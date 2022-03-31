Bộ ảnh cưới 'pha-ke' của Son Ye Jin - Hyun Bin được tung ra trước giờ G, CĐM 'rần rần' hóng 'người thật việc thật'

Chiều nay vào lúc 16h (theo giờ Hàn Quốc) sẽ diễn ra đám cưới "thế kỷ" của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Tuy nhiên trước thời điểm 2 nhân vật chính của hôn lễ công khai ảnh cưới, netizen đã được 1 phen "té ngửa" trước loạt ảnh "tình bể bình" được đăng tải rầm rộ nên MXH.

Theo truyền thông hàn Quốc, 16h giờ chiều nay (theo giờ Hàn Quốc), lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ chính thức bắt đầu tại Aston House, thuộc khách sạn Sheraton Grand Waterhill. Trước giờ G, trên MXH bất ngờ lan truyền loạt ảnh cưới "tình bể bình" của cô dâu chú rể khiến dân tình mạnh tay chia sẻ rầm rộ.

Trong ảnh, cô dâu Ye Jin rạng rỡ, sánh đôi cùng chú rể Hyun Bin. Từ ánh mắt đến nụ cười của cặp đôi đều ánh lên vẻ hạnh phúc. Ảnh cưới 'pha - ke' của cặp đôi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngay lập tức, nhiều netizen tinh ý đã phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép, được can thiệp bởi công nghệ photoshop mà thôi.

Trước đó, không ít lần fan hâm mộ của cặp đôi đã tung hàng loạt hình ảnh hẹn hò và đẩy thuyền nhiệt tình dù thời điểm đó, đàng trai và đàng gái vẫn chưa công khai hẹn hò. Điều này cũng đủ thấy Son Ye Jin và Hyun Bin được "ship" nhiệt tình đến mức nào. Xét về độ đẹp đôi thì 'miễn bàn' - Ảnh: Internet Dự kiến, lễ cưới chiều nay sẽ có sự góp mặt của loạt tên tuổi đình đám gồm các ngôi sao thân thiết với Hyun Bin và Son Ye Jin. Dân tình đã lần ra thông tin của dàn khách mời đến dự đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin gồm có: Joo Jin Mo, Kim Soo Ro, Han Jae Suk, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee... Cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới khiến cả showbiz hàn rần rần và không ngừng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi "quyền lực" nhất nhì xứ sở kim chi.

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