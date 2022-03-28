Solar khoe thân hình "cực cháy" trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ "chết người" của trưởng nhóm MAMAMOO

Sao quốc tế 28/03/2022 17:40

Mới đây, trưởng nhóm MAMAMOO - Solar đăng tải hình ảnh trong trang phục áo hai dây vô cùng gợi cảm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì "quá cháy".

Mới đây, thành viên Solar (Mamamoo) khoe thân hình nuột nà của mình trên trang cá nhân. 

Solar khoe thân hình 'cực cháy' trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của trưởng nhóm MAMAMOO - Ảnh 1Solar đã đăng một loạt những bức ảnh được chụp trong buổi chụp hình của cô ấy cùng với dòng chữ "Soon " trên Instagram.
Solar khoe thân hình 'cực cháy' trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của trưởng nhóm MAMAMOO - Ảnh 2

Trong các bức ảnh mà cô đăng tải, trưởng nhóm MAMAMOO khoe thân hình cực nóng bỏng, quyến rũ trong chiếc áo hai dây để lộ "hờ hững" thân trên. Cô nàng còn chọn những tư thế pose dáng táo bạo với cánh tay giơ lên tạo đường cong cơ thể ​​và tone màu ảnh khá độc đáo càng làm tăng sự cuốn hút của cô nàng.

Solar khoe thân hình 'cực cháy' trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ 'chết người' của trưởng nhóm MAMAMOO - Ảnh 3

Được biết, Solar đang thực hiện concert solo đầu tiên và ra mắt mini-album "FACE" vào ngày 16, hiện cô đang quảng bá với ca khúc chủ đề "HONEY". 

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Từ khóa:   Solar MAMAMOO body sao Hàn

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