Ahn Hyo-seop khoe vẻ ngoài "siêu phẩm", đậm chất nam thần trong "Hẹn hò chốn công sở"

Mới đây, Ahn Hyo-seop cho người hâm mộ thấy hình ảnh cực kỳ điển trai của mình trong bộ phim đang hot "Hẹn hò chốn công sở". Với ngoại hình, gương mặt được "đo ni đóng giày" cho nhân vật Kang Tae-moo, anh nhanh chóng hớp hồn khán giả nữ chỉ trong vài tập phát sóng.

Ahn Hyo-seop không chỉ có ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai đẹp mà còn trẻ trung, đầy sức hút, tài năng và là một "chú ong chăm chỉ". Trong bộ phim truyền hình đang phát sóng của đài SBS “Business Proposal” (Hẹn hò chốn công sở), anh vào vai Kang Tae-moo là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, người quyết định kết hôn với người mà anh hẹn hò giấu mặt mà không biết cô ấy là Jin Young-seo giả.

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên được xuất bản trên Kakao. Nam diễn viên Ahn Hyo-seop đã tạo nên hình tượng vô cùng hoàn hảo cho Kang Tae-moo. Trong tác phẩm gốc, Tae-moo là một người "trông như nhân vật nổi tiếng" và luôn là trung tâm của sự chú ý bất kể anh ta muốn hay không. Tuy nhiên, anh ấy không hề quan tâm vẻ ngoài điển trai của mình mà chỉ chú tâm đến việc điều hành công ty cho đến khi gặp Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) - nhân viên cấp dưới của mình. Câu chuyện về nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử đẹp trai, bảnh bao "đâm đầu" vào một phụ nữ là từng trở thành "giấc mơ tình yêu" của nhiều cô gái và và là motip quen thuộc đối với phim ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000. Sau này cốt truyện dần chuyển sang hướng thực tế hơn, nhưng chủ đề này dường như sẽ "hot" trở lại nhờ bộ phim "Business Proposal".

Lượng người xem của phim liên tục tăng qua từng tập. Trên nền tảng Netflix, bộ phim đứng đầu danh sách "Top 10 hạng mục chương trình không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất" từ ​​ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 với 23,4 triệu giờ được xem trong tuần. Bộ phim nổi bật với "phản ứng hóa học" cực kỳ lãng mạn giữa Tae-moo và Ha-ri và các yếu tố hài hước trong mối quan hệ giữa các nhân vật chính cũng như những người xung quanh họ. Nam diễn viên 26 tuổi này ra mắt màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình dài tập của đài MBC “Splash Splash Love” (2015), câu chuyện xoay quanh một học sinh trung học du hành thời gian trở về thời đại Joseon (1392-1910) và gặp được vua Sejong thời trẻ. Cô nàng đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà vua trong việc cải cách đất nước. Trong phim, Ahn Hyo-seop đóng vai Park Yeon, một nhân vật lịch sử có thật (ông là một học giả, nhà văn, nhà thiên văn học tài ba). Anh cũng từng đảm nhận vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình dài tập “Abyss” (2019) trên đài tvN, đóng cùng với Park Bo-young. Ahn Hyo-seop khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều vai diễn lớn nhỏ trong các phim như" "Happy Ending Once Again" (2016), "All Goes Well" trên đài MBC, "Entertainer" (2016) và "Thirty But Seventeen" ” (2017) trên đài SBS. “Business Proposal” hiện đang phát sóng vào thứ hai và thứ ba hàng tuần vào lúc 10 tối.

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