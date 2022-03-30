Nữ thần IU xuất hiện tại sân bay với gương mặt rạng rỡ, trở về sau cuộc hội ngộ ở Hunggray cùng "mỹ nam màn ảnh" Park Seo-joon

Sao quốc tế 30/03/2022 21:23

Trở về từ Hungary, nữ diễn viên IU đã có buổi họp fan nho nhỏ cùng người hâm mộ. Đáp xuống sân bay trong sự chờ đợi của các fan, cô nàng cho thấy dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng dù phải bay đường dài.

Ca sĩ kiêm diễn viên IU (Lee Ji Eun) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau khi quay bộ phim "Dream" tại Budapest, Hungary cùng nam diễn viên Park Seo-joon. 

IU xuất hiện với hình ảnh cực khỏe khắn, gương mặt bị che bởi chiếc mũ và khẩu trang nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc của cô nàng.

Nữ thần IU xuất hiện tại sân bay với gương mặt rạng rỡ, trở về sau cuộc hội ngộ ở Hunggray cùng 'mỹ nam màn ảnh' Park Seo-joon - Ảnh 1

Nữ thần IU xuất hiện tại sân bay với gương mặt rạng rỡ, trở về sau cuộc hội ngộ ở Hunggray cùng 'mỹ nam màn ảnh' Park Seo-joon - Ảnh 2

Được biết, IU đã có buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ đến sân bay đón cô. 

IU trở về từ Hungary sau khi quay bộ phim "Dream", đây là bộ phim kể về cầu thủ bóng đá Hong Dae (Park Seo Joon), người đang đối mặt trước rủi ro sự nghiệp của mình sau khi nhận án kỷ luật. Sau đó, anh được giao thử thách huấn luyện một đội bóng đá gồm những người vô gia cư. Từ đây, câu chuyện chinh phục ước mơ trở thành nhà vô địch của đội bóng chính thức được bắt đầu.

Hôm nay, fan hâm mộ đã gặp IU tại sân bay quốc tế Incheon và tổ chức một buổi họp fan nhỏ. Khi được người hâm mộ hỏi cô muốn ăn gì, IU nhí nhảnh đáp: "Mình đang muốn ăn canh hầm kim chi và canh agu."

Theo News1korea

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Diễn viên Yoon Yeo Jung đã xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với tư cách là người trao giải, những lời phát biểu dí dỏm của bà đã khiến cả hội trường phải bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   IU Park Seo Joon sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

'Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' Mina khoe cơ bụng số 11 ở tuổi 51, sự xuất hiện của người chồng kém 17 tuổi khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'

'Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' Mina khoe cơ bụng số 11 ở tuổi 51, sự xuất hiện của người chồng kém 17 tuổi khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'

BTS tại lễ trao giải Oscar lần 94: Chỉ xuất hiện khoảng 30 giây nhưng cũng khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'

BTS tại lễ trao giải Oscar lần 94: Chỉ xuất hiện khoảng 30 giây nhưng cũng khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

Solar khoe thân hình "cực cháy" trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ "chết người" của trưởng nhóm MAMAMOO

Solar khoe thân hình "cực cháy" trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ "chết người" của trưởng nhóm MAMAMOO

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 17 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 32 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 35 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào