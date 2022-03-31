Chính thức về chung nhà, Son Ye Jin và Hyun Bin khiến dân tình choáng ngợp vì khối tài sản khổng lồ

Nữ diễn viên Son Ye Jin (40 tuổi) và tài tử Hyun Bin (40 tuổi, tên thật là Kim Tae Pyeong) sẽ kết hôn vào 4 giờ chiều ngày hôm nay (31/3) và khối tài sản bất động sản của họ đang thu hút sự chú ý từ netizen.

Trong chương trình 'Secret Newsroom' của IHQ phát sóng vào tháng 11 năm ngoái, người ta đã khảo sát những tài sản bất động sản của cặp đôi thế kỉ Son Ye Jin và Hyun Bin.

Theo báo cáo, Son Ye Jin đã mua một tòa nhà ở quận Mapo, Seoul với giá 9,3 tỷ won vào năm 2015 và bán lại nó với giá 13,5 tỷ won vào năm 2018, thu về lợi nhuận khoảng 4,2 tỷ won (gần 80 tỷ VNĐ). Hiện tại, nữ diễn viên đang sở hữu một biệt thự sang trọng trị giá khoảng 6 tỷ won ở Samseong-dong, và vào năm 2020, Son Ye Jin đã thu hút sự chú ý khi mua một tòa nhà ở Sinsa-dong với giá khoảng 16 tỷ won (xấp xỉ 302 tỷ VNĐ).

Năm 2013, Hyun Bin mua một ngôi nhà ở Cheongdam-dong với giá 4,9 tỷ won. Anh đầu tư thêm 2,7 tỷ won, sau đó chuyển mục đích sử dụng thành một tòa nhà thương mại. Hiện tại, tòa nhà được cho là trị giá hơn 10 tỷ won (xấp xỉ 189 tỷ VNĐ). Năm 2009, chàng tài tử mua một biệt thự sang trọng ở Heukseok-dong, quận Dongjak, Seoul với giá 2,7 tỷ won và bán với giá 4 tỷ won (xấp xỉ 75,5 tỷ VNĐ) vào năm 2021. Sau đó, Hyun Bin cũng mua một căn hộ áp mái trị giá 4,8 tỷ won ở Guri (khoảng 90,5 tỷ VNĐ).

Trong chương trình phát sóng vào thời điểm đó, một người tham gia hội thảo đã khiến mọi người ngạc nhiên khi nói, "Nếu hai người kết hôn, một tài sản tương đương với quy mô của một doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc được hình thành." Từ đây, sự chú ý đổ dồn vào quy mô tài sản của hai 'chuyên gia bất động sản' và giá trị ngôi nhà của cặp đôi mới cưới Hyun Bin - Son Ye Jin

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-ve-chung-nha-son-ye-jin-va-hyun-bin-khien-dan-tinh-choang-ngop-vi-khoi-tai-san-khong-lo-459275.html