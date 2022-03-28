Mới đây, trưởng nhóm MAMAMOO - Solar đăng tải hình ảnh trong trang phục áo hai dây vô cùng gợi cảm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì "quá cháy".

Mới đây, thành viên Solar (Mamamoo) khoe thân hình nuột nà của mình trên trang cá nhân.

Solar đã đăng một loạt những bức ảnh được chụp trong buổi chụp hình của cô ấy cùng với dòng chữ "Soon " trên Instagram.

Trong các bức ảnh mà cô đăng tải, trưởng nhóm MAMAMOO khoe thân hình cực nóng bỏng, quyến rũ trong chiếc áo hai dây để lộ "hờ hững" thân trên. Cô nàng còn chọn những tư thế pose dáng táo bạo với cánh tay giơ lên tạo đường cong cơ thể ​​và tone màu ảnh khá độc đáo càng làm tăng sự cuốn hút của cô nàng.

Được biết, Solar đang thực hiện concert solo đầu tiên và ra mắt mini-album "FACE" vào ngày 16, hiện cô đang quảng bá với ca khúc chủ đề "HONEY".

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