Truyền thông tiết lộ sau lễ cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật

Sao quốc tế 31/03/2022 12:10

Chỉ còn vài tiếng nữa 'Đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ được diễn ra, nhưng sau lễ cưới họ sẽ chưa đi hưởng tuần trăng mật ngay.

Theo nguồn tin của Star News vào ngày 31/3, Hyun Bin và Son Ye Jin đã lên tiếng sẽ chưa đi hưởng tuần trăng mật ngay sau lễ cưới của họ tại Walkerhill Hotel Aston House ở Seoul, Hàn Quốc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Hiện chưa rõ lý do cụ thể nhưng cả hai dự kiến ​​sẽ dành ngày cuối tuần đầu tiên tại nhà mới cưới sau đám cưới.  Một người thân cận đã thông tin cho Star News rằng: "Họ vẫn chưa lên kế hoạch cho tuần trăng mật của mình."

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và những người thân quen tham dự. Những người nổi tiếng (là bạn thân của hai vợ chồng), dự kiến ​​sẽ tham dự với tư cách khách mời. Nam tài tử Jang Dong-gun (người thân lâu năm của Hyun Bin) sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng và gửi lời chúc phúc cho tương lai của họ.

Truyền thông tiết lộ sau lễ cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh 1
 Ảnh : Star News

 

Trước đó, cả hai đã gửi thiệp mời đám cưới cho người quen và yêu cầu đảm bảo an ninh nghiêm ngặt vì một phần khách mời là những người nổi tiếng, một phần đám cưới được tổ chức riêng tư. Nơi tổ chức tiệc cưới Aston House, là nơi người ngoài có thể dễ dàng ra vào được. Trước đó, những nhân vật nổi tiếng như Bae Yong-joon và Park Su-jin, Ji Sung và Lee Bo-young, Sean và Jeong Hye-young, Shim Eun-ha, Kim Hee-sun, Lee Si-young và Kim Min- jun đã tổ chức đám cưới của họ ở đây.

Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn vào ngày 10 tháng trước. Đã hơn một năm kể từ khi họ bắt đầu công khai hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái. Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu tiên hợp tác với nhau trong bộ phim "Negotiation", được phát hành vào tháng 9 năm 2018 và tái hợp thành “Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất” trong bộ phim truyền hình "Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh", một bộ phim truyền hình của đài tvN được bấm máy ghi hình và kết thúc vào tháng 2 năm 2020. Trước buổi giới thiệu phim 'Crash Landing on You' vào tháng 12 năm 2019, cả hai đã bị đồn hẹn hò hai lần từ một số người thấy họ ​​khi đi du lịch cùng nhau ở Hoa Kỳ, nhưng cả hai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đó. Sau đó, tin đồn hẹn hò nhiều lần dấy lên và cuối cùng họ cũng thừa nhận đang hẹn hò.

Truyền thông tiết lộ sau lễ cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh 2
 Ảnh : tvN "Hạ cánh nơi anh"

 

Cả hai đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả với vai cặp tình nhân trong “Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh”, cả hai đã bước ra từ “phim giả tình thật” và cuối cùng đi đến con đường kết hôn. Trước khi tổ chức đám cưới, cả hai đã quyên góp 200 triệu won (tương đương 4.000.000.000 đồng) để khôi phục các khu vực như Uljin, Gyeongbuk và Samcheok, Gangwon bị thiệt hại do cháy rừng liên tục nhiều ngày.

Hyun Bin đã chia sẻ suy nghĩ khi thông báo về đám cưới: “Tôi sẽ cẩn thận tiến thêm một bước nữa vào hành động thứ hai trong cuộc đời mình.” Nam diễn viên còn bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Son Ye-jin: “Tôi đã hứa sẽ cùng nhau, bước tiếp những ngày tháng phía trước với người phụ nữ luôn khiến tôi mỉm cười.” Son Ye Jin cũng nói: “Tôi đã tìm được người mà tôi có thể dành cả cuộc đời còn lại. Chỉ cần ở bên nhau thôi cũng đủ thấy ấm áp và êm đềm lắm rồi. Tôi đã nghĩ rằng việc nam nữ gặp nhau, chia sẻ tâm tư với nhau và hứa hẹn cho một tương lai là một việc ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi đã đi đến được con đường này rất tự nhiên. Xin hãy chúc phúc cho tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra.”

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