Son Ye Jin từ "người vợ tin đồn" chính thức trở thành "phu nhân" nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ

Sao quốc tế 31/03/2022 12:07

Từng được "ship" nhiệt tình với Hyun Bin và rộ lên 3 tin đồn hẹn hò, cuối cùng mỹ nhân Son Ye Jin cũng chính thức trở thành đại phu nhân nhà họ Kim.

Cặp đôi diễn viên "trai tài gái sắc" Hyun Bin và Son Ye Jin đã ba lần phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng cuối cùng cũng cũng có kết thúc viên mãn.

Son Ye Jin từ 'người vợ tin đồn' chính thức trở thành 'phu nhân' nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ - Ảnh 1

Hai người sẽ cử hành hôn lễ tại Aston House, Grand Walkerhill (Seoul) vào 4 giờ chiều hôm nay. Sau hàng loạt những tin đồn và phủ nhận, cuối cùng họ cũng thừa nhận đang trong mối quan hệ lãng mạn và họ sẽ kết hôn với nhau.

Tin đồn hẹn hò đầu tiên rộ lên sau khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim "Negotiation" vào năm 2018. Sau đó, tháng 1 năm 2019, họ bị bắt gặp ở cùng nhau tại một siêu thị ở Los Angeles, Mỹ dẫn đến tin đồn hẹn hò thứ hai. Năm 2020, họ lại tiếp tục "cặp" với nhau trong bộ phim truyền hình ăn khách "Crash Landing on You" của đài tvN, lúc này rộ lên đồn hẹn hò thứ ba, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Son Ye Jin từ 'người vợ tin đồn' chính thức trở thành 'phu nhân' nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ - Ảnh 2

Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, khoảng một năm sau khi "Crash Landing on You" kết thúc, tin đồn hẹn hò thứ tư lại dấy lên, Hyun Bin và Son Ye Jin lúc này mới thừa nhận họ là người yêu của nhau. Công ty quản lý của Hyun Bin - VAST Entertainment cho biết họ quen nhau qua công việc và sau khi bộ phim kết thúc, tình cảm của họ ngày một phát triển nên chính thức hẹn hò với nhau.

Vào ngày 10 tháng 2 năm nay, khoảng một năm sau khi công khai hẹn hò, cả hai thông báo tin kết hôn. 

Được biết, Hyun Bin ra mắt công chúng vào năm 2003. Một số tác phẩm anh từng tham gia như: "My Name is Kim Sam-soon", "The World They Live In", "Secret Garden", "Memories of the Alhambra", "Crash Landing on You",... Với tài năng và ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Son Ye Jin ra mắt trong CF "The Man with Flowers" vào năm 1999, và xuất hiện trong "Tasty Proposal" của đài MBC, "Seonhee Jinhee", "Love Novel",...v.v Không lâu sau khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, cô nàng trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu xứ sở kim chi.

Theo Chosun Biz

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