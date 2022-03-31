"Tiểu Suzy" Song Jia nhan sắc ngày càng lên hương, mới 16 tuổi nhưng sở hữu nét đẹp sắc xảo, mặn mà

Hình ảnh mới đây của "Tiểu Suzy" Song Jia khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tự nhiên, "không góc chết" ở tuổi 16.

Nữ diễn viên Park Yeon-soo vừa qua đã đăng tải hình ảnh thường ngày của cô con gái Song Jia khiến cư dâng mạng trầm trồ vì nhan sắc ngày một tăng hạng của cô nàng.

Park Yeon-soo cho biết trên Instagram cá nhân: "Chủ nhật là ngày duy nhất mà bé Jia được ngủ nướng, ăn sáng và đến khu tập luyện lúc 11 giờ. Mẹ đã làm bánh mì nướng cho bé, để tiết kiệm thời gian bé ăn trên đường đi tập. Tập luyện đến 5 giờ rồi đến Daechi-dong để massage và đón em trai tôi ". Mẹ Park Yeon-soo tiết lộ lịch trình bận rộn của cô nàng Song Jia.

Trong bức ảnh được đăng tải, Song Ji-ah đang ăn bánh mì nướng trong trên đường đi tập.

Đặc biệt, cô gái 16 tuổi Song Ji-ah khoe góc nghiêng "cực phẩm" và ngoại hình hoàn hảo đúng với biệt danh '"Tiểu Suzy".

Cư dân mạng để lại nhũng bình luận tích cực cho cô nàng như: "Mình luôn ủng hộ Tiểu Suzy"; "Jia, cô gái mê chơi gôn ngay cả khi đang ăn".

Cô nàng cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi gương mặt mộc xinh đẹp và vóc dáng "chuẩn đét" dù chỉ mới 16 tuổi. Hiện cô đang tập luyện để trở thành một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp.

Theo News1korea

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