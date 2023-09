Ahn Hyo-seop khoe vẻ ngoài "siêu phẩm", đậm chất nam thần trong "Hẹn hò chốn công sở"

Lượng người xem của phim liên tục tăng qua từng tập. Trên nền tảng Netflix, bộ phim đứng đầu danh sách "Top 10 hạng mục chương trình không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất" từ ​​ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 với 23,4 triệu giờ được xem trong tuần.

Bộ phim nổi bật với "phản ứng hóa học" cực kỳ lãng mạn giữa Tae-moo và Ha-ri và các yếu tố hài hước trong mối quan hệ giữa các nhân vật chính cũng như những người xung quanh họ.

Nam diễn viên 26 tuổi này ra mắt màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình dài tập của đài MBC “Splash Splash Love” (2015), câu chuyện xoay quanh một học sinh trung học du hành thời gian trở về thời đại Joseon (1392-1910) và gặp được vua Sejong thời trẻ. Cô nàng đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà vua trong việc cải cách đất nước. Trong phim, Ahn Hyo-seop đóng vai Park Yeon, một nhân vật lịch sử có thật (ông là một học giả, nhà văn, nhà thiên văn học tài ba).

Anh cũng từng đảm nhận vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình dài tập “Abyss” (2019) trên đài tvN, đóng cùng với Park Bo-young. Ahn Hyo-seop khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều vai diễn lớn nhỏ trong các phim như" "Happy Ending Once Again" (2016), "All Goes Well" trên đài MBC, "Entertainer" (2016) và "Thirty But Seventeen" ” (2017) trên đài SBS.

“Business Proposal” hiện đang phát sóng vào thứ hai và thứ ba hàng tuần vào lúc 10 tối.