Son Ye Jin từ "người vợ tin đồn" chính thức trở thành "phu nhân" nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ

Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, khoảng một năm sau khi "Crash Landing on You" kết thúc, tin đồn hẹn hò thứ tư lại dấy lên, Hyun Bin và Son Ye Jin lúc này mới thừa nhận họ là người yêu của nhau. Công ty quản lý của Hyun Bin - VAST Entertainment cho biết họ quen nhau qua công việc và sau khi bộ phim kết thúc, tình cảm của họ ngày một phát triển nên chính thức hẹn hò với nhau.

Vào ngày 10 tháng 2 năm nay, khoảng một năm sau khi công khai hẹn hò, cả hai thông báo tin kết hôn.

Được biết, Hyun Bin ra mắt công chúng vào năm 2003. Một số tác phẩm anh từng tham gia như: "My Name is Kim Sam-soon", "The World They Live In", "Secret Garden", "Memories of the Alhambra", "Crash Landing on You",... Với tài năng và ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Son Ye Jin ra mắt trong CF "The Man with Flowers" vào năm 1999, và xuất hiện trong "Tasty Proposal" của đài MBC, "Seonhee Jinhee", "Love Novel",...v.v Không lâu sau khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, cô nàng trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu xứ sở kim chi.

Theo Chosun Biz