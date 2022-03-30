Nữ thần IU xuất hiện tại sân bay với gương mặt rạng rỡ, trở về sau cuộc hội ngộ ở Hunggray cùng "mỹ nam màn ảnh" Park Seo-joon

Trở về từ Hungary, nữ diễn viên IU đã có buổi họp fan nho nhỏ cùng người hâm mộ. Đáp xuống sân bay trong sự chờ đợi của các fan, cô nàng cho thấy dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng dù phải bay đường dài.

Ca sĩ kiêm diễn viên IU (Lee Ji Eun) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau khi quay bộ phim "Dream" tại Budapest, Hungary cùng nam diễn viên Park Seo-joon.

IU xuất hiện với hình ảnh cực khỏe khắn, gương mặt bị che bởi chiếc mũ và khẩu trang nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc của cô nàng.

Được biết, IU đã có buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ đến sân bay đón cô.

IU trở về từ Hungary sau khi quay bộ phim "Dream", đây là bộ phim kể về cầu thủ bóng đá Hong Dae (Park Seo Joon), người đang đối mặt trước rủi ro sự nghiệp của mình sau khi nhận án kỷ luật. Sau đó, anh được giao thử thách huấn luyện một đội bóng đá gồm những người vô gia cư. Từ đây, câu chuyện chinh phục ước mơ trở thành nhà vô địch của đội bóng chính thức được bắt đầu.

Hôm nay, fan hâm mộ đã gặp IU tại sân bay quốc tế Incheon và tổ chức một buổi họp fan nhỏ. Khi được người hâm mộ hỏi cô muốn ăn gì, IU nhí nhảnh đáp: "Mình đang muốn ăn canh hầm kim chi và canh agu."

Theo News1korea

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