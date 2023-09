'Hit khủng' của Blackpink vượt mốc 600 triệu lượt nghe trên Spotify

Ngày 29/3, công ty chủ quản YG Entertainment đã đăng thông báo về việc Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt 600 triệu lượt streaming trên Spotify sau khoảng 1 năm 9 tháng.

Spotify là nền tảng nhạc số lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu người sử dụng ở 184 quốc gia, nó ảnh hưởng đến bảng xếp hạng Billboard của Mỹ và bảng xếp hạng chính thức của Anh. Blackpink đang thể hiện rõ 'đẳng cấp' của mình khi tính đến nay nhóm đã tung ra tổng cộng 20 ca khúc streaming trên nền tảng nhạc số này.

Ngoài How You Like That, các ca khúc hit khác của Blackpink như DDU-DU DDU-DU và Kill This Love được dự kiến sẽ sớm cán mốc 600 triệu lượt streaming.

How You Like That là bài hát chứa đựng thông điệp 'đừng gục ngã dù trong bất kỳ tình huống nào mà hãy tiếp tục tiến về phía trước'. Tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020, nhóm đã giành được giải thưởng Song of The Summer và cũng đã giành được vị trí No.1 Global Top Summer Song do YouTube bình chọn.

Tại thời điểm phát hành, ca khúc này đã leo lên vị trí số 2 trên BXH âm nhạc Hàn Quốc với Perfect All Kill cũng như No.2 trên BXH Top 50 toàn cầu Spotify và No.1 trên iTunes của 64 quốc gia bao gồm cả Mỹ. Ngoài ra, Blackpink đã chứng minh 'thực lực' của nhóm khi lần lượt chiếm vị trí thứ 20 và 33 trên BXH Official Single Top 100 của Anh và Billboard Hot 100. Ở Youtube, cả mv và dance version của How You Like That đều vượt mốc 1 tỷ lượt xem và vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

