ thuật, Cao Hổ đã điều khiển xe đâm tử vong một nhân viên ánh sáng trên phim trường. Nam tài tử phải ngồi tù 1 năm vì chuyện này. Đến năm 2014, Cao Hổ lại bị giam 18 ngày do sử dụng chất cấm. 

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