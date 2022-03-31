Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Theo nguồn tin được tiết lộ người bạn thân của chú rể Huyn Bin - Jang Dong Geun sẽ là người đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới của cặp đôi Huyn bin và Son Ye Jin.

Ảnh minh họa: Internet

Hyun Bin (40 tuổi) và Son Ye-jin (40 tuổi), cặp đôi nổi tiếng nhận được rất sự yêu mến của khán giả khi xuất hiện cạnh nhau trong bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’, sẽ kết hôn vào ngày hôm nay (31/03).

Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào lúc 4 giờ chiều hôm nay tại Aston House, Grand Walkerhill Hotel, Gwangjin-gu, Seoul.

Đã hai năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 3 năm 2020.

Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có bố mẹ và người quen của hai bên gia đình được mời.

Cả hai được biết đã yêu cầu an ninh nghiêm ngặt đối với những vị khách nhận lời mời đám cưới.

Ngoại trừ lời chúc mừng từ người bạn thân lâu năm của Hyun Bin, Jang Dong-gun, lễ cưới và các bài hát chúc mừng hoàn toàn không được tiết lộ.

Aston House gồm một dinh thự lớn và một khu vườn ngoài trời toàn cảnh nhìn ra sông Hàn và có sức chứa 300 người, nhưng số lượng người tham dự dự kiến ​​sẽ ít hơn khi suy xét đến tình trạng đại dịch COVID-19.

Nếu trời không mưa, có vẻ như bữa tiệc sân vườn sẽ được tổ chức ngoài trời.

Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu tiên hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh năm 2018 ‘Cuộc đàm phán sinh tử’, và năm sau họ gặp lại nhau trong bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’.

Trước đó đã từng có hại tin đồn hẹn hò giữa hai người nhưng cả hai đều phủ nhận vào thời điểm đó.

Sau đó, vào tháng 1 năm ngoái, có thông tin tiết lộ rằng họ đã hẹn hò được khoảng hai năm, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, một tháng sau khi kết thúc ‘Hạ cánh nơi anh’, khiến người hâm mộ trong và ngoài nước vui mừng khi OTP của mình đã thành sự thật.

Khi họ tuyên bố kết hôn vào tháng trước, Son Ye Jin đã nói rằng : “Tôi đã có một người mà tôi có thể ở bên cạnh suốt cuộc đời”, và Hyun Bin nói, “Tôi đã hứa sẽ bước tiếp những ngày sắp tới với cô ấy, người luôn khiến tôi mỉm cười.”

(Theo SBS News)

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