'Con trai của Netflix Hàn Quốc' - Song Kang vươn tầm thế giới, xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng của Đức

Song Kang xuất hiện trên trang bìa tạp chí của Đức khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán.

Song Kang trên trang bìa tạp chí Mr. ICON

Ngày 30/3, công ty quản lý cho biết Song Kang đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Đức nổi tiếng thế giới Mr. ICON - tạp chí thời trang giao lưu văn hóa đa dạng.

Phim “Weather People” đang chiếu trên Netflix

‘Con trai Netflix’ đã nhận được sự yêu thích không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài khi tham gia các bộ phim như Sweet Home, “Navillera”, “Nevertheless”... Nhưng phải đến bộ phim “Weather People” công chiếu gần đây, cái tên Song Kang mới được phổ cập rộng rãi đến khán giả Châu Á.

'Bad boy' Song Kang

Được xem là một gương mặt nổi bật của phim ảnh xứ kim chi, nam diễn viên sinh năm 1994 ngày càng được lòng khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, khả năng diễn xuất ổn định. Gần đây, anh ấy đã xuất hiện với tư cách là nhân vật chính đầu tiên của fan meeting Netflix toàn cầu.

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn" Diễn viên Hollywood Will Smith đã xin lỗi về hành động bạo lực của anh tại lễ trao giải Oscar 2022. Ngày 28/4 (giờ Mỹ), nam diễn viên đã đăng tải một bài viết lên SNS: "Tôi muốn công khai xin lỗi Chris Rock".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-cua-netflix-han-quoc-song-kang-vuon-tam-the-gioi-xuat-hien-tren-trang-bia-tap-chi-noi-tieng-cua-duc-459077.html